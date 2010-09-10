СИРИЯ,США и РОССИЯ
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Гибунец, а если по твоему принципу написать, куда вмешивался Совок? Тут побольше стран наберется.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Мимо цели Шварц. Это взято полностью из истории США. Я не слушал,а читал и процитировал.
Самому трудно? Не ленитесь.Поисковик на Компе. Персонально для ленивых.
http://www.liveinternet.ru/users/4085298/post316094575
http://istoriya-ru.ucoz.ru/news/interes ... -11-22-494
Вот еще цитата.
В своем заявлении Мария Захарова говорит: "...странно, что в Вашингтоне забывают о том, что накануне президентских выборов в России в 1996 году Федеральный резервный банк под надуманным предлогом - это цитата: "чтобы избежать ажиотажа старых стодолларовых купюр" - ввез в посольство США в Москве $500 млн наличными.
Самому трудно? Не ленитесь.Поисковик на Компе. Персонально для ленивых.
http://www.liveinternet.ru/users/4085298/post316094575
http://istoriya-ru.ucoz.ru/news/interes ... -11-22-494
Вот еще цитата.
В своем заявлении Мария Захарова говорит: "...странно, что в Вашингтоне забывают о том, что накануне президентских выборов в России в 1996 году Федеральный резервный банк под надуманным предлогом - это цитата: "чтобы избежать ажиотажа старых стодолларовых купюр" - ввез в посольство США в Москве $500 млн наличными.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Мимо цели Шварц. Это взято полностью из истории США. Я не слушал,а читал и процитировал.
Самому трудно? Не ленитесь.Поисковик на Компе. Персонально для ленивых.
Дедушка... тот текст больше похож на отрывок из студенческого реферата Такшта... сомневаюсь
Еще больше сомневаюсь в том, что ты читал историю США.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
внучек, это не реферат студента,а история военного вмешательства США в другие страны.
Еще .BBC опубликовала историю вывоза боевиков из Дейр эз Зора автобусами и вертолетами в контролируемую коалицией зону- к курдам.
""В частности, 26 августа из района вблизи населенного пункта Трейф, расположенного к северо-западу от города Дейр-эз-Зор, вертолетом ВВС США в ночное время были вывезены два полевых командира ИГИЛ* "европейского происхождения" с членами семей"
РИА Новости https://ria.ru/syria/20170907/1502010574.html
Как сообщает BBC в материале под названием «Грязный секрет Ракки», для мирной эвакуации террористов было использовано около 50 грузовиков, 13 автобусов и более сотни автомобилей, принадлежащих боевикам.
Видеокадры секретной операции солдаты американской коалиции и местные жители хранят на своих телефонах уже несколько месяцев. По улицам разоренной столицы ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) едут грузовики и автобусы. Но это не колонна беженцев, а организованная эвакуация из Ракки боевиков.RT-канал
Еще .BBC опубликовала историю вывоза боевиков из Дейр эз Зора автобусами и вертолетами в контролируемую коалицией зону- к курдам.
""В частности, 26 августа из района вблизи населенного пункта Трейф, расположенного к северо-западу от города Дейр-эз-Зор, вертолетом ВВС США в ночное время были вывезены два полевых командира ИГИЛ* "европейского происхождения" с членами семей"
РИА Новости https://ria.ru/syria/20170907/1502010574.html
Как сообщает BBC в материале под названием «Грязный секрет Ракки», для мирной эвакуации террористов было использовано около 50 грузовиков, 13 автобусов и более сотни автомобилей, принадлежащих боевикам.
Видеокадры секретной операции солдаты американской коалиции и местные жители хранят на своих телефонах уже несколько месяцев. По улицам разоренной столицы ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) едут грузовики и автобусы. Но это не колонна беженцев, а организованная эвакуация из Ракки боевиков.RT-канал
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Внучек! США помогает оружием оппозиции в Сирии для свержения Асада, вооружает ВС Украины для уничтожения оппозицию в Донбассе. Как понять? Или США можно так поступать?
Внучек! в 1996г на ЦСК прошел концерт."Голосуй или проиграешь". Концерт обошелся в 200 тыс $.Кто выделил финансы?
Внучек! в 1996г на ЦСК прошел концерт."Голосуй или проиграешь". Концерт обошелся в 200 тыс $.Кто выделил финансы?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
В Пентагоне позже подтвердили эвакуацию террористов. Но только трехсот. И поспешили заявить, что само ведомство в сделке не участвовало, но их союзники стоят на своем и добавляют, Ракка — не единственный город, откуда с одобрения Вашингтона без боя выпустили вооруженных до зубов террористов.
"Американцы считали, что отряды Асада продвинутся до Дейр-эз-Зора за шесть недель. Но когда оказалось, что они продвигаются еще быстрее, США потребовали, чтобы сирийские демократические силы вступили в переговоры с боевиками", — рассказал Талил Сиро,представитель демократических сил.
От BBC
"Американцы считали, что отряды Асада продвинутся до Дейр-эз-Зора за шесть недель. Но когда оказалось, что они продвигаются еще быстрее, США потребовали, чтобы сирийские демократические силы вступили в переговоры с боевиками", — рассказал Талил Сиро,представитель демократических сил.
От BBC
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Внучек! в 1996г на ЦСК прошел концерт."Голосуй или проиграешь". Концерт обошелся в 200 тыс $.Кто выделил финансы?
Дед... у тебя прям новогоднее обострение каждый год ??? Ты эту тему мусолишь... остался мимо денег, да?
ivanes писал(а):Я вспоминаю концерт на ЦСК с лозунгом "Голосуй или проиграешь!"
Вспоминаю,как расплачивались с певцами пачками долларов.
Это была не молодость.
Дедова память рисует в голове картины прошлого...
ivanes писал(а):В 1996г на стадионе -ЦСК проходил концерт под лозунгом " Голосуй или проиграешь". Он обошелся в 150 тыс $.
Повторим в 2016г,но бесплатно ? Не поется за так! Тогда за песню платили от 10 до 15 тыс баксов. Весь бомонд шоу бизнеса в 23 часа сели в машины и на веселе отправились в Москву....
Не будем кричать геть власти.
Интересно вот, сумма-то год от года растет Видно, шо старик сурьезно переживает... Пьет и плачет
https://forum.rzn.info/viewtopic.php?f= ... 8C#p569960
ivanes писал(а):Я не был на концерте,я был там.где баксы отдавали и фуршет устроили. В Галкин смотрителем был. Фсбэшник там был.
Машины ГИБДД сопровождали отъезжающих.
Дед... совсем тебя с доляшкой "по броде" пустили??? Денюжку зажали... гады
Ты-то , небось, как никто другой премию заслуживал...
С Новым Годом, дедушка! Микстуру закусывать не забывай
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Мелочь 200 тыс долларов для Рязани.Всего США потратили на избрание Ельцина около 6 млрд $
Бывший Фмбэшник,зам В.Галкина,директора ЦСК,на концерте был.С ним и Бурачевским (Бурачевский известен многим как основатель бокса в Рязани. Создал на ЦСК музей истории спорта и олимпийского движения.) на следующий день пили коньяк после отъезда.Не все допили.
Бывший Фмбэшник,зам В.Галкина,директора ЦСК,на концерте был.С ним и Бурачевским (Бурачевский известен многим как основатель бокса в Рязани. Создал на ЦСК музей истории спорта и олимпийского движения.) на следующий день пили коньяк после отъезда.Не все допили.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Мелочь 200 тыс долларов для Рязани.Всего США потратили на избрание Ельцина около 6 млрд $
И тебе, деда, ничего с этих грошей не досталось... вот это было разочарование
ivanes писал(а):... на следующий день пили коньяк после отъезда.Не все допили.
Надо думать, ты сразу тут как тут, с комсомольской своею кружкой... здесь ты, покоритель целины, явно отличился.
Дело это тебе знакомое, постарался, порезвился... подналёг в знак протеста
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Не сразу.А через Валеру от ОПГ "Слон".Там (ЦСК) у Слона была своего рода тренировочная база.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Не сразу.А через Валеру от ОПГ "Слон".Там (ЦСК) у Слона была своего рода тренировочная база.
Надо думать, ты был пьян и счастлив Рад за тебя
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Нет,не был пьян,не был рад за потраченные баксы. Я бы многое мог рассказать про Слона и слонят.Но Вам не нужна история края рязанского со Слонами, арапетовцами,стрельбами на перекрестке Дзержинки и Первомайки,в кофе на московском шоссе,у сельмаша.
Это в прошлом,но где настоящее? Как живете,можете?
Это в прошлом,но где настоящее? Как живете,можете?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а): Я бы многое мог рассказать про Слона и слонят.Но Вам не нужна история края рязанского со Слонами, арапетовцами,стрельбами на перекрестке Дзержинки и Первомайки,в кофе на московском шоссе,у сельмаша.
Рассказывайте, если есть что-то, чего мы не знаем. Разрешение старожилам не требуется...
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