СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Жирафу видней по Высоцкому.
Высокообразованные погромы чинят.
США будут вести беседу с Россией с "позиции силы".
Пентагон просит у Трампа ввести войска в Сирию. С Мосулом - ИГИЛ не покончили с ноября 2016г
Высокообразованные погромы чинят.
США будут вести беседу с Россией с "позиции силы".
Пентагон просит у Трампа ввести войска в Сирию. С Мосулом - ИГИЛ не покончили с ноября 2016г
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
20 февраля выходной– День президента США.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
«В связи со скандалом, который был раскручен вокруг проработавшего несколько недель советником Трампа по национальной безопасности генерала Флинна, американские спецслужбы рассказывали журналистам абсолютно официально, хотя и анонимно, о том, что, например, коммуникации, как они выразились, нашего посла Кисляка рутинно прослушиваются», — сказал Лавров.
https://russian.rt.com/world/news/36093 ... proslushka
https://russian.rt.com/world/news/36093 ... proslushka
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Россия вновь нанесла климататаку на США. снегопад парализовал Восток Америки. Задержано более 6,5 тыс авиарейсов,3 чел погибли,не работает ООН.
Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в США отменен из-за обильного снегопада.
Всесильный Путин!
Но гуманитарную катастрофу в Мосуле.разрушение домов, применение ИГИЛ химоружия против мирных жителей CNN умалчивает. Даже МКЗХО не расследует факт применение химоружия.
Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в США отменен из-за обильного снегопада.
Всесильный Путин!
Но гуманитарную катастрофу в Мосуле.разрушение домов, применение ИГИЛ химоружия против мирных жителей CNN умалчивает. Даже МКЗХО не расследует факт применение химоружия.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
зверьков не боишься выходя из дома в маскваБаде..ivanes писал(а):Россия вновь нанесла климататаку на США.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Пора заняться выводом из маскваБада авто региона 62.
По сути. Авиация коалиции - США промахнулась и погибло почти 40 мирных жителей провинции Алеппо.
Первоначально западные СМИ обвинили ВС Сирии и ВКС России. Но им показали фрагменты американской ракеты и СМИ замолчали.США признали свою ошибку.
Греши и кайся. И сколько таких грехов у США? Про гуманитарную катастрофу в Мосуле эти СМИ молчат. С американскими летчиками БОГ. Как на банкноте доллара написано. Бог прощает все. Бактериологическое оружие у Хусейна в виде стирального порошка, убийство Каддафи, создание ИГИЛ ( Керри признался), бомбежки Афганистана в поисках Бен Ладана ( нашли в Пакистане и убили). создание из Ливии трех племенных государств.убийство своего посла в Бенгази.
По сути. Авиация коалиции - США промахнулась и погибло почти 40 мирных жителей провинции Алеппо.
Первоначально западные СМИ обвинили ВС Сирии и ВКС России. Но им показали фрагменты американской ракеты и СМИ замолчали.США признали свою ошибку.
Греши и кайся. И сколько таких грехов у США? Про гуманитарную катастрофу в Мосуле эти СМИ молчат. С американскими летчиками БОГ. Как на банкноте доллара написано. Бог прощает все. Бактериологическое оружие у Хусейна в виде стирального порошка, убийство Каддафи, создание ИГИЛ ( Керри признался), бомбежки Афганистана в поисках Бен Ладана ( нашли в Пакистане и убили). создание из Ливии трех племенных государств.убийство своего посла в Бенгази.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
"Все пока застопорилось. Мы даже не проводим регулярные встречи, которые были запланированы", — добавил Суолуэлл,конгрессмен от дем.партии.
По данным издания, основной причиной вынужденной паузы стали разногласия внутри спецкомитета. Демократы потребовали, чтобы его руководитель Дэвин Нуньес был отстранен от расследования, поскольку своими действиями он "подыгрывает" Белому дому.
https://ria.ru/world/20170329/1491026721.html
Теперь кандидат в президенты Рубио заявляет,что его штаб был атакован с IP-адресов России.
В Сенате США рассказали о том, что Россия якобы пытается повлиять на исход выборов во Франции и Германии. Об этом заявил представитель Демократической партии и член комитета разведки сената США Марк Уорнер в эфире телеканала NBC.
https://ria.ru/world/20170327/1490840277.html
АНБ США слабак?
По данным издания, основной причиной вынужденной паузы стали разногласия внутри спецкомитета. Демократы потребовали, чтобы его руководитель Дэвин Нуньес был отстранен от расследования, поскольку своими действиями он "подыгрывает" Белому дому.
https://ria.ru/world/20170329/1491026721.html
Теперь кандидат в президенты Рубио заявляет,что его штаб был атакован с IP-адресов России.
В Сенате США рассказали о том, что Россия якобы пытается повлиять на исход выборов во Франции и Германии. Об этом заявил представитель Демократической партии и член комитета разведки сената США Марк Уорнер в эфире телеканала NBC.
https://ria.ru/world/20170327/1490840277.html
АНБ США слабак?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Неопровержимых доказательств вмешательства Кремля в выборы главы Белого дома они не представили, зато оценили политические взгляды президента РФ Владимира Путина.
Вспомнили снижение влияния после развала Варшавского договора и рост в период правления Путина. Иного нет и среди специалистов по России.
Вспомнили снижение влияния после развала Варшавского договора и рост в период правления Путина. Иного нет и среди специалистов по России.
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