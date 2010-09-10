СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):В КНДР нет 5-ой колонны.Нация едина.
Ну это сказки. В СССР и ГДР тоже была нация едина, но драпали (или хотели удрать) оттуда через госграницу очень лихо и много. В чем же единение? Думать о том, как будем драпать вместе?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
MrM писал(а):ivanes писал(а):В КНДР нет 5-ой колонны.Нация едина.
Ну это сказки. В чем же единение?
В отсутствии свободного времени... Шестидневная рабочая неделя и ещё один день для принудительных работ.
Еще объединяет коллективная ответственность
... когда человека отправляют в тюрьму, вместе с ним идет вся его семья, а два последующих поколения семьи рождаются в тюрьмах и проживают там свои жизни.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
MrM
Не знали Вы нации в СССР. украина восстановила все разрушения к 1950г, а Рязань начала промразвите после 1950г.
В Грузии в 70-годы ходили частные трамваи и такси,а в Рязани дефицит ОТ.
Ныне жители Восточной части Германии получают ниже з/плату,чем в Западной Драпали и пришли. Газ стал дороже в 5 раз. Промышленность Востока практически без развития. Безработица выше.Драпали за одним,итог другой.
Как мечтали украинцы о безвизовом режиме? Итог. Туда и обратно билет, по 45 евро/сутки и без права работать.
350 евро дорога + 45х90 суточные+ 300 медстраховка. Как старались бежать? Теперь говорят об обмане.
За нелегальность и нарушения закона )миграционного и таможенного) штраф в 1000 евро.
MrM сейчас можете драпать куда угодно. Виза и путь в дорогу. Некоторые удрапали уже.
Вы просто накололись на Чечне-Ичкерии. Навальный скоро будет Президентом? Ходорковский покинул пост руководителя партии. Где МихМих?
Не знали Вы нации в СССР. украина восстановила все разрушения к 1950г, а Рязань начала промразвите после 1950г.
В Грузии в 70-годы ходили частные трамваи и такси,а в Рязани дефицит ОТ.
Ныне жители Восточной части Германии получают ниже з/плату,чем в Западной Драпали и пришли. Газ стал дороже в 5 раз. Промышленность Востока практически без развития. Безработица выше.Драпали за одним,итог другой.
Как мечтали украинцы о безвизовом режиме? Итог. Туда и обратно билет, по 45 евро/сутки и без права работать.
350 евро дорога + 45х90 суточные+ 300 медстраховка. Как старались бежать? Теперь говорят об обмане.
За нелегальность и нарушения закона )миграционного и таможенного) штраф в 1000 евро.
MrM сейчас можете драпать куда угодно. Виза и путь в дорогу. Некоторые удрапали уже.
Вы просто накололись на Чечне-Ичкерии. Навальный скоро будет Президентом? Ходорковский покинул пост руководителя партии. Где МихМих?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Шварц писал(а):
В отсутствии свободного времени... Шестидневная рабочая неделя и ещё один день для принудительных работ.
Еще объединяет коллективная ответственность .
тут фото Пхеньяна. Сравните с Рязанью. Сидите в офисах и бюджет области и города пополнит федеральный.
http://trinixy.ru/138722-svezhie-snimki ... -foto.html
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):
тут фото Пхеньяна. Сравните с Рязанью.
Что сравнить-то предлагаете... Отличия или сходства искать???
ivanes писал(а):
Сидите в офисах и бюджет области и города пополнит федеральный.
Ага... а вы бы где хотели сидеть?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Отличия в транспорте. ведь КНДР долгое время под санкциями. Они ежегодно увеличиваются. Если Рязани и области ввести подобные,то посмотрим что будет?
я работал наладчиком на штамповочном участке после РРТИ и получать на 40% больше оклада молодого специалиста.
Иногда был в служебных командировках по 250 дней в году. Объездил много заводов и НИИ в других городах. есть и Свиде- тельство на изобретение, десятка два рацпредолжений,печатные статьи в технических журналах.
Сидел в НИИ?
В 1965г получил однокомнатную квартиру, в 1967г - двухкомнатную. В 1992г -трехкомнатную S=100кв.м путем объединения с тестем. В 2007г продал и купил в Москве.
я работал наладчиком на штамповочном участке после РРТИ и получать на 40% больше оклада молодого специалиста.
Иногда был в служебных командировках по 250 дней в году. Объездил много заводов и НИИ в других городах. есть и Свиде- тельство на изобретение, десятка два рацпредолжений,печатные статьи в технических журналах.
Сидел в НИИ?
В 1965г получил однокомнатную квартиру, в 1967г - двухкомнатную. В 1992г -трехкомнатную S=100кв.м путем объединения с тестем. В 2007г продал и купил в Москве.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):я работал... В 1965г получил однокомнатную квартиру, в 1967г - двухкомнатную. В 1992г -трехкомнатную S=100кв.м путем объединения с тестем. В 2007г продал и купил в Москве.
https://www.youtube.com/watch?v=4v649bLQil4 Как там той Сирии далекой помочь...
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Шварц
или кто другой
ответьте на вопрос: " Оппозиция в Сирии и Украине. Чем они отличаются друг от друга?"
Обе не хотят жить при нынешней власти в Сирии и Украине.
или кто другой
ответьте на вопрос: " Оппозиция в Сирии и Украине. Чем они отличаются друг от друга?"
Обе не хотят жить при нынешней власти в Сирии и Украине.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Шварц
или кто другой
ответьте на вопрос: ...
Как Евтушенко - Бернесу... ну, почти
спросите у жены своей,
и вы тогда понять должны...
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Никакой разницы нет. Одну оппозицию вооружают США,другую- Россия. Обе воюют против нынешней власти.
Но есть одно НО.
Одна умеренная оппозиция громит города Сирии,другая что-то не делает этого. Пора б показать зубы Порошенко.
Рядом с ЛНР г.Изюм-база ВСУ. С другого курса у ДНР Мариуполь-база добробатальонов.
Согласно официальному объявлению о проведении 28 апреля общего годового собрания акционеров, нераспределенная прибыль предприятия к концу 2016 года составила 4 млрд 925,560 млн грн.
За прошлый год меткомбинат увеличил текущие обязательства на 33% — до 24,95 млрд грн, долгосрочные — на 25,5%, до 4,819 млрд грн.
Одновременно “Азовсталь” нарастила дебиторскую задолженность на 42,9% — до 18,493 млрд грн
Численность работников комбината за прошлый год снизилась на 14,1% — до 10,260 тыс. человек.
Но есть одно НО.
Одна умеренная оппозиция громит города Сирии,другая что-то не делает этого. Пора б показать зубы Порошенко.
Рядом с ЛНР г.Изюм-база ВСУ. С другого курса у ДНР Мариуполь-база добробатальонов.
Согласно официальному объявлению о проведении 28 апреля общего годового собрания акционеров, нераспределенная прибыль предприятия к концу 2016 года составила 4 млрд 925,560 млн грн.
За прошлый год меткомбинат увеличил текущие обязательства на 33% — до 24,95 млрд грн, долгосрочные — на 25,5%, до 4,819 млрд грн.
Одновременно “Азовсталь” нарастила дебиторскую задолженность на 42,9% — до 18,493 млрд грн
Численность работников комбината за прошлый год снизилась на 14,1% — до 10,260 тыс. человек.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Пора б показать зубы Порошенко.
Рядом с ЛНР г.Изюм-база ВСУ. С другого курса у ДНР Мариуполь-база добробатальонов.
Так кто должен кому зубы показывать-то ? Непонятно... https://www.youtube.com/watch?v=qDEALepcXYI
Укрвоенные, нацгвардейцы - добровольцы или металлурги - сталевары... должны показать зубы Петру каждый в отдельности или все же Петр должен им всем сразу оскалить свои?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Крокодил или зубр,но рога.
Вы не думали,что вооруженная оппозиция Сирии- пример для остальных оппозиций? Пример и какой!
Если Украина тратила по 7 млн $ на АТО и брала кредиты,то Запад не видит уровень разрушения на Донбассе.
Примерно 50% жилищного фонда непризнанный республик разрушено и не подлежат ремонту,почти 45% инфраструктуры их разрушены. Полностью отрезана бюджетная сфера,часть пенсионеров не получают пенсии. Запад не знает,что это подлежит восстановлению из средств Украины. Это оценено в 15-20 млрд $. Прекрасно знает.
Но США и Запад ищет лазейки для того,чтобы обязать Россию участвовать в восстановлении Алеппо и Донбасса.
Не решится П.А Порошенко нАчать наступление. Ему нет никакого резона. Тогда точно придется платить.
Вы не думали,что вооруженная оппозиция Сирии- пример для остальных оппозиций? Пример и какой!
Если Украина тратила по 7 млн $ на АТО и брала кредиты,то Запад не видит уровень разрушения на Донбассе.
Примерно 50% жилищного фонда непризнанный республик разрушено и не подлежат ремонту,почти 45% инфраструктуры их разрушены. Полностью отрезана бюджетная сфера,часть пенсионеров не получают пенсии. Запад не знает,что это подлежит восстановлению из средств Украины. Это оценено в 15-20 млрд $. Прекрасно знает.
Но США и Запад ищет лазейки для того,чтобы обязать Россию участвовать в восстановлении Алеппо и Донбасса.
Не решится П.А Порошенко нАчать наступление. Ему нет никакого резона. Тогда точно придется платить.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
29 марта с американо-испанской ракетной базы «Рота» вышли два эсминца с ракетным оружием. Они шли к Кипру, где встали в боевую позицию готовности к стрельбе. То есть в это время уже не исключалось нанесение ракетного удара по Сирии.
Использовано химическое оружия произошел 4 апреля в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
В ответ 7 апреля США нанесли ракетный удар по аэродрому «Шайрат» правительственных войск в Сирии.
Совпадение или случайность?
Использовано химическое оружия произошел 4 апреля в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
В ответ 7 апреля США нанесли ракетный удар по аэродрому «Шайрат» правительственных войск в Сирии.
Совпадение или случайность?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" начал исследования, целью которых является создание комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способного противостоять вражеским спутникам и другим объектам космического базирования.
https://rg.ru/2017/04/25/rossiia-razrab ... nikam.html
В этой связи американские военные эксперты и журналисты-милитаристы убеждены, что, скорей всего, приборы наведения большинства «Томагавков» были отключены внешним воздействием. За этим могут стоять только российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Об этом, в частности, пишет главный редактор издания Veterans Today Гордон Дафф, ветеран вьетнамской войны, после разговора со своими коллегами. Кроме того, у него были контакты с личными источниками в сирийских спецслужб.
https://professionali.ru/Soobschestva/b ... avka-ssha/
https://rg.ru/2017/04/25/rossiia-razrab ... nikam.html
В этой связи американские военные эксперты и журналисты-милитаристы убеждены, что, скорей всего, приборы наведения большинства «Томагавков» были отключены внешним воздействием. За этим могут стоять только российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Об этом, в частности, пишет главный редактор издания Veterans Today Гордон Дафф, ветеран вьетнамской войны, после разговора со своими коллегами. Кроме того, у него были контакты с личными источниками в сирийских спецслужб.
https://professionali.ru/Soobschestva/b ... avka-ssha/
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
для борьбы с ИГИЛ создана коалиция из 68 стран.От Албании и Израиля до Эстонии и Японии.
Вот краткий перечень стран о состав вооружения и личного состава.входящих в коалицию
самолеты;корабли; личный состав
1.США31;9; 7000
2.Великобритания 21; 400 инструкторов
3.Иордания 20
4.Австралия 8;900
5. Франция 9; 700
6.Дания 8; 400
7.Нидерланды 8; 250
8.Саудовская Аравия 8
9. Германия 7;1200
10.Бельгия6; 35 инструкторов
11.Бахрейн 2
12.Катар 2
И с августа 2014г не могут победить ИГИЛ в Сирии.
Вот краткий перечень стран о состав вооружения и личного состава.входящих в коалицию
самолеты;корабли; личный состав
1.США31;9; 7000
2.Великобритания 21; 400 инструкторов
3.Иордания 20
4.Австралия 8;900
5. Франция 9; 700
6.Дания 8; 400
7.Нидерланды 8; 250
8.Саудовская Аравия 8
9. Германия 7;1200
10.Бельгия6; 35 инструкторов
11.Бахрейн 2
12.Катар 2
И с августа 2014г не могут победить ИГИЛ в Сирии.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Военное обеспечение Вооруженных сил России не позволит им эффективно противостоять американской армии в случае полномасштабного военного конфликта с США.
Такое мнение выразил бывший сотрудник Пентагона, научный сотрудник корпорации CNA Михаил Кофман в интервью «Радио Свобода», информирует news.eizvestia.com.
«Я смотрел выступление Валерия Герасимова, главы Генерального штаба. На его картинках, на его слайдах так страшно выглядела способность США разнести Россию «Томагавками», которых тысяча штук по сравнению с десятками, которые у России», — заявил эксперт.
Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_abroad/f ... -rf-s-ssha
Другие специалисты говорят о том,что в случае войны США с РФ стороны уничтожат друг друга десятки раз.Ядерное оружие- оружие сдерживания. Обе стороны знают это.
Такое мнение выразил бывший сотрудник Пентагона, научный сотрудник корпорации CNA Михаил Кофман в интервью «Радио Свобода», информирует news.eizvestia.com.
«Я смотрел выступление Валерия Герасимова, главы Генерального штаба. На его картинках, на его слайдах так страшно выглядела способность США разнести Россию «Томагавками», которых тысяча штук по сравнению с десятками, которые у России», — заявил эксперт.
Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_abroad/f ... -rf-s-ssha
Другие специалисты говорят о том,что в случае войны США с РФ стороны уничтожат друг друга десятки раз.Ядерное оружие- оружие сдерживания. Обе стороны знают это.
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