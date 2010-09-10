СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
у и как? Дошли до Киева? Заявили? от Шварц
Не собираюсь в США.Есть Шенген до мая 2018г.
Не собираюсь в США.Есть Шенген до мая 2018г.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Это за военную полицию России и трех раненных ...
Ага... так було на "Калибрах" написано... корабельным суриком, большими буквами Даже дед разглядел...
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
от как..?! ты вроде кричал про проклятую гейропу, которая житья не дает. А сам шенген имеешь. как же тебя понимать дедушка? Нет, я конечно понимаю времена, когда тебе вручили дырявую посуду не забываются. Но не надо же кричать об этом на весь форум.ivanes писал(а):Есть Шенген до мая 2018г.
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей