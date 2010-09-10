Сообщение ivanes » 3 минуты назад

Мимо цели Шварц. Это взято полностью из истории США. Я не слушал,а читал и процитировал.Самому трудно? Не ленитесь.Поисковик на Компе. Персонально для ленивых.Вот еще цитата.В своем заявлении Мария Захарова говорит: "...странно, что в Вашингтоне забывают о том, что накануне президентских выборов в России в 1996 году Федеральный резервный банк под надуманным предлогом - это цитата: "чтобы избежать ажиотажа старых стодолларовых купюр" - ввез в посольство США в Москве $500 млн наличными.