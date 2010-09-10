Сообщение ivanes » Сегодня, 12:48

Сенаторы США предлагают создать трибунал по Сирии и судить Асада.

Но... война США во Вьетнаме унесла 4 млн жизней.Там применили химоружие и до сих пор рождаются мутанты.

Но ... война за становление демократии в Ираке унесла 3 тыс жизней м создало из солдат и офицеров армии Хусейна армию ИГИЛ

Но .. война за бесполетное небо в Ливии разгромила само государство.Нет демократии.одни беспорядки.

Но .. в Сирии США создали свои базы для борьбы с ИГИЛ,которую на ранней стадии использовали и вооружали для свержения Асада.

Ни суда,ни трибунала не создал ООН для США. Не допустят США представителей организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).Они используют боевиков из свободной Армии Сирии,вооруженной оппозиции и Ан Нусра. Расследования по применениюхиморужия не будет.резолюцию заблокируют США или Франция,или Великобритания.