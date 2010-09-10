Сообщение ivanes » 17 апр 2017, 12:17

MrM

Не знали Вы нации в СССР. украина восстановила все разрушения к 1950г, а Рязань начала промразвите после 1950г.

В Грузии в 70-годы ходили частные трамваи и такси,а в Рязани дефицит ОТ.

Ныне жители Восточной части Германии получают ниже з/плату,чем в Западной Драпали и пришли. Газ стал дороже в 5 раз. Промышленность Востока практически без развития. Безработица выше.Драпали за одним,итог другой.

Как мечтали украинцы о безвизовом режиме? Итог. Туда и обратно билет, по 45 евро/сутки и без права работать.

350 евро дорога + 45х90 суточные+ 300 медстраховка. Как старались бежать? Теперь говорят об обмане.

За нелегальность и нарушения закона )миграционного и таможенного) штраф в 1000 евро.

MrM сейчас можете драпать куда угодно. Виза и путь в дорогу. Некоторые удрапали уже.

Вы просто накололись на Чечне-Ичкерии. Навальный скоро будет Президентом? Ходорковский покинул пост руководителя партии. Где МихМих?