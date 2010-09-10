СИРИЯ,США и РОССИЯ
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Гибунец, а если по твоему принципу написать, куда вмешивался Совок? Тут побольше стран наберется.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Мимо цели Шварц. Это взято полностью из истории США. Я не слушал,а читал и процитировал.
Самому трудно? Не ленитесь.Поисковик на Компе. Персонально для ленивых.
http://www.liveinternet.ru/users/4085298/post316094575
http://istoriya-ru.ucoz.ru/news/interes ... -11-22-494
Вот еще цитата.
В своем заявлении Мария Захарова говорит: "...странно, что в Вашингтоне забывают о том, что накануне президентских выборов в России в 1996 году Федеральный резервный банк под надуманным предлогом - это цитата: "чтобы избежать ажиотажа старых стодолларовых купюр" - ввез в посольство США в Москве $500 млн наличными.
Самому трудно? Не ленитесь.Поисковик на Компе. Персонально для ленивых.
http://www.liveinternet.ru/users/4085298/post316094575
http://istoriya-ru.ucoz.ru/news/interes ... -11-22-494
Вот еще цитата.
В своем заявлении Мария Захарова говорит: "...странно, что в Вашингтоне забывают о том, что накануне президентских выборов в России в 1996 году Федеральный резервный банк под надуманным предлогом - это цитата: "чтобы избежать ажиотажа старых стодолларовых купюр" - ввез в посольство США в Москве $500 млн наличными.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Мимо цели Шварц. Это взято полностью из истории США. Я не слушал,а читал и процитировал.
Самому трудно? Не ленитесь.Поисковик на Компе. Персонально для ленивых.
Дедушка... тот текст больше похож на отрывок из студенческого реферата Такшта... сомневаюсь
Еще больше сомневаюсь в том, что ты читал историю США.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
внучек, это не реферат студента,а история военного вмешательства США в другие страны.
Еще .BBC опубликовала историю вывоза боевиков из Дейр эз Зора автобусами и вертолетами в контролируемую коалицией зону- к курдам.
""В частности, 26 августа из района вблизи населенного пункта Трейф, расположенного к северо-западу от города Дейр-эз-Зор, вертолетом ВВС США в ночное время были вывезены два полевых командира ИГИЛ* "европейского происхождения" с членами семей"
РИА Новости https://ria.ru/syria/20170907/1502010574.html
Как сообщает BBC в материале под названием «Грязный секрет Ракки», для мирной эвакуации террористов было использовано около 50 грузовиков, 13 автобусов и более сотни автомобилей, принадлежащих боевикам.
Видеокадры секретной операции солдаты американской коалиции и местные жители хранят на своих телефонах уже несколько месяцев. По улицам разоренной столицы ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) едут грузовики и автобусы. Но это не колонна беженцев, а организованная эвакуация из Ракки боевиков.RT-канал
Еще .BBC опубликовала историю вывоза боевиков из Дейр эз Зора автобусами и вертолетами в контролируемую коалицией зону- к курдам.
""В частности, 26 августа из района вблизи населенного пункта Трейф, расположенного к северо-западу от города Дейр-эз-Зор, вертолетом ВВС США в ночное время были вывезены два полевых командира ИГИЛ* "европейского происхождения" с членами семей"
РИА Новости https://ria.ru/syria/20170907/1502010574.html
Как сообщает BBC в материале под названием «Грязный секрет Ракки», для мирной эвакуации террористов было использовано около 50 грузовиков, 13 автобусов и более сотни автомобилей, принадлежащих боевикам.
Видеокадры секретной операции солдаты американской коалиции и местные жители хранят на своих телефонах уже несколько месяцев. По улицам разоренной столицы ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) едут грузовики и автобусы. Но это не колонна беженцев, а организованная эвакуация из Ракки боевиков.RT-канал
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Внучек! США помогает оружием оппозиции в Сирии для свержения Асада, вооружает ВС Украины для уничтожения оппозицию в Донбассе. Как понять? Или США можно так поступать?
Внучек! в 1996г на ЦСК прошел концерт."Голосуй или проиграешь". Концерт обошелся в 200 тыс $.Кто выделил финансы?
Внучек! в 1996г на ЦСК прошел концерт."Голосуй или проиграешь". Концерт обошелся в 200 тыс $.Кто выделил финансы?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
В Пентагоне позже подтвердили эвакуацию террористов. Но только трехсот. И поспешили заявить, что само ведомство в сделке не участвовало, но их союзники стоят на своем и добавляют, Ракка — не единственный город, откуда с одобрения Вашингтона без боя выпустили вооруженных до зубов террористов.
"Американцы считали, что отряды Асада продвинутся до Дейр-эз-Зора за шесть недель. Но когда оказалось, что они продвигаются еще быстрее, США потребовали, чтобы сирийские демократические силы вступили в переговоры с боевиками", — рассказал Талил Сиро,представитель демократических сил.
От BBC
"Американцы считали, что отряды Асада продвинутся до Дейр-эз-Зора за шесть недель. Но когда оказалось, что они продвигаются еще быстрее, США потребовали, чтобы сирийские демократические силы вступили в переговоры с боевиками", — рассказал Талил Сиро,представитель демократических сил.
От BBC
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Внучек! в 1996г на ЦСК прошел концерт."Голосуй или проиграешь". Концерт обошелся в 200 тыс $.Кто выделил финансы?
Дед... у тебя прям новогоднее обострение каждый год ??? Ты эту тему мусолишь... остался мимо денег, да?
ivanes писал(а):Я вспоминаю концерт на ЦСК с лозунгом "Голосуй или проиграешь!"
Вспоминаю,как расплачивались с певцами пачками долларов.
Это была не молодость.
Дедова память рисует в голове картины прошлого...
ivanes писал(а):В 1996г на стадионе -ЦСК проходил концерт под лозунгом " Голосуй или проиграешь". Он обошелся в 150 тыс $.
Повторим в 2016г,но бесплатно ? Не поется за так! Тогда за песню платили от 10 до 15 тыс баксов. Весь бомонд шоу бизнеса в 23 часа сели в машины и на веселе отправились в Москву....
Не будем кричать геть власти.
Интересно вот, сумма-то год от года растет Видно, шо старик сурьезно переживает... Пьет и плачет
https://forum.rzn.info/viewtopic.php?f= ... 8C#p569960
ivanes писал(а):Я не был на концерте,я был там.где баксы отдавали и фуршет устроили. В Галкин смотрителем был. Фсбэшник там был.
Машины ГИБДД сопровождали отъезжающих.
Дед... совсем тебя с доляшкой "по броде" пустили??? Денюжку зажали... гады
Ты-то , небось, как никто другой премию заслуживал...
С Новым Годом, дедушка! Микстуру закусывать не забывай
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Мелочь 200 тыс долларов для Рязани.Всего США потратили на избрание Ельцина около 6 млрд $
Бывший Фмбэшник,зам В.Галкина,директора ЦСК,на концерте был.С ним и Бурачевским (Бурачевский известен многим как основатель бокса в Рязани. Создал на ЦСК музей истории спорта и олимпийского движения.) на следующий день пили коньяк после отъезда.Не все допили.
Бывший Фмбэшник,зам В.Галкина,директора ЦСК,на концерте был.С ним и Бурачевским (Бурачевский известен многим как основатель бокса в Рязани. Создал на ЦСК музей истории спорта и олимпийского движения.) на следующий день пили коньяк после отъезда.Не все допили.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Мелочь 200 тыс долларов для Рязани.Всего США потратили на избрание Ельцина около 6 млрд $
И тебе, деда, ничего с этих грошей не досталось... вот это было разочарование
ivanes писал(а):... на следующий день пили коньяк после отъезда.Не все допили.
Надо думать, ты сразу тут как тут, с комсомольской своею кружкой... здесь ты, покоритель целины, явно отличился.
Дело это тебе знакомое, постарался, порезвился... подналёг в знак протеста
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Не сразу.А через Валеру от ОПГ "Слон".Там (ЦСК) у Слона была своего рода тренировочная база.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Не сразу.А через Валеру от ОПГ "Слон".Там (ЦСК) у Слона была своего рода тренировочная база.
Надо думать, ты был пьян и счастлив Рад за тебя
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Нет,не был пьян,не был рад за потраченные баксы. Я бы многое мог рассказать про Слона и слонят.Но Вам не нужна история края рязанского со Слонами, арапетовцами,стрельбами на перекрестке Дзержинки и Первомайки,в кофе на московском шоссе,у сельмаша.
Это в прошлом,но где настоящее? Как живете,можете?
Это в прошлом,но где настоящее? Как живете,можете?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а): Я бы многое мог рассказать про Слона и слонят.Но Вам не нужна история края рязанского со Слонами, арапетовцами,стрельбами на перекрестке Дзержинки и Первомайки,в кофе на московском шоссе,у сельмаша.
Рассказывайте, если есть что-то, чего мы не знаем. Разрешение старожилам не требуется...
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
не следует просвещать всех. Кто убил женщину в кафе на Московском шоссе и кто владел этим кафе ? Кому принадлежал красный кабриолет?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):не следует просвещать всех. Кто убил женщину в кафе на Московском шоссе и кто владел этим кафе ? Кому принадлежал красный кабриолет?
Дед... ты чего на вопросы налегаешь???
ivanes писал(а): Я бы многое мог рассказать про Слона и слонят.Но Вам не нужна история края рязанского...
Валяй, рассказывай... особенно то, чего не помнишь и забыл
А не хочешь - так и не надо, носи в себе
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
очень даже интересно. начинайте повествование дедушка. не забудьте рассказать как вы им вертолет продали.ivanes писал(а):Я бы многое мог рассказать про Слона и слонят.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
У Слона ОПГ не было тогда 340 млн руб.Слонята шарили и крышевали Почтовку и малые предприятия. Горгаз и его руководитель были удивлены знанием баланса и наличием денег на банковских счетах. Слонята пока решали вопросы с конкурентами. Качки качали мышцы в подвале под трибуной ЦСК.
Крышевали торговлю автозапчастями на ЦСК,сами вели торговлю б/у автомобилями,пригнанными с других регионов,типа Калининградская обл.( регион 39)
Крышевали торговлю автозапчастями на ЦСК,сами вели торговлю б/у автомобилями,пригнанными с других регионов,типа Калининградская обл.( регион 39)
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):У Слона ... Слонята ...
Крышевали ...сами вели торговлю б/у автомобилями...
Это всё??? Или будет продолжение?
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Шварц писал(а):ivanes писал(а):У Слона ... Слонята ...
Крышевали ...сами вели торговлю б/у автомобилями...
Это всё??? Или будет продолжение?
И несмотря на то, что Паниковский шлепнул его по спине, дабы слова выходили без задержки, Фунт снова затих. Слова он произносил быстро, но между фразами делал промежутки, которые простирались иногда до трех минут. Для людей, не привыкших к этой особенности Фунта, разговор с ним был невыносим. Остап уже собирался взять Фунта за крахмальный ошейник и указать ему путь-дорогу, когда старик снова раскрыл рот. .
Остап долго еще продолжал выцеживать из старика словечки. Он действовал, как старатель, неустанно промывающий тонны грязи и песка, чтобы найти на дне несколько золотых крупинок. Он подталкивал Фунта плечом, будил его и даже щекотал под мышками.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
не юли.... ты про вертолет рассказывай....ivanes писал(а):Слонята шарили и крышевали Почтовку и малые предприятия
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