Сообщение Шварц » 02 янв 2018, 23:35

ivanes писал(а): Внучек! в 1996г на ЦСК прошел концерт."Голосуй или проиграешь". Концерт обошелся в 200 тыс $ .Кто выделил финансы?

ivanes писал(а): Я вспоминаю концерт на ЦСК с лозунгом "Голосуй или проиграешь!"

Вспоминаю,как расплачивались с певцами пачками долларов.

Это была не молодость.



ivanes писал(а): В 1996г на стадионе -ЦСК проходил концерт под лозунгом " Голосуй или проиграешь". Он обошелся в 150 тыс $ .

Повторим в 2016г,но бесплатно ? Не поется за так! Тогда за песню платили от 10 до 15 тыс баксов. Весь бомонд шоу бизнеса в 23 часа сели в машины и на веселе отправились в Москву....

Не будем кричать геть власти.

ivanes писал(а): Я не был на концерте,я был там.где баксы отдавали и фуршет устроили. В Галкин смотрителем был. Фсбэшник там был.

Машины ГИБДД сопровождали отъезжающих.

Дед... у тебя прям новогоднее обострение каждый год ??? Ты эту тему мусолишь... остался мимо денег, да?Дедова память рисует в голове картины прошлого...Интересно вот, сумма-то год от года растетВидно, шо старик сурьезно переживает... Пьет и плачетДед... совсем тебя с доляшкой "по броде" пустили??? Денюжку зажали... гадыТы-то , небось, как никто другой премию заслуживал...С Новым Годом, дедушка! Микстуру закусывать не забывай