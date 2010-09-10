СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
у и как? Дошли до Киева? Заявили? от Шварц
Не собираюсь в США.Есть Шенген до мая 2018г.
Не собираюсь в США.Есть Шенген до мая 2018г.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Это за военную полицию России и трех раненных ...
Ага... так було на "Калибрах" написано... корабельным суриком, большими буквами Даже дед разглядел...
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
от как..?! ты вроде кричал про проклятую гейропу, которая житья не дает. А сам шенген имеешь. как же тебя понимать дедушка? Нет, я конечно понимаю времена, когда тебе вручили дырявую посуду не забываются. Но не надо же кричать об этом на весь форум.ivanes писал(а):Есть Шенген до мая 2018г.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
В Сирии погиб генерал-лейтенант ВС России,консультант ВС Сирии. Теперь ВСК начнут метать ракеты по Дейр эз-Зору.
Там в штаб ВС Сирии попала мина и генерал скончался от ранений. Кто навел?
Дедушка не лыком шит.Пора бы знать.
Там в штаб ВС Сирии попала мина и генерал скончался от ранений. Кто навел?
Дедушка не лыком шит.Пора бы знать.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а): Теперь ВСК начнут метать ракеты ...
Мечут икру Ракеты запускают... А ВСК - это страховая компания...
ivanes писал(а): Кто навел?
Хм... Даже не знаю теперь... Терзают смутные сомнения (с)...
ivanes писал(а):Дедушка не лыком шит.Пора бы знать.
Пойдете сдаваться?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
какие дела в твоем курятнике, мне знать не нужно.ivanes писал(а):Дедушка не лыком шит.Пора бы знать.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Дела все в норме. Курятник на месте. В Рязани и области дел полно.Пора реструктурировать долги бюджета. Власть разрешила.
Сирия пока воюет. Мост через Ефрат навели.Техника пошла на зачистку пригорода Дейр эз -Зора.
Сирия пока воюет. Мост через Ефрат навели.Техника пошла на зачистку пригорода Дейр эз -Зора.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
одно не пойму, что мы там в Сирии забыли? на что тратятся миллиарды бюджетных рублей? почему медвепуты слили Каддафи за айфон НАТОвским палачам и вдруг так озаботились судьбой Асада?
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