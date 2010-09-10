СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):В КНДР нет 5-ой колонны.Нация едина.
Ну это сказки. В СССР и ГДР тоже была нация едина, но драпали (или хотели удрать) оттуда через госграницу очень лихо и много. В чем же единение? Думать о том, как будем драпать вместе?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
MrM писал(а):ivanes писал(а):В КНДР нет 5-ой колонны.Нация едина.
Ну это сказки. В чем же единение?
В отсутствии свободного времени... Шестидневная рабочая неделя и ещё один день для принудительных работ.
Еще объединяет коллективная ответственность
... когда человека отправляют в тюрьму, вместе с ним идет вся его семья, а два последующих поколения семьи рождаются в тюрьмах и проживают там свои жизни.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
MrM
Не знали Вы нации в СССР. украина восстановила все разрушения к 1950г, а Рязань начала промразвите после 1950г.
В Грузии в 70-годы ходили частные трамваи и такси,а в Рязани дефицит ОТ.
Ныне жители Восточной части Германии получают ниже з/плату,чем в Западной Драпали и пришли. Газ стал дороже в 5 раз. Промышленность Востока практически без развития. Безработица выше.Драпали за одним,итог другой.
Как мечтали украинцы о безвизовом режиме? Итог. Туда и обратно билет, по 45 евро/сутки и без права работать.
350 евро дорога + 45х90 суточные+ 300 медстраховка. Как старались бежать? Теперь говорят об обмане.
За нелегальность и нарушения закона )миграционного и таможенного) штраф в 1000 евро.
MrM сейчас можете драпать куда угодно. Виза и путь в дорогу. Некоторые удрапали уже.
Вы просто накололись на Чечне-Ичкерии. Навальный скоро будет Президентом? Ходорковский покинул пост руководителя партии. Где МихМих?
Не знали Вы нации в СССР. украина восстановила все разрушения к 1950г, а Рязань начала промразвите после 1950г.
В Грузии в 70-годы ходили частные трамваи и такси,а в Рязани дефицит ОТ.
Ныне жители Восточной части Германии получают ниже з/плату,чем в Западной Драпали и пришли. Газ стал дороже в 5 раз. Промышленность Востока практически без развития. Безработица выше.Драпали за одним,итог другой.
Как мечтали украинцы о безвизовом режиме? Итог. Туда и обратно билет, по 45 евро/сутки и без права работать.
350 евро дорога + 45х90 суточные+ 300 медстраховка. Как старались бежать? Теперь говорят об обмане.
За нелегальность и нарушения закона )миграционного и таможенного) штраф в 1000 евро.
MrM сейчас можете драпать куда угодно. Виза и путь в дорогу. Некоторые удрапали уже.
Вы просто накололись на Чечне-Ичкерии. Навальный скоро будет Президентом? Ходорковский покинул пост руководителя партии. Где МихМих?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Шварц писал(а):
В отсутствии свободного времени... Шестидневная рабочая неделя и ещё один день для принудительных работ.
Еще объединяет коллективная ответственность .
тут фото Пхеньяна. Сравните с Рязанью. Сидите в офисах и бюджет области и города пополнит федеральный.
http://trinixy.ru/138722-svezhie-snimki ... -foto.html
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):
тут фото Пхеньяна. Сравните с Рязанью.
Что сравнить-то предлагаете... Отличия или сходства искать???
ivanes писал(а):
Сидите в офисах и бюджет области и города пополнит федеральный.
Ага... а вы бы где хотели сидеть?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Отличия в транспорте. ведь КНДР долгое время под санкциями. Они ежегодно увеличиваются. Если Рязани и области ввести подобные,то посмотрим что будет?
я работал наладчиком на штамповочном участке после РРТИ и получать на 40% больше оклада молодого специалиста.
Иногда был в служебных командировках по 250 дней в году. Объездил много заводов и НИИ в других городах. есть и Свиде- тельство на изобретение, десятка два рацпредолжений,печатные статьи в технических журналах.
Сидел в НИИ?
В 1965г получил однокомнатную квартиру, в 1967г - двухкомнатную. В 1992г -трехкомнатную S=100кв.м путем объединения с тестем. В 2007г продал и купил в Москве.
я работал наладчиком на штамповочном участке после РРТИ и получать на 40% больше оклада молодого специалиста.
Иногда был в служебных командировках по 250 дней в году. Объездил много заводов и НИИ в других городах. есть и Свиде- тельство на изобретение, десятка два рацпредолжений,печатные статьи в технических журналах.
Сидел в НИИ?
В 1965г получил однокомнатную квартиру, в 1967г - двухкомнатную. В 1992г -трехкомнатную S=100кв.м путем объединения с тестем. В 2007г продал и купил в Москве.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):я работал... В 1965г получил однокомнатную квартиру, в 1967г - двухкомнатную. В 1992г -трехкомнатную S=100кв.м путем объединения с тестем. В 2007г продал и купил в Москве.
https://www.youtube.com/watch?v=4v649bLQil4 Как там той Сирии далекой помочь...
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Шварц
или кто другой
ответьте на вопрос: " Оппозиция в Сирии и Украине. Чем они отличаются друг от друга?"
Обе не хотят жить при нынешней власти в Сирии и Украине.
или кто другой
ответьте на вопрос: " Оппозиция в Сирии и Украине. Чем они отличаются друг от друга?"
Обе не хотят жить при нынешней власти в Сирии и Украине.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Шварц
или кто другой
ответьте на вопрос: ...
Как Евтушенко - Бернесу... ну, почти
спросите у жены своей,
и вы тогда понять должны...
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Никакой разницы нет. Одну оппозицию вооружают США,другую- Россия. Обе воюют против нынешней власти.
Но есть одно НО.
Одна умеренная оппозиция громит города Сирии,другая что-то не делает этого. Пора б показать зубы Порошенко.
Рядом с ЛНР г.Изюм-база ВСУ. С другого курса у ДНР Мариуполь-база добробатальонов.
Согласно официальному объявлению о проведении 28 апреля общего годового собрания акционеров, нераспределенная прибыль предприятия к концу 2016 года составила 4 млрд 925,560 млн грн.
За прошлый год меткомбинат увеличил текущие обязательства на 33% — до 24,95 млрд грн, долгосрочные — на 25,5%, до 4,819 млрд грн.
Одновременно “Азовсталь” нарастила дебиторскую задолженность на 42,9% — до 18,493 млрд грн
Численность работников комбината за прошлый год снизилась на 14,1% — до 10,260 тыс. человек.
Но есть одно НО.
Одна умеренная оппозиция громит города Сирии,другая что-то не делает этого. Пора б показать зубы Порошенко.
Рядом с ЛНР г.Изюм-база ВСУ. С другого курса у ДНР Мариуполь-база добробатальонов.
Согласно официальному объявлению о проведении 28 апреля общего годового собрания акционеров, нераспределенная прибыль предприятия к концу 2016 года составила 4 млрд 925,560 млн грн.
За прошлый год меткомбинат увеличил текущие обязательства на 33% — до 24,95 млрд грн, долгосрочные — на 25,5%, до 4,819 млрд грн.
Одновременно “Азовсталь” нарастила дебиторскую задолженность на 42,9% — до 18,493 млрд грн
Численность работников комбината за прошлый год снизилась на 14,1% — до 10,260 тыс. человек.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Пора б показать зубы Порошенко.
Рядом с ЛНР г.Изюм-база ВСУ. С другого курса у ДНР Мариуполь-база добробатальонов.
Так кто должен кому зубы показывать-то ? Непонятно... https://www.youtube.com/watch?v=qDEALepcXYI
Укрвоенные, нацгвардейцы - добровольцы или металлурги - сталевары... должны показать зубы Петру каждый в отдельности или все же Петр должен им всем сразу оскалить свои?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Крокодил или зубр,но рога.
Вы не думали,что вооруженная оппозиция Сирии- пример для остальных оппозиций? Пример и какой!
Если Украина тратила по 7 млн $ на АТО и брала кредиты,то Запад не видит уровень разрушения на Донбассе.
Примерно 50% жилищного фонда непризнанный республик разрушено и не подлежат ремонту,почти 45% инфраструктуры их разрушены. Полностью отрезана бюджетная сфера,часть пенсионеров не получают пенсии. Запад не знает,что это подлежит восстановлению из средств Украины. Это оценено в 15-20 млрд $. Прекрасно знает.
Но США и Запад ищет лазейки для того,чтобы обязать Россию участвовать в восстановлении Алеппо и Донбасса.
Не решится П.А Порошенко нАчать наступление. Ему нет никакого резона. Тогда точно придется платить.
Вы не думали,что вооруженная оппозиция Сирии- пример для остальных оппозиций? Пример и какой!
Если Украина тратила по 7 млн $ на АТО и брала кредиты,то Запад не видит уровень разрушения на Донбассе.
Примерно 50% жилищного фонда непризнанный республик разрушено и не подлежат ремонту,почти 45% инфраструктуры их разрушены. Полностью отрезана бюджетная сфера,часть пенсионеров не получают пенсии. Запад не знает,что это подлежит восстановлению из средств Украины. Это оценено в 15-20 млрд $. Прекрасно знает.
Но США и Запад ищет лазейки для того,чтобы обязать Россию участвовать в восстановлении Алеппо и Донбасса.
Не решится П.А Порошенко нАчать наступление. Ему нет никакого резона. Тогда точно придется платить.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
29 марта с американо-испанской ракетной базы «Рота» вышли два эсминца с ракетным оружием. Они шли к Кипру, где встали в боевую позицию готовности к стрельбе. То есть в это время уже не исключалось нанесение ракетного удара по Сирии.
Использовано химическое оружия произошел 4 апреля в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
В ответ 7 апреля США нанесли ракетный удар по аэродрому «Шайрат» правительственных войск в Сирии.
Совпадение или случайность?
Использовано химическое оружия произошел 4 апреля в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
В ответ 7 апреля США нанесли ракетный удар по аэродрому «Шайрат» правительственных войск в Сирии.
Совпадение или случайность?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" начал исследования, целью которых является создание комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способного противостоять вражеским спутникам и другим объектам космического базирования.
https://rg.ru/2017/04/25/rossiia-razrab ... nikam.html
В этой связи американские военные эксперты и журналисты-милитаристы убеждены, что, скорей всего, приборы наведения большинства «Томагавков» были отключены внешним воздействием. За этим могут стоять только российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Об этом, в частности, пишет главный редактор издания Veterans Today Гордон Дафф, ветеран вьетнамской войны, после разговора со своими коллегами. Кроме того, у него были контакты с личными источниками в сирийских спецслужб.
https://professionali.ru/Soobschestva/b ... avka-ssha/
https://rg.ru/2017/04/25/rossiia-razrab ... nikam.html
В этой связи американские военные эксперты и журналисты-милитаристы убеждены, что, скорей всего, приборы наведения большинства «Томагавков» были отключены внешним воздействием. За этим могут стоять только российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Об этом, в частности, пишет главный редактор издания Veterans Today Гордон Дафф, ветеран вьетнамской войны, после разговора со своими коллегами. Кроме того, у него были контакты с личными источниками в сирийских спецслужб.
https://professionali.ru/Soobschestva/b ... avka-ssha/
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