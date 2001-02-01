СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
у и как? Дошли до Киева? Заявили? от Шварц
Не собираюсь в США.Есть Шенген до мая 2018г.
Не собираюсь в США.Есть Шенген до мая 2018г.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Это за военную полицию России и трех раненных ...
Ага... так було на "Калибрах" написано... корабельным суриком, большими буквами Даже дед разглядел...
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
от как..?! ты вроде кричал про проклятую гейропу, которая житья не дает. А сам шенген имеешь. как же тебя понимать дедушка? Нет, я конечно понимаю времена, когда тебе вручили дырявую посуду не забываются. Но не надо же кричать об этом на весь форум.ivanes писал(а):Есть Шенген до мая 2018г.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
В Сирии погиб генерал-лейтенант ВС России,консультант ВС Сирии. Теперь ВСК начнут метать ракеты по Дейр эз-Зору.
Там в штаб ВС Сирии попала мина и генерал скончался от ранений. Кто навел?
Дедушка не лыком шит.Пора бы знать.
Там в штаб ВС Сирии попала мина и генерал скончался от ранений. Кто навел?
Дедушка не лыком шит.Пора бы знать.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а): Теперь ВСК начнут метать ракеты ...
Мечут икру Ракеты запускают... А ВСК - это страховая компания...
ivanes писал(а): Кто навел?
Хм... Даже не знаю теперь... Терзают смутные сомнения (с)...
ivanes писал(а):Дедушка не лыком шит.Пора бы знать.
Пойдете сдаваться?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
какие дела в твоем курятнике, мне знать не нужно.ivanes писал(а):Дедушка не лыком шит.Пора бы знать.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Дела все в норме. Курятник на месте. В Рязани и области дел полно.Пора реструктурировать долги бюджета. Власть разрешила.
Сирия пока воюет. Мост через Ефрат навели.Техника пошла на зачистку пригорода Дейр эз -Зора.
Сирия пока воюет. Мост через Ефрат навели.Техника пошла на зачистку пригорода Дейр эз -Зора.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
одно не пойму, что мы там в Сирии забыли? на что тратятся миллиарды бюджетных рублей? почему медвепуты слили Каддафи за айфон НАТОвским палачам и вдруг так озаботились судьбой Асада?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Русак писал(а):одно не пойму, что мы там в Сирии забыли? на что тратятся миллиарды бюджетных рублей? почему медвепуты слили Каддафи за айфон НАТОвским палачам и вдруг так озаботились судьбой Асада?
Мы там нашли конкурента газопроводам от Газпрома. Из Кувейта через Сирию,Турцию в Европу.
Если уйдем- газопровод будет построен и российский газ Европе уже не нужен.Это 27% минус бюджета России.
Примерно 35% валютных поступлений.Тогда не будет смартфона,планшета,Ноутбука.
Готовы отказаться?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Русак писал(а):одно не пойму, что мы там в Сирии забыли? на что тратятся миллиарды бюджетных рублей? почему медвепуты слили Каддафи за айфон НАТОвским палачам и вдруг так озаботились судьбой Асада?
Так это потому, что из Харькова постишь
ivanes писал(а):Мы там нашли конкурента газопроводам от Газпрома...
Ты тоже в поисках участвовал, дедушка?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Из Катара, а не из Кувейта, географ ты наш престарелый.ivanes писал(а):Русак писал(а):одно не пойму, что мы там в Сирии забыли? на что тратятся миллиарды бюджетных рублей? почему медвепуты слили Каддафи за айфон НАТОвским палачам и вдруг так озаботились судьбой Асада?
Мы там нашли конкурента газопроводам от Газпрома. Из Кувейта через Сирию,Турцию в Европу.
Если уйдем- газопровод будет построен и российский газ Европе уже не нужен.Это 27% минус бюджета России.
Примерно 35% валютных поступлений.Тогда не будет смартфона,планшета,Ноутбука.
Готовы отказаться?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Старик. Вы уже в 2018г не будете покупать импорт. Импортерам будут оплачивать покупку оборудования для производства,а не игрушки для детей и взрослых. Дефицит валюты -долларов уже чувствуется.
Сейчас к выходу нефти и газа к Европе только не через Турцию,но мешает Асад-Сирия. Его стараются убрать,построить газо-нефтепроводы к берегам Средиземного моря.
Каддафи сам послушал США и отказался от нового вооружения и ядерного оружия. В обмен- смерть. Нет ныне Ливии,как единого государства.
Сейчас к выходу нефти и газа к Европе только не через Турцию,но мешает Асад-Сирия. Его стараются убрать,построить газо-нефтепроводы к берегам Средиземного моря.
Каддафи сам послушал США и отказался от нового вооружения и ядерного оружия. В обмен- смерть. Нет ныне Ливии,как единого государства.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Гибунец, ты неубиваемый!))) Про Кувейт че скажешь?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Цирк продолжается... Народ глумится.
https://lenta.ru/news/2017/11/14/confus/
https://lenta.ru/news/2017/11/14/confus/
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Гренада не представляла никакой угрозы интересам США.Интервенция соответствовала, как было заявлено, национальным интересам США.
Американские интересы в Панаме в 1989 г. определить довольно легко. Первое и самое очевидное - это Панамский канал. Сохранять его в надежных руках всегда было важной задачей для обеспечения региональной стабильности и поддержания торговли.
В случае с Гаити было идентифицировано несколько американских интересов в этой стране, но ни один из них не рассматривался как имевший жизненно важное значение, в соответствии с общенациональным интересом США.
Военная агрессия в Ирак вообще не выдерживает никакой критики. . Первое – наличие в Ираке оружия массового поражение. Второе – помощь руководства страны Аль-Каиде и лично ее глава Усаму бин Ладену.
Оружия массового поражения не нашли, США через бин Ладена помогали душманам Стингерами.
В 2007 г., практически сразу же после вступления в должность президента США, Барак Обама распорядился обеспечить размещение сил специальных операций, применение беспилотников, нанесение авиаударов и отправку военных советников в Сомали. Он действует до настоящего времени. Два других указа имели временное действие. Это осуществление военных действий и авиаударов в Ливии в 2011 г. и размещение вооруженных сил в Мали в 2013 г.
Обо всех вмешательствах США тут https://mensby.com/life/interesting/397 ... intervened
Американские интересы в Панаме в 1989 г. определить довольно легко. Первое и самое очевидное - это Панамский канал. Сохранять его в надежных руках всегда было важной задачей для обеспечения региональной стабильности и поддержания торговли.
В случае с Гаити было идентифицировано несколько американских интересов в этой стране, но ни один из них не рассматривался как имевший жизненно важное значение, в соответствии с общенациональным интересом США.
Военная агрессия в Ирак вообще не выдерживает никакой критики. . Первое – наличие в Ираке оружия массового поражение. Второе – помощь руководства страны Аль-Каиде и лично ее глава Усаму бин Ладену.
Оружия массового поражения не нашли, США через бин Ладена помогали душманам Стингерами.
В 2007 г., практически сразу же после вступления в должность президента США, Барак Обама распорядился обеспечить размещение сил специальных операций, применение беспилотников, нанесение авиаударов и отправку военных советников в Сомали. Он действует до настоящего времени. Два других указа имели временное действие. Это осуществление военных действий и авиаударов в Ливии в 2011 г. и размещение вооруженных сил в Мали в 2013 г.
Обо всех вмешательствах США тут https://mensby.com/life/interesting/397 ... intervened
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Американский политолог, директор Центра глобальных интересов США, говорил прямым текстом, без увёрток. Почти дословно, следующее было сказано:
1. США вмешиваются во внутренние дела России.
2. Целью вмешательства являются никакие не «ценности» и не «высокие идеи». Цель вмешательства – это ИНТЕРЕСЫ США.
3.В 2012 году 458 российских НКО получали деньги из-за границы на общую сумму 4 млрд. рублей.
В 2013 это были уже… 2 705 российских НКО!!! Почти в 6 раз больше!!! Всего за один год!
Объём их общего зарубежного финансирования в 2013 году вырос в 4 млрд. до… 37 млрд. рублей!!!
За один только 2015 год, и только из США, и не все НКО, а только социльно-политические, получали уже… 80 млрд. рублей!!!
1. США вмешиваются во внутренние дела России.
2. Целью вмешательства являются никакие не «ценности» и не «высокие идеи». Цель вмешательства – это ИНТЕРЕСЫ США.
3.В 2012 году 458 российских НКО получали деньги из-за границы на общую сумму 4 млрд. рублей.
В 2013 это были уже… 2 705 российских НКО!!! Почти в 6 раз больше!!! Всего за один год!
Объём их общего зарубежного финансирования в 2013 году вырос в 4 млрд. до… 37 млрд. рублей!!!
За один только 2015 год, и только из США, и не все НКО, а только социльно-политические, получали уже… 80 млрд. рублей!!!
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
США, объявляя себя глобальной державой, не скрывают того, что их интересы имеют глобальный характер, что требует глобального присутствия в мире.
План:
- создает новое боевое командование, Северное командование, задачей которого является защита Соединенных Штатов. В его зону ответственности входят США, Канада, Мексика и части Карибского региона;
- включает Россию и Каспийское море в зону ответственности Европейского командования;
- закрепляет за Тихоокеанским командованием обязанность оказывать содействие Европейскому командованию с дальневосточной частью России;
- вводит Антарктиду (вопреки нормам международного права) в зону ответственности Тихоокеанского командования.
МО США относит следующие операции с участием ВС:
- Гуманитарные интервенции,
- Операции по поддержанию мира,
- Операции по принуждению к миру,
- Операции по разделению противоборствующих сторон,
- Операции по предоставлению гуманитарной помощи,
- Операции по контролю за зонами запрета для полетов,
- Морские блокады,
- Операции по демонстрации военной силы,
- Операции по эвакуации гражданского персонала из зон конфликтов,
- Операции по борьбе с контрабандой наркотиков,
- Операции по поддержке (прикрытию) миссий других агентств.
Действия американских военных, рассматриваются как их функции:
- Политические (В американской военной стратегии существуют два критерия решительной победы в войне. Это оккупация территории или смена режима. Примерами выполнения ВС США политических задач по смещению режимов являются Югославия, Афганистан, неудачная попытка, предпринятая Пентагоном в Венесуэле, и сценарий, разработанный для операции в Ираке),
- Дипломатические (Как показывает опыт Югославии, Афганистана и других стран дипломатические задачи предполагают установление выгодных для США контактов с военным руководством и военнослужащими других стран, сотрудничество с оппозицией режимам, неугодным США, действия по формированию пятой колонны. Американские стратеги исходят из того, что расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества в подготовке ВС, «демонстрации флага» и другие контакты с военными разных стран, будут убедительным подтверждением лидерства США в мире, таким же по воздействию, как и наличие военных баз на зарубежных территориях),
- Полицейские (Борьба с наркотиками (Колумбия), терроризмом (Афганистан), распространением ОМУ (Ирак) служит поводом для вмешательства в регионы представляющие для США интерес, с последующим закреплением там своего военного присутствия и установлением политического, экономического и информационного контроля),
- Судебные (Примером выполнения таких функций служат военные комиссии, предусмотренные для рассмотрения дел военнопленных, захваченных в Афганистане),
- Психологические (Американские военные призваны выполнять такие традиционные для ЦРУ задачи, как, например, дезинформация и черная пропаганда, а также воздействие на лиц, принимающих решения. Все это рассматривается как деятельность по обеспечению стратегического влияния,
- Духовные (К этим задачам относятся распространение американских ценностей, борьба против традиционных ценностей на территории противника, в том числе путем уничтожения культовых объектов. Примером тому является Косово, где в ходе боевой операции, было уничтожено 100 православных церквей и монастырей.
План:
- создает новое боевое командование, Северное командование, задачей которого является защита Соединенных Штатов. В его зону ответственности входят США, Канада, Мексика и части Карибского региона;
- включает Россию и Каспийское море в зону ответственности Европейского командования;
- закрепляет за Тихоокеанским командованием обязанность оказывать содействие Европейскому командованию с дальневосточной частью России;
- вводит Антарктиду (вопреки нормам международного права) в зону ответственности Тихоокеанского командования.
МО США относит следующие операции с участием ВС:
- Гуманитарные интервенции,
- Операции по поддержанию мира,
- Операции по принуждению к миру,
- Операции по разделению противоборствующих сторон,
- Операции по предоставлению гуманитарной помощи,
- Операции по контролю за зонами запрета для полетов,
- Морские блокады,
- Операции по демонстрации военной силы,
- Операции по эвакуации гражданского персонала из зон конфликтов,
- Операции по борьбе с контрабандой наркотиков,
- Операции по поддержке (прикрытию) миссий других агентств.
Действия американских военных, рассматриваются как их функции:
- Политические (В американской военной стратегии существуют два критерия решительной победы в войне. Это оккупация территории или смена режима. Примерами выполнения ВС США политических задач по смещению режимов являются Югославия, Афганистан, неудачная попытка, предпринятая Пентагоном в Венесуэле, и сценарий, разработанный для операции в Ираке),
- Дипломатические (Как показывает опыт Югославии, Афганистана и других стран дипломатические задачи предполагают установление выгодных для США контактов с военным руководством и военнослужащими других стран, сотрудничество с оппозицией режимам, неугодным США, действия по формированию пятой колонны. Американские стратеги исходят из того, что расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества в подготовке ВС, «демонстрации флага» и другие контакты с военными разных стран, будут убедительным подтверждением лидерства США в мире, таким же по воздействию, как и наличие военных баз на зарубежных территориях),
- Полицейские (Борьба с наркотиками (Колумбия), терроризмом (Афганистан), распространением ОМУ (Ирак) служит поводом для вмешательства в регионы представляющие для США интерес, с последующим закреплением там своего военного присутствия и установлением политического, экономического и информационного контроля),
- Судебные (Примером выполнения таких функций служат военные комиссии, предусмотренные для рассмотрения дел военнопленных, захваченных в Афганистане),
- Психологические (Американские военные призваны выполнять такие традиционные для ЦРУ задачи, как, например, дезинформация и черная пропаганда, а также воздействие на лиц, принимающих решения. Все это рассматривается как деятельность по обеспечению стратегического влияния,
- Духовные (К этим задачам относятся распространение американских ценностей, борьба против традиционных ценностей на территории противника, в том числе путем уничтожения культовых объектов. Примером тому является Косово, где в ходе боевой операции, было уничтожено 100 православных церквей и монастырей.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
После Второй мировой войны и до наших дней США вмешивались во внутренние дела 27 стран, в основном бомбили и разрушали
Китай - 1945-46 г.г.
Корея - 1950-53 г.г.
Китай - 1950-53 г.г.
Гватемала - 1954 г.
Индонезия - 1958 г.
Куба - 1959-60 г.г.
Гватемала - 1960 г.
Заир (Конго) - 1964 г.
Гватемала - 1964 г.
Доминиканская Республика - 1965-66 г.г.
Перу - 1965 г.
Лаос - 1964-73 г.г.
Вьетнам - 1961-73 г.г.
Камбоджа - 1969-70 г.г.
Гватемала - 1967-69 г.г.
Ливан - 1982-84 г.г.
Гренада - 1983-84 г.г.
Ливия - 1986 г.
Сальвадор - 1981-92 г.г.
Никарагуа - 1981-90 г.г.
Ливия - 1986 г.
Иран - 1987-88 г.г.
Ливия -1989 г.г.
Панама - 1989-90 г.г.
Ирак - 1991-2002 г.г.
Кувейт - 1991 г.
Сомали - 1992-94 г.г.
Хорватия -1994 г. (сербов в Краине)
Босния - 1995 г.
Иран - 1998 г.(airliner)
Судан - 1998 г.
Афганистан - 1998 г.
Югославия - 1999 г.
Афганистан - 2001-02 г.г.по сей день
Ирак - 2003 г.
Ливия - 2011 г
Украина - 2014 г
.
Китай - 1945-46 г.г.
Корея - 1950-53 г.г.
Китай - 1950-53 г.г.
Гватемала - 1954 г.
Индонезия - 1958 г.
Куба - 1959-60 г.г.
Гватемала - 1960 г.
Заир (Конго) - 1964 г.
Гватемала - 1964 г.
Доминиканская Республика - 1965-66 г.г.
Перу - 1965 г.
Лаос - 1964-73 г.г.
Вьетнам - 1961-73 г.г.
Камбоджа - 1969-70 г.г.
Гватемала - 1967-69 г.г.
Ливан - 1982-84 г.г.
Гренада - 1983-84 г.г.
Ливия - 1986 г.
Сальвадор - 1981-92 г.г.
Никарагуа - 1981-90 г.г.
Ливия - 1986 г.
Иран - 1987-88 г.г.
Ливия -1989 г.г.
Панама - 1989-90 г.г.
Ирак - 1991-2002 г.г.
Кувейт - 1991 г.
Сомали - 1992-94 г.г.
Хорватия -1994 г. (сербов в Краине)
Босния - 1995 г.
Иран - 1998 г.(airliner)
Судан - 1998 г.
Афганистан - 1998 г.
Югославия - 1999 г.
Афганистан - 2001-02 г.г.по сей день
Ирак - 2003 г.
Ливия - 2011 г
Украина - 2014 г
.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Американский политолог, директор Центра глобальных интересов США, говорил прямым текстом, без увёрток. Почти дословно, следующее было сказано:
Надо понимать, дедушка, что ты сам слышал ? Или подслушивал???
А вот если нет... В таких случаях, обычно, нормальный человек, указал бы источник информации
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей