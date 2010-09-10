СИРИЯ,США и РОССИЯ

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6132
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » Вчера, 15:00

у и как? Дошли до Киева? Заявили? :lol: от Шварц

Не собираюсь в США.Есть Шенген до мая 2018г.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3699
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение Шварц » Вчера, 22:14

ivanes писал(а):Это за военную полицию России и трех раненных ...


Ага... так було на "Калибрах" написано... корабельным суриком, большими буквами :shock: Даже дед разглядел...
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1987
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение Raider » Сегодня, 07:17

ivanes писал(а):Есть Шенген до мая 2018г.
от как..?! ты вроде кричал про проклятую гейропу, которая житья не дает. А сам шенген имеешь. как же тебя понимать дедушка? Нет, я конечно понимаю времена, когда тебе вручили дырявую посуду не забываются. Но не надо же кричать об этом на весь форум.
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