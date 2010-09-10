Сообщение Raider » Сегодня, 07:17

ivanes писал(а): Есть Шенген до мая 2018г.

от как..?! ты вроде кричал про проклятую гейропу, которая житья не дает. А сам шенген имеешь. как же тебя понимать дедушка? Нет, я конечно понимаю времена, когда тебе вручили дырявую посуду не забываются. Но не надо же кричать об этом на весь форум.