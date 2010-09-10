СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
у и как? Дошли до Киева? Заявили? от Шварц
Не собираюсь в США.Есть Шенген до мая 2018г.
Не собираюсь в США.Есть Шенген до мая 2018г.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Это за военную полицию России и трех раненных ...
Ага... так було на "Калибрах" написано... корабельным суриком, большими буквами Даже дед разглядел...
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