СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):В КНДР нет 5-ой колонны.Нация едина.
Ну это сказки. В СССР и ГДР тоже была нация едина, но драпали (или хотели удрать) оттуда через госграницу очень лихо и много. В чем же единение? Думать о том, как будем драпать вместе?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
MrM писал(а):ivanes писал(а):В КНДР нет 5-ой колонны.Нация едина.
Ну это сказки. В чем же единение?
В отсутствии свободного времени... Шестидневная рабочая неделя и ещё один день для принудительных работ.
Еще объединяет коллективная ответственность
... когда человека отправляют в тюрьму, вместе с ним идет вся его семья, а два последующих поколения семьи рождаются в тюрьмах и проживают там свои жизни.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
MrM
Не знали Вы нации в СССР. украина восстановила все разрушения к 1950г, а Рязань начала промразвите после 1950г.
В Грузии в 70-годы ходили частные трамваи и такси,а в Рязани дефицит ОТ.
Ныне жители Восточной части Германии получают ниже з/плату,чем в Западной Драпали и пришли. Газ стал дороже в 5 раз. Промышленность Востока практически без развития. Безработица выше.Драпали за одним,итог другой.
Как мечтали украинцы о безвизовом режиме? Итог. Туда и обратно билет, по 45 евро/сутки и без права работать.
350 евро дорога + 45х90 суточные+ 300 медстраховка. Как старались бежать? Теперь говорят об обмане.
За нелегальность и нарушения закона )миграционного и таможенного) штраф в 1000 евро.
MrM сейчас можете драпать куда угодно. Виза и путь в дорогу. Некоторые удрапали уже.
Вы просто накололись на Чечне-Ичкерии. Навальный скоро будет Президентом? Ходорковский покинул пост руководителя партии. Где МихМих?
Не знали Вы нации в СССР. украина восстановила все разрушения к 1950г, а Рязань начала промразвите после 1950г.
В Грузии в 70-годы ходили частные трамваи и такси,а в Рязани дефицит ОТ.
Ныне жители Восточной части Германии получают ниже з/плату,чем в Западной Драпали и пришли. Газ стал дороже в 5 раз. Промышленность Востока практически без развития. Безработица выше.Драпали за одним,итог другой.
Как мечтали украинцы о безвизовом режиме? Итог. Туда и обратно билет, по 45 евро/сутки и без права работать.
350 евро дорога + 45х90 суточные+ 300 медстраховка. Как старались бежать? Теперь говорят об обмане.
За нелегальность и нарушения закона )миграционного и таможенного) штраф в 1000 евро.
MrM сейчас можете драпать куда угодно. Виза и путь в дорогу. Некоторые удрапали уже.
Вы просто накололись на Чечне-Ичкерии. Навальный скоро будет Президентом? Ходорковский покинул пост руководителя партии. Где МихМих?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Шварц писал(а):
В отсутствии свободного времени... Шестидневная рабочая неделя и ещё один день для принудительных работ.
Еще объединяет коллективная ответственность .
тут фото Пхеньяна. Сравните с Рязанью. Сидите в офисах и бюджет области и города пополнит федеральный.
http://trinixy.ru/138722-svezhie-snimki ... -foto.html
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):
тут фото Пхеньяна. Сравните с Рязанью.
Что сравнить-то предлагаете... Отличия или сходства искать???
ivanes писал(а):
Сидите в офисах и бюджет области и города пополнит федеральный.
Ага... а вы бы где хотели сидеть?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Отличия в транспорте. ведь КНДР долгое время под санкциями. Они ежегодно увеличиваются. Если Рязани и области ввести подобные,то посмотрим что будет?
я работал наладчиком на штамповочном участке после РРТИ и получать на 40% больше оклада молодого специалиста.
Иногда был в служебных командировках по 250 дней в году. Объездил много заводов и НИИ в других городах. есть и Свиде- тельство на изобретение, десятка два рацпредолжений,печатные статьи в технических журналах.
Сидел в НИИ?
В 1965г получил однокомнатную квартиру, в 1967г - двухкомнатную. В 1992г -трехкомнатную S=100кв.м путем объединения с тестем. В 2007г продал и купил в Москве.
я работал наладчиком на штамповочном участке после РРТИ и получать на 40% больше оклада молодого специалиста.
Иногда был в служебных командировках по 250 дней в году. Объездил много заводов и НИИ в других городах. есть и Свиде- тельство на изобретение, десятка два рацпредолжений,печатные статьи в технических журналах.
Сидел в НИИ?
В 1965г получил однокомнатную квартиру, в 1967г - двухкомнатную. В 1992г -трехкомнатную S=100кв.м путем объединения с тестем. В 2007г продал и купил в Москве.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):я работал... В 1965г получил однокомнатную квартиру, в 1967г - двухкомнатную. В 1992г -трехкомнатную S=100кв.м путем объединения с тестем. В 2007г продал и купил в Москве.
https://www.youtube.com/watch?v=4v649bLQil4 Как там той Сирии далекой помочь...
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