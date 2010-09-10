СИРИЯ,США и РОССИЯ

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6146
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » 22 сен 2017, 15:00

у и как? Дошли до Киева? Заявили? :lol: от Шварц

Не собираюсь в США.Есть Шенген до мая 2018г.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3701
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение Шварц » 22 сен 2017, 22:14

ivanes писал(а):Это за военную полицию России и трех раненных ...


Ага... так було на "Калибрах" написано... корабельным суриком, большими буквами :shock: Даже дед разглядел...
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1988
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение Raider » 23 сен 2017, 07:17

ivanes писал(а):Есть Шенген до мая 2018г.
от как..?! ты вроде кричал про проклятую гейропу, которая житья не дает. А сам шенген имеешь. как же тебя понимать дедушка? Нет, я конечно понимаю времена, когда тебе вручили дырявую посуду не забываются. Но не надо же кричать об этом на весь форум.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6146
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » 25 сен 2017, 15:46

В Сирии погиб генерал-лейтенант ВС России,консультант ВС Сирии. Теперь ВСК начнут метать ракеты по Дейр эз-Зору.
Там в штаб ВС Сирии попала мина и генерал скончался от ранений. Кто навел?
Дедушка не лыком шит.Пора бы знать.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3701
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение Шварц » 25 сен 2017, 17:12

ivanes писал(а): Теперь ВСК начнут метать ракеты ...


Мечут икру :lol: Ракеты запускают... А ВСК - это страховая компания...

ivanes писал(а): Кто навел?


Хм... Даже не знаю теперь... Терзают смутные сомнения (с)...

ivanes писал(а):Дедушка не лыком шит.Пора бы знать.


Пойдете сдаваться? :shock:
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1988
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение Raider » 25 сен 2017, 19:59

ivanes писал(а):Дедушка не лыком шит.Пора бы знать.
какие дела в твоем курятнике, мне знать не нужно.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6146
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » 29 сен 2017, 11:41

Дела все в норме. Курятник на месте. В Рязани и области дел полно.Пора реструктурировать долги бюджета. Власть разрешила.
Сирия пока воюет. Мост через Ефрат навели.Техника пошла на зачистку пригорода Дейр эз -Зора.
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Русак
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 02 окт 2017, 19:59

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение Русак » 07 окт 2017, 21:08

одно не пойму, что мы там в Сирии забыли? на что тратятся миллиарды бюджетных рублей? почему медвепуты слили Каддафи за айфон НАТОвским палачам и вдруг так озаботились судьбой Асада?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6146
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » Сегодня, 15:41

Русак писал(а):одно не пойму, что мы там в Сирии забыли? на что тратятся миллиарды бюджетных рублей? почему медвепуты слили Каддафи за айфон НАТОвским палачам и вдруг так озаботились судьбой Асада?

Мы там нашли конкурента газопроводам от Газпрома. Из Кувейта через Сирию,Турцию в Европу.
Если уйдем- газопровод будет построен и российский газ Европе уже не нужен.Это 27% минус бюджета России.
Примерно 35% валютных поступлений.Тогда не будет смартфона,планшета,Ноутбука.
Готовы отказаться? :cry:
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