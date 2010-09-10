СИРИЯ,США и РОССИЯ

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11223
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение UNCLE1911 » Вчера, 12:46

Гибунец, а если по твоему принципу написать, куда вмешивался Совок? Тут побольше стран наберется.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6219
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » Вчера, 15:10

Мимо цели Шварц. Это взято полностью из истории США. Я не слушал,а читал и процитировал.
Самому трудно? Не ленитесь.Поисковик на Компе. Персонально для ленивых.
http://www.liveinternet.ru/users/4085298/post316094575
http://istoriya-ru.ucoz.ru/news/interes ... -11-22-494

Вот еще цитата.
В своем заявлении Мария Захарова говорит: "...странно, что в Вашингтоне забывают о том, что накануне президентских выборов в России в 1996 году Федеральный резервный банк под надуманным предлогом - это цитата: "чтобы избежать ажиотажа старых стодолларовых купюр" - ввез в посольство США в Москве $500 млн наличными.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3733
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение Шварц » Вчера, 16:30

ivanes писал(а):Мимо цели Шварц. Это взято полностью из истории США. Я не слушал,а читал и процитировал.
Самому трудно? Не ленитесь.Поисковик на Компе. Персонально для ленивых.


Дедушка... тот текст больше похож на отрывок из студенческого реферата :lol: Такшта... сомневаюсь :D
Еще больше сомневаюсь в том, что ты читал историю США.
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