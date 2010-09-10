Сообщение ivanes » Вчера, 15:46

В Пентагоне позже подтвердили эвакуацию террористов. Но только трехсот. И поспешили заявить, что само ведомство в сделке не участвовало, но их союзники стоят на своем и добавляют, Ракка — не единственный город, откуда с одобрения Вашингтона без боя выпустили вооруженных до зубов террористов.

"Американцы считали, что отряды Асада продвинутся до Дейр-эз-Зора за шесть недель. Но когда оказалось, что они продвигаются еще быстрее, США потребовали, чтобы сирийские демократические силы вступили в переговоры с боевиками", — рассказал Талил Сиро,представитель демократических сил.



От BBC