СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Жирафу видней по Высоцкому.
Высокообразованные погромы чинят.
США будут вести беседу с Россией с "позиции силы".
Пентагон просит у Трампа ввести войска в Сирию. С Мосулом - ИГИЛ не покончили с ноября 2016г
Высокообразованные погромы чинят.
США будут вести беседу с Россией с "позиции силы".
Пентагон просит у Трампа ввести войска в Сирию. С Мосулом - ИГИЛ не покончили с ноября 2016г
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
20 февраля выходной– День президента США.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
«В связи со скандалом, который был раскручен вокруг проработавшего несколько недель советником Трампа по национальной безопасности генерала Флинна, американские спецслужбы рассказывали журналистам абсолютно официально, хотя и анонимно, о том, что, например, коммуникации, как они выразились, нашего посла Кисляка рутинно прослушиваются», — сказал Лавров.
https://russian.rt.com/world/news/36093 ... proslushka
https://russian.rt.com/world/news/36093 ... proslushka
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Россия вновь нанесла климататаку на США. снегопад парализовал Восток Америки. Задержано более 6,5 тыс авиарейсов,3 чел погибли,не работает ООН.
Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в США отменен из-за обильного снегопада.
Всесильный Путин!
Но гуманитарную катастрофу в Мосуле.разрушение домов, применение ИГИЛ химоружия против мирных жителей CNN умалчивает. Даже МКЗХО не расследует факт применение химоружия.
Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в США отменен из-за обильного снегопада.
Всесильный Путин!
Но гуманитарную катастрофу в Мосуле.разрушение домов, применение ИГИЛ химоружия против мирных жителей CNN умалчивает. Даже МКЗХО не расследует факт применение химоружия.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
зверьков не боишься выходя из дома в маскваБаде..ivanes писал(а):Россия вновь нанесла климататаку на США.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Пора заняться выводом из маскваБада авто региона 62.
По сути. Авиация коалиции - США промахнулась и погибло почти 40 мирных жителей провинции Алеппо.
Первоначально западные СМИ обвинили ВС Сирии и ВКС России. Но им показали фрагменты американской ракеты и СМИ замолчали.США признали свою ошибку.
Греши и кайся. И сколько таких грехов у США? Про гуманитарную катастрофу в Мосуле эти СМИ молчат. С американскими летчиками БОГ. Как на банкноте доллара написано. Бог прощает все. Бактериологическое оружие у Хусейна в виде стирального порошка, убийство Каддафи, создание ИГИЛ ( Керри признался), бомбежки Афганистана в поисках Бен Ладана ( нашли в Пакистане и убили). создание из Ливии трех племенных государств.убийство своего посла в Бенгази.
По сути. Авиация коалиции - США промахнулась и погибло почти 40 мирных жителей провинции Алеппо.
Первоначально западные СМИ обвинили ВС Сирии и ВКС России. Но им показали фрагменты американской ракеты и СМИ замолчали.США признали свою ошибку.
Греши и кайся. И сколько таких грехов у США? Про гуманитарную катастрофу в Мосуле эти СМИ молчат. С американскими летчиками БОГ. Как на банкноте доллара написано. Бог прощает все. Бактериологическое оружие у Хусейна в виде стирального порошка, убийство Каддафи, создание ИГИЛ ( Керри признался), бомбежки Афганистана в поисках Бен Ладана ( нашли в Пакистане и убили). создание из Ливии трех племенных государств.убийство своего посла в Бенгази.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
"Все пока застопорилось. Мы даже не проводим регулярные встречи, которые были запланированы", — добавил Суолуэлл,конгрессмен от дем.партии.
По данным издания, основной причиной вынужденной паузы стали разногласия внутри спецкомитета. Демократы потребовали, чтобы его руководитель Дэвин Нуньес был отстранен от расследования, поскольку своими действиями он "подыгрывает" Белому дому.
https://ria.ru/world/20170329/1491026721.html
Теперь кандидат в президенты Рубио заявляет,что его штаб был атакован с IP-адресов России.
В Сенате США рассказали о том, что Россия якобы пытается повлиять на исход выборов во Франции и Германии. Об этом заявил представитель Демократической партии и член комитета разведки сената США Марк Уорнер в эфире телеканала NBC.
https://ria.ru/world/20170327/1490840277.html
АНБ США слабак?
По данным издания, основной причиной вынужденной паузы стали разногласия внутри спецкомитета. Демократы потребовали, чтобы его руководитель Дэвин Нуньес был отстранен от расследования, поскольку своими действиями он "подыгрывает" Белому дому.
https://ria.ru/world/20170329/1491026721.html
Теперь кандидат в президенты Рубио заявляет,что его штаб был атакован с IP-адресов России.
В Сенате США рассказали о том, что Россия якобы пытается повлиять на исход выборов во Франции и Германии. Об этом заявил представитель Демократической партии и член комитета разведки сената США Марк Уорнер в эфире телеканала NBC.
https://ria.ru/world/20170327/1490840277.html
АНБ США слабак?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Неопровержимых доказательств вмешательства Кремля в выборы главы Белого дома они не представили, зато оценили политические взгляды президента РФ Владимира Путина.
Вспомнили снижение влияния после развала Варшавского договора и рост в период правления Путина. Иного нет и среди специалистов по России.
Вспомнили снижение влияния после развала Варшавского договора и рост в период правления Путина. Иного нет и среди специалистов по России.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
США с кораблей нанесли удар Томагавками,крылатами ракетами по базе ВВС Сирии.Пущено 59 ракет с кораблей.
Трамп нанес сам себе политический удар. Применил вооруженные силы за пределами США без одобрения Сената.Нарушил Конституцию. Раскол в Конгрессе. Так просто этот поступок не уйдет.Пора России начать процедуру снятия Трампа с поста президента с помощью хакеров. Как помогли с выборами,так поможем снять.
Он спровоцировал Иран и внес раскол в коалицию.
Нам нужен такой президент?
Трамп нанес сам себе политический удар. Применил вооруженные силы за пределами США без одобрения Сената.Нарушил Конституцию. Раскол в Конгрессе. Так просто этот поступок не уйдет.Пора России начать процедуру снятия Трампа с поста президента с помощью хакеров. Как помогли с выборами,так поможем снять.
Он спровоцировал Иран и внес раскол в коалицию.
Нам нужен такой президент?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Сенаторы США предлагают создать трибунал по Сирии и судить Асада.
Но... война США во Вьетнаме унесла 4 млн жизней.Там применили химоружие и до сих пор рождаются мутанты.
Но ... война за становление демократии в Ираке унесла 3 тыс жизней м создало из солдат и офицеров армии Хусейна армию ИГИЛ
Но .. война за бесполетное небо в Ливии разгромила само государство.Нет демократии.одни беспорядки.
Но .. в Сирии США создали свои базы для борьбы с ИГИЛ,которую на ранней стадии использовали и вооружали для свержения Асада.
Ни суда,ни трибунала не создал ООН для США. Не допустят США представителей организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).Они используют боевиков из свободной Армии Сирии,вооруженной оппозиции и Ан Нусра. Расследования по применениюхиморужия не будет.резолюцию заблокируют США или Франция,или Великобритания.
Но... война США во Вьетнаме унесла 4 млн жизней.Там применили химоружие и до сих пор рождаются мутанты.
Но ... война за становление демократии в Ираке унесла 3 тыс жизней м создало из солдат и офицеров армии Хусейна армию ИГИЛ
Но .. война за бесполетное небо в Ливии разгромила само государство.Нет демократии.одни беспорядки.
Но .. в Сирии США создали свои базы для борьбы с ИГИЛ,которую на ранней стадии использовали и вооружали для свержения Асада.
Ни суда,ни трибунала не создал ООН для США. Не допустят США представителей организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).Они используют боевиков из свободной Армии Сирии,вооруженной оппозиции и Ан Нусра. Расследования по применениюхиморужия не будет.резолюцию заблокируют США или Франция,или Великобритания.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Башар Асад решил уйти с поста и он покинул сирию.Предположим.
Он оставляет сирийскую армии с 150 тыс штыков.около 200 ед. бронетехники и 24 самолета.вооружены до зубов.
Осталась вооруженная оппозиция с 60 тыс штыков,Ан-Нусра с 30 тыс.бронетехникой.
Свободная сирийская армия примерно 20 тыс штыков.
Одни сунниты.другие шииты,салафиты третьи,христиане,курды.
Каждый будет отстаивать с оружием свой кусок Сирии. Это Ливия получится. Кому нужен этот вариант?
Турция не допустит создания Курдистана,Иран не допустит к власти суннитов,Саудиты не допустят к власти шиитов и салафитов.
Внутренних разногласий среди разных представителей мусульманского мира даже больше, чем с людьми другой религии. Чтобы понять различия взглядов в исламе, необходимо изучить, кто такие салафиты, сунниты, ваххабиты, шииты и алавиты. Их характерные особенности понимания веры становятся причиной братоубийственных войн, вносящих резонанс в мировое сообщество. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/226166/kto-takie-s ... salafitami
Он оставляет сирийскую армии с 150 тыс штыков.около 200 ед. бронетехники и 24 самолета.вооружены до зубов.
Осталась вооруженная оппозиция с 60 тыс штыков,Ан-Нусра с 30 тыс.бронетехникой.
Свободная сирийская армия примерно 20 тыс штыков.
Одни сунниты.другие шииты,салафиты третьи,христиане,курды.
Каждый будет отстаивать с оружием свой кусок Сирии. Это Ливия получится. Кому нужен этот вариант?
Турция не допустит создания Курдистана,Иран не допустит к власти суннитов,Саудиты не допустят к власти шиитов и салафитов.
Внутренних разногласий среди разных представителей мусульманского мира даже больше, чем с людьми другой религии. Чтобы понять различия взглядов в исламе, необходимо изучить, кто такие салафиты, сунниты, ваххабиты, шииты и алавиты. Их характерные особенности понимания веры становятся причиной братоубийственных войн, вносящих резонанс в мировое сообщество. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/226166/kto-takie-s ... salafitami
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
«Я все еще жду, когда местные звезды, обещавшие сделать тоже самое, уедут!» — написал он.
Таким образом Трамп-младший отреагировал на запись одного из пользователей, в котором сообщается о желании ряда французских известных личностей иммигрировать в Канаду в случае победы на президентских выборах лидера ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен.
Многие американские знаменитости, в том числе Шер, Барбра Стрейзанд, Лена Данэм, Эми Шумер и Майли Сайрус, заявляли о своем желании уехать из страны, в случае победы Трампа на выборах президента США.
https://lenta.ru/news/2017/04/10/trumpjuniorsaid/
Таким образом Трамп-младший отреагировал на запись одного из пользователей, в котором сообщается о желании ряда французских известных личностей иммигрировать в Канаду в случае победы на президентских выборах лидера ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен.
Многие американские знаменитости, в том числе Шер, Барбра Стрейзанд, Лена Данэм, Эми Шумер и Майли Сайрус, заявляли о своем желании уехать из страны, в случае победы Трампа на выборах президента США.
https://lenta.ru/news/2017/04/10/trumpjuniorsaid/
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а): Лена Данэм, Эми Шумер и Майли Сайрус, заявляли
Дедушка... такое впечатление, что вы прямо-таки знаете, кто это
Типа, одна тетка из соседнего подъезда, не старая еще, работающая пенсионерка... а с двумя другими изредка встречаетесь на процедурах, в Новогиреево
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Если зарина в 150 раз больше (0,075 мг), то смерть наступает при нахождении человека в зоне заражения в течение одной минуты.
Боль в глазах и в голове становится мучительно невыносимой. Открывается рвота, отделение мочи и кала. Через 1-2 минуты пострадавший теряет сознание. При этом его тело сотрясают судороги, переходящие в параличи. Через 5-10 минут парализуется дыхательный центр, и человек умирает.
что нужно делать
1. Вывести пострадавшего из очага поражения либо снабдить его индивидуальными средствами защиты (противогаз, специальный костюм). Перед тем, как надеть все это, следует избавиться от зараженной одежды и умыть лицо жидкостью из индивидуального противохимического пакета либо раствором чайной соды.
2. Сделать отравившемуся укол антидота в мышцу. Антидотом при отравлении зарином служат холинолитические средства, например, атропин. Вводят раствор 0,1%: 2 кубика при легкой степени отравления и 4 кубика при средней. Атропин следует вводить каждые 10 минут, пока не наступит улучшение (зрачки должны расшириться, судороги пропасть, боль уменьшиться).
3. Далее проводится лечение дополнительными препаратами, среди которых пралдоксим, дипироксим, токсогонин, диазепам и др. Они остановят судорожные припадки и восстановят активность холинэстеразы.
http://otravlen.ru/simptomy-i-posledstv ... a-zarinom/
Как все делали Белые каски? Без защитной одежды,без противогаза. Поливали водой. Никаких судорог.
Боль в глазах и в голове становится мучительно невыносимой. Открывается рвота, отделение мочи и кала. Через 1-2 минуты пострадавший теряет сознание. При этом его тело сотрясают судороги, переходящие в параличи. Через 5-10 минут парализуется дыхательный центр, и человек умирает.
что нужно делать
1. Вывести пострадавшего из очага поражения либо снабдить его индивидуальными средствами защиты (противогаз, специальный костюм). Перед тем, как надеть все это, следует избавиться от зараженной одежды и умыть лицо жидкостью из индивидуального противохимического пакета либо раствором чайной соды.
2. Сделать отравившемуся укол антидота в мышцу. Антидотом при отравлении зарином служат холинолитические средства, например, атропин. Вводят раствор 0,1%: 2 кубика при легкой степени отравления и 4 кубика при средней. Атропин следует вводить каждые 10 минут, пока не наступит улучшение (зрачки должны расшириться, судороги пропасть, боль уменьшиться).
3. Далее проводится лечение дополнительными препаратами, среди которых пралдоксим, дипироксим, токсогонин, диазепам и др. Они остановят судорожные припадки и восстановят активность холинэстеразы.
http://otravlen.ru/simptomy-i-posledstv ... a-zarinom/
Как все делали Белые каски? Без защитной одежды,без противогаза. Поливали водой. Никаких судорог.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Ли́на Да́нэм (англ. Lena Dunham, род. 13 мая 1986) — американская актриса, режиссёр, сценарист, продюсер и комик.
Ба́рбра Джо́ан Стре́йзанд (англ. Barbra Joan Streisand, произносится [ˈstraɪsænd], то есть Стра́йсэнд; род. 24 апреля 1942, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американская певица и актриса, также достигшая успеха как композитор, режиссёр, продюсер и политическая активистка.
Э́ми Шу́мер (англ. Amy Schumer; род. 1 июня 1981) — американская стендап-комедиантка, сценарист, продюсер и актриса.
Шварц Это из биографии,а не от одной телки из соседнего подъезда. Пора научится пользоваться Интернетом.
Ба́рбра Джо́ан Стре́йзанд (англ. Barbra Joan Streisand, произносится [ˈstraɪsænd], то есть Стра́йсэнд; род. 24 апреля 1942, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американская певица и актриса, также достигшая успеха как композитор, режиссёр, продюсер и политическая активистка.
Э́ми Шу́мер (англ. Amy Schumer; род. 1 июня 1981) — американская стендап-комедиантка, сценарист, продюсер и актриса.
Шварц Это из биографии,а не от одной телки из соседнего подъезда. Пора научится пользоваться Интернетом.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Ли́на Да́нэм (англ. Lena Dunham, род. 13 мая 1986) — американская актриса, режиссёр, сценарист, продюсер и комик.
Ба́рбра Джо́ан Стре́йзанд (англ. Barbra Joan Streisand, произносится [ˈstraɪsænd], то есть Стра́йсэнд; род. 24 апреля 1942, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американская певица и актриса, также достигшая успеха как композитор, режиссёр, продюсер и политическая активистка.
Э́ми Шу́мер (англ. Amy Schumer; род. 1 июня 1981) — американская стендап-комедиантка, сценарист, продюсер и актриса.
Шварц Это из биографии,а не от одной телки из соседнего подъезда. Пора научится пользоваться Интернетом.
Дед... вы и стендап... ну клоун, что еще вам сказать.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Главным доказательством химатаки армией Сирии,которая указана в проекте резолюции ООН (её заблокировала Россия) снимки в Твиттере.
Теперь нашли новое доказательство. Перехват телефонного разговора военных армии Асада. Якобы российские военные только слушали,но в разговор не вступали.
Еще. Вроде сохранилось два хранилища химоружия. Координаты военные Сирии указали российским спецам. Россия обещали их разбомбить Калибрами. Они расположены на территории,контролируемой боевиками ИГИЛ и Ан-Нусра.
После согласования с военными США,произойдет атака. Их предупредят часа за 1,5. Чтобы убрали мирных жителей.
Теперь нашли новое доказательство. Перехват телефонного разговора военных армии Асада. Якобы российские военные только слушали,но в разговор не вступали.
Еще. Вроде сохранилось два хранилища химоружия. Координаты военные Сирии указали российским спецам. Россия обещали их разбомбить Калибрами. Они расположены на территории,контролируемой боевиками ИГИЛ и Ан-Нусра.
После согласования с военными США,произойдет атака. Их предупредят часа за 1,5. Чтобы убрали мирных жителей.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Еще. Вроде сохранилось два хранилища химоружия. Координаты военные Сирии указали российским спецам. Россия обещали их разбомбить Калибрами. Они расположены на территории,контролируемой боевиками ИГИЛ и Ан-Нусра.
После согласования с военными США,произойдет атака. Их предупредят часа за 1,5. Чтобы убрали мирных жителей.
Ну, как узнаете, когда там бомбить будут, сразу нам на форум киньте сообщуху... мол, ушел в поликлинику
Мы поймем, сделаем отсечку по времени, сходим за попкорном....
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Нанесенный ВВС коалиции под эгидой США удар по складу оружия группировки ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "ИГИЛ") унес жизни сотен человек, в числе которых были также мирные жители.
"Самолеты так называемой коалиции нанесли удар в районе 17:30-17:50 по складу ИГ, где находилось большое количество иностранных наемников. На месте удара образовалось белое облако, затем желтое, что говорит о наличии большого количества отравляющих веществ. Пожар на месте продолжался до 22:30".
"Самолеты так называемой коалиции нанесли удар в районе 17:30-17:50 по складу ИГ, где находилось большое количество иностранных наемников. На месте удара образовалось белое облако, затем желтое, что говорит о наличии большого количества отравляющих веществ. Пожар на месте продолжался до 22:30".
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