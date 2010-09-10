СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Пока Вы ищите блох в чужой рубахе и за это хотите получать деньги,то Вам изберут губернатора. Потом можете кричать на пл.Ленина.
Бахвалились об изменении ул.Ленина на Астраханскую,но не нашли 1 млн руб. Надо было оплатить изменения адреса УФСБ,аптеки№3, школы №8,администрации области,здания -офиса судебных приставов и т.д.
За счет жителей поменяли ул.Подбельского на Почтовую.
Профукали два здания Торговые ряды. Что еще пробазарили?
Бахвалились об изменении ул.Ленина на Астраханскую,но не нашли 1 млн руб. Надо было оплатить изменения адреса УФСБ,аптеки№3, школы №8,администрации области,здания -офиса судебных приставов и т.д.
За счет жителей поменяли ул.Подбельского на Почтовую.
Профукали два здания Торговые ряды. Что еще пробазарили?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
пробазарили советскую власть в неризиновой...теперь дедушка Коля по вечерам боится на улицу выходить. не рекомендуют-с...столичные власти. а то гости с гор могут поколотить..а то и пырнуть ножичком..ivanes писал(а):Что еще пробазарили?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ул Ленина и гопники.
Первомайский проспект и стрелки из АК47. Кто крышует Почтовку?
Собираюсь москвичам показать рязанские черные дни.Закрывшиеся предприятия.Цетролит,НИТИ,Мясокомбинат и РЛВЗ,
ЗАА-филиал ЗИЛа,Голубую Оку и подъемный мост через Трубеж. Думаю,что за день управимся.
Покажу дом,у которого из водосточных труб при дожде вода не льется.
Первомайский проспект и стрелки из АК47. Кто крышует Почтовку?
Собираюсь москвичам показать рязанские черные дни.Закрывшиеся предприятия.Цетролит,НИТИ,Мясокомбинат и РЛВЗ,
ЗАА-филиал ЗИЛа,Голубую Оку и подъемный мост через Трубеж. Думаю,что за день управимся.
Покажу дом,у которого из водосточных труб при дожде вода не льется.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Я закончил в 1959г РРТИ,в 1981- Плешку,как второе образование,экономическое. У меня есть авторское свидетельство на изобретение,которое помогла повысить моторесурс реактивных двигателей до 2000 моточасов. В два раза. Мне выдано более 10 свидетельств на рацпредложения. Гонорар составил более 4000 советских руб.
Ну как же, как же... помним, помним... на нобелевку шел по комсомольской путевке https://forum.rzn.info/viewtopic.php?f= ... 60#p543986
ivanes писал(а): Гонорар составил более 4000 советских руб.
Неужели все пропил? Иначе как объяснить почему так и остался неграмотным...
ivanes писал(а): Не стал соискателем кандидата без отрыва от производства.Мог и купить диплом К.Т.Н всего за 4000 руб.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Уэйн Мэдсен, бывший офицер военно-морской разведки США, один из лучших американских журналистов-расследователей.
Мэдсен утверждает, что Маккейн и еще целый ряд американских законодателей с помощью шантажа управляются ЦРУ.
Не только ЦРУ,а Президентом США. Что не так?
В Национальных архивах США имеются подтверждения того, что сам Маккейн признал себя предателем.
Трудно посмотреть в архиве?
Во время встречи с президентом Никсоном симулировал хромоту, опираясь на костыли.(фото)
То, что ЦРУ имеет на Маккейна, в достаточной степени гарантирует: он будет, как эхо повторять все, что ему прикажут в Лэнгли, включая его предупреждение Трампу, что «российский взлом» угрожает распадом так ценимого Маккейном «миропорядка».
хттпс://свпресса.ру/политиц/артицле/164991/
Мэдсен утверждает, что Маккейн и еще целый ряд американских законодателей с помощью шантажа управляются ЦРУ.
Не только ЦРУ,а Президентом США. Что не так?
В Национальных архивах США имеются подтверждения того, что сам Маккейн признал себя предателем.
Трудно посмотреть в архиве?
Во время встречи с президентом Никсоном симулировал хромоту, опираясь на костыли.(фото)
То, что ЦРУ имеет на Маккейна, в достаточной степени гарантирует: он будет, как эхо повторять все, что ему прикажут в Лэнгли, включая его предупреждение Трампу, что «российский взлом» угрожает распадом так ценимого Маккейном «миропорядка».
хттпс://свпресса.ру/политиц/артицле/164991/
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Первый блок материалов. По данным от своих источников Мэдсену известно, что ЦРУшное досье на Маккейна содержит подробные сведения о том, как в июле 1967 года Маккейн, управляя самолетом «A-4», чуть не погубил авианосец «Forrestal». Подвесная ракета упала с самолета. В результате происшествия возник мощный пожар, унесший значительное количество жизней.
Второй блок материалов. Маккейновское досье в ЦРУ, утверждает Мэдсен, просто распирает от — опять-таки все еще секретных, а значит, все еще действующих! — сведений о том, какую информацию и как «сливал» сбитый летчик, когда в период нахождения во вьетнамском плену с 1967 года по 1972 его допрашивали северо-вьетнамские и советские «представители компетентных служб»
Третий блок компрометирующих Маккейна материалов в том,что ЦРУ имеет на Маккейна, в достаточной степени гарантирует: он будет, как эхо повторять все, что ему прикажут в Лэнгли, включая его предупреждение Трампу, что «российский взлом» угрожает распадом так ценимого Маккейном «миропорядка»
«Я, будучи американским летчиком, виновен в преступлениях против Вьетнама и его народа. …Я получил (гуманное) обращение и еду даже несмотря на то, что я пришел сюда как агрессор… Я хочу выразить свою глубокую признательность за доброе отношение ко мне и я никогда не забуду эту проявленную ко мне доброту.»
ссылка выше.
Второй блок материалов. Маккейновское досье в ЦРУ, утверждает Мэдсен, просто распирает от — опять-таки все еще секретных, а значит, все еще действующих! — сведений о том, какую информацию и как «сливал» сбитый летчик, когда в период нахождения во вьетнамском плену с 1967 года по 1972 его допрашивали северо-вьетнамские и советские «представители компетентных служб»
Третий блок компрометирующих Маккейна материалов в том,что ЦРУ имеет на Маккейна, в достаточной степени гарантирует: он будет, как эхо повторять все, что ему прикажут в Лэнгли, включая его предупреждение Трампу, что «российский взлом» угрожает распадом так ценимого Маккейном «миропорядка»
«Я, будучи американским летчиком, виновен в преступлениях против Вьетнама и его народа. …Я получил (гуманное) обращение и еду даже несмотря на то, что я пришел сюда как агрессор… Я хочу выразить свою глубокую признательность за доброе отношение ко мне и я никогда не забуду эту проявленную ко мне доброту.»
ссылка выше.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
штраф 40 долларов плюс судебные издержки 85, итого 125$ за превышение скорости на 25 миль\час.+ 1800$ адвокату за то,что он отстоял лишения прав за 6 балов. Или год без прав. Таковы будни Америки.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
И это от мигрантов из России-СССР
"Нью-Йорк имеет один из самых больших и самых известных ЛГБТ-населения в мире. Брайан Сильверман, Автор фроммера Нью-Йорке от $90 в день, пишет город "один из крупнейших в мире, самый громкий, и самый мощный" ЛГБТ" и "гей-и Лесби-культуры является такой же неотъемлемой частью Нью-Йорка базовая идентичность как желтые такси, небоскребы, Бродвей и театр".
"Нью-Йорк имеет один из самых больших и самых известных ЛГБТ-населения в мире. Брайан Сильверман, Автор фроммера Нью-Йорке от $90 в день, пишет город "один из крупнейших в мире, самый громкий, и самый мощный" ЛГБТ" и "гей-и Лесби-культуры является такой же неотъемлемой частью Нью-Йорка базовая идентичность как желтые такси, небоскребы, Бродвей и театр".
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
завидуешь?ivanes писал(а): самый мощный" ЛГБТ" и "гей-и Лесби-культуры
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обсуждают подобное мигранты в США из России и республик бывшего СССР.
Они в Техасе не обсуждают историю США.Им она не нужна.Они приехали работать и зарабатывать. Они обсуждают Трампа и его окружение. Для чего?
Госдеп прекратит с 23.08.2017г выдачу немиграционных виз гражданам России.Все к посольству США в Москве.Только там будут выдавать эти визы.
Все к Гей-Лесби- культуре. Хотя бы посмотреть.
Тут высказались за кол-во штата в посольствах пропорционально численности населения. Тогда весь Чайнтаун -штата посольства Китая. Китайский анклав в США.
Они в Техасе не обсуждают историю США.Им она не нужна.Они приехали работать и зарабатывать. Они обсуждают Трампа и его окружение. Для чего?
Госдеп прекратит с 23.08.2017г выдачу немиграционных виз гражданам России.Все к посольству США в Москве.Только там будут выдавать эти визы.
Все к Гей-Лесби- культуре. Хотя бы посмотреть.
Тут высказались за кол-во штата в посольствах пропорционально численности населения. Тогда весь Чайнтаун -штата посольства Китая. Китайский анклав в США.
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