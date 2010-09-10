СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Гибунец, а если по твоему принципу написать, куда вмешивался Совок? Тут побольше стран наберется.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Мимо цели Шварц. Это взято полностью из истории США. Я не слушал,а читал и процитировал.
Самому трудно? Не ленитесь.Поисковик на Компе. Персонально для ленивых.
http://www.liveinternet.ru/users/4085298/post316094575
Вот еще цитата.
В своем заявлении Мария Захарова говорит: "...странно, что в Вашингтоне забывают о том, что накануне президентских выборов в России в 1996 году Федеральный резервный банк под надуманным предлогом - это цитата: "чтобы избежать ажиотажа старых стодолларовых купюр" - ввез в посольство США в Москве $500 млн наличными.
Самому трудно? Не ленитесь.Поисковик на Компе. Персонально для ленивых.
http://www.liveinternet.ru/users/4085298/post316094575
Вот еще цитата.
В своем заявлении Мария Захарова говорит: "...странно, что в Вашингтоне забывают о том, что накануне президентских выборов в России в 1996 году Федеральный резервный банк под надуманным предлогом - это цитата: "чтобы избежать ажиотажа старых стодолларовых купюр" - ввез в посольство США в Москве $500 млн наличными.
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], ivanes и 1 гость