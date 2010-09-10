Сообщение ivanes » 02 авг 2017, 12:53

Первый блок материалов. По данным от своих источников Мэдсену известно, что ЦРУшное досье на Маккейна содержит подробные сведения о том, как в июле 1967 года Маккейн, управляя самолетом «A-4», чуть не погубил авианосец «Forrestal». Подвесная ракета упала с самолета. В результате происшествия возник мощный пожар, унесший значительное количество жизней.

Второй блок материалов. Маккейновское досье в ЦРУ, утверждает Мэдсен, просто распирает от — опять-таки все еще секретных, а значит, все еще действующих! — сведений о том, какую информацию и как «сливал» сбитый летчик, когда в период нахождения во вьетнамском плену с 1967 года по 1972 его допрашивали северо-вьетнамские и советские «представители компетентных служб»

Третий блок компрометирующих Маккейна материалов в том,что ЦРУ имеет на Маккейна, в достаточной степени гарантирует: он будет, как эхо повторять все, что ему прикажут в Лэнгли, включая его предупреждение Трампу, что «российский взлом» угрожает распадом так ценимого Маккейном «миропорядка»

«Я, будучи американским летчиком, виновен в преступлениях против Вьетнама и его народа. …Я получил (гуманное) обращение и еду даже несмотря на то, что я пришел сюда как агрессор… Я хочу выразить свою глубокую признательность за доброе отношение ко мне и я никогда не забуду эту проявленную ко мне доброту.»

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