СИРИЯ,США и РОССИЯ

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2698
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение MrM » Вчера, 11:56

ivanes писал(а):В КНДР нет 5-ой колонны.Нация едина.

Ну это сказки. В СССР и ГДР тоже была нация едина, но драпали (или хотели удрать) оттуда через госграницу очень лихо и много. В чем же единение? Думать о том, как будем драпать вместе?
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3593
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение Шварц » Вчера, 12:06

MrM писал(а):
ivanes писал(а):В КНДР нет 5-ой колонны.Нация едина.

Ну это сказки. В чем же единение?


В отсутствии свободного времени... :D Шестидневная рабочая неделя и ещё один день для принудительных работ.
Еще объединяет коллективная ответственность :mrgreen:
... когда человека отправляют в тюрьму, вместе с ним идет вся его семья, а два последующих поколения семьи рождаются в тюрьмах и проживают там свои жизни.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5714
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » Вчера, 12:17

MrM
Не знали Вы нации в СССР. украина восстановила все разрушения к 1950г, а Рязань начала промразвите после 1950г.
В Грузии в 70-годы ходили частные трамваи и такси,а в Рязани дефицит ОТ.
Ныне жители Восточной части Германии получают ниже з/плату,чем в Западной Драпали и пришли. Газ стал дороже в 5 раз. Промышленность Востока практически без развития. Безработица выше.Драпали за одним,итог другой.
Как мечтали украинцы о безвизовом режиме? Итог. Туда и обратно билет, по 45 евро/сутки и без права работать.
350 евро дорога + 45х90 суточные+ 300 медстраховка. Как старались бежать? Теперь говорят об обмане.
За нелегальность и нарушения закона )миграционного и таможенного) штраф в 1000 евро.
MrM сейчас можете драпать куда угодно. Виза и путь в дорогу. Некоторые удрапали уже.
Вы просто накололись на Чечне-Ичкерии. Навальный скоро будет Президентом? Ходорковский покинул пост руководителя партии. Где МихМих?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5714
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » Вчера, 12:23

Шварц писал(а):
В отсутствии свободного времени... :D Шестидневная рабочая неделя и ещё один день для принудительных работ.
Еще объединяет коллективная ответственность :mrgreen: .


тут фото Пхеньяна. Сравните с Рязанью. Сидите в офисах и бюджет области и города пополнит федеральный.
http://trinixy.ru/138722-svezhie-snimki ... -foto.html
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3593
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение Шварц » Вчера, 12:43

ivanes писал(а):
тут фото Пхеньяна. Сравните с Рязанью.


Что сравнить-то предлагаете... Отличия или сходства искать??? :oops:

ivanes писал(а):
Сидите в офисах и бюджет области и города пополнит федеральный.


Ага... а вы бы где хотели сидеть?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5714
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » Вчера, 12:58

Отличия в транспорте. ведь КНДР долгое время под санкциями. Они ежегодно увеличиваются. Если Рязани и области ввести подобные,то посмотрим что будет?
я работал наладчиком на штамповочном участке после РРТИ и получать на 40% больше оклада молодого специалиста.
Иногда был в служебных командировках по 250 дней в году. Объездил много заводов и НИИ в других городах. есть и Свиде- тельство на изобретение, десятка два рацпредолжений,печатные статьи в технических журналах.
Сидел в НИИ?
В 1965г получил однокомнатную квартиру, в 1967г - двухкомнатную. В 1992г -трехкомнатную S=100кв.м путем объединения с тестем. В 2007г продал и купил в Москве.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3593
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение Шварц » Вчера, 13:46

ivanes писал(а):я работал... В 1965г получил однокомнатную квартиру, в 1967г - двухкомнатную. В 1992г -трехкомнатную S=100кв.м путем объединения с тестем. В 2007г продал и купил в Москве.


https://www.youtube.com/watch?v=4v649bLQil4 Как там той Сирии далекой помочь...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5714
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » Сегодня, 16:30

Шварц
или кто другой
ответьте на вопрос: " Оппозиция в Сирии и Украине. Чем они отличаются друг от друга?"
Обе не хотят жить при нынешней власти в Сирии и Украине.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3593
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение Шварц » 44 минуты назад

ivanes писал(а):Шварц
или кто другой
ответьте на вопрос: ...


Как Евтушенко - Бернесу... ну, почти :mrgreen:

спросите у жены своей,
и вы тогда понять должны...
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