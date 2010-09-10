СИРИЯ,США и РОССИЯ
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Гибунец, а если по твоему принципу написать, куда вмешивался Совок? Тут побольше стран наберется.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Мимо цели Шварц. Это взято полностью из истории США. Я не слушал,а читал и процитировал.
Самому трудно? Не ленитесь.Поисковик на Компе. Персонально для ленивых.
http://www.liveinternet.ru/users/4085298/post316094575
http://istoriya-ru.ucoz.ru/news/interes ... -11-22-494
Вот еще цитата.
В своем заявлении Мария Захарова говорит: "...странно, что в Вашингтоне забывают о том, что накануне президентских выборов в России в 1996 году Федеральный резервный банк под надуманным предлогом - это цитата: "чтобы избежать ажиотажа старых стодолларовых купюр" - ввез в посольство США в Москве $500 млн наличными.
Самому трудно? Не ленитесь.Поисковик на Компе. Персонально для ленивых.
http://www.liveinternet.ru/users/4085298/post316094575
http://istoriya-ru.ucoz.ru/news/interes ... -11-22-494
Вот еще цитата.
В своем заявлении Мария Захарова говорит: "...странно, что в Вашингтоне забывают о том, что накануне президентских выборов в России в 1996 году Федеральный резервный банк под надуманным предлогом - это цитата: "чтобы избежать ажиотажа старых стодолларовых купюр" - ввез в посольство США в Москве $500 млн наличными.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Мимо цели Шварц. Это взято полностью из истории США. Я не слушал,а читал и процитировал.
Самому трудно? Не ленитесь.Поисковик на Компе. Персонально для ленивых.
Дедушка... тот текст больше похож на отрывок из студенческого реферата Такшта... сомневаюсь
Еще больше сомневаюсь в том, что ты читал историю США.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
внучек, это не реферат студента,а история военного вмешательства США в другие страны.
Еще .BBC опубликовала историю вывоза боевиков из Дейр эз Зора автобусами и вертолетами в контролируемую коалицией зону- к курдам.
""В частности, 26 августа из района вблизи населенного пункта Трейф, расположенного к северо-западу от города Дейр-эз-Зор, вертолетом ВВС США в ночное время были вывезены два полевых командира ИГИЛ* "европейского происхождения" с членами семей"
РИА Новости https://ria.ru/syria/20170907/1502010574.html
Как сообщает BBC в материале под названием «Грязный секрет Ракки», для мирной эвакуации террористов было использовано около 50 грузовиков, 13 автобусов и более сотни автомобилей, принадлежащих боевикам.
Видеокадры секретной операции солдаты американской коалиции и местные жители хранят на своих телефонах уже несколько месяцев. По улицам разоренной столицы ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) едут грузовики и автобусы. Но это не колонна беженцев, а организованная эвакуация из Ракки боевиков.RT-канал
Еще .BBC опубликовала историю вывоза боевиков из Дейр эз Зора автобусами и вертолетами в контролируемую коалицией зону- к курдам.
""В частности, 26 августа из района вблизи населенного пункта Трейф, расположенного к северо-западу от города Дейр-эз-Зор, вертолетом ВВС США в ночное время были вывезены два полевых командира ИГИЛ* "европейского происхождения" с членами семей"
РИА Новости https://ria.ru/syria/20170907/1502010574.html
Как сообщает BBC в материале под названием «Грязный секрет Ракки», для мирной эвакуации террористов было использовано около 50 грузовиков, 13 автобусов и более сотни автомобилей, принадлежащих боевикам.
Видеокадры секретной операции солдаты американской коалиции и местные жители хранят на своих телефонах уже несколько месяцев. По улицам разоренной столицы ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) едут грузовики и автобусы. Но это не колонна беженцев, а организованная эвакуация из Ракки боевиков.RT-канал
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Внучек! США помогает оружием оппозиции в Сирии для свержения Асада, вооружает ВС Украины для уничтожения оппозицию в Донбассе. Как понять? Или США можно так поступать?
Внучек! в 1996г на ЦСК прошел концерт."Голосуй или проиграешь". Концерт обошелся в 200 тыс $.Кто выделил финансы?
Внучек! в 1996г на ЦСК прошел концерт."Голосуй или проиграешь". Концерт обошелся в 200 тыс $.Кто выделил финансы?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
В Пентагоне позже подтвердили эвакуацию террористов. Но только трехсот. И поспешили заявить, что само ведомство в сделке не участвовало, но их союзники стоят на своем и добавляют, Ракка — не единственный город, откуда с одобрения Вашингтона без боя выпустили вооруженных до зубов террористов.
"Американцы считали, что отряды Асада продвинутся до Дейр-эз-Зора за шесть недель. Но когда оказалось, что они продвигаются еще быстрее, США потребовали, чтобы сирийские демократические силы вступили в переговоры с боевиками", — рассказал Талил Сиро,представитель демократических сил.
От BBC
"Американцы считали, что отряды Асада продвинутся до Дейр-эз-Зора за шесть недель. Но когда оказалось, что они продвигаются еще быстрее, США потребовали, чтобы сирийские демократические силы вступили в переговоры с боевиками", — рассказал Талил Сиро,представитель демократических сил.
От BBC
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