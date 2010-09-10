СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Казанский завод вертолетов продал с моей помощью 10 МИ-17МТВ. Я получил свои комиссионные.
Про Слонят рекомендую прочитать книгу А.Евстефеева " ГОЛУБЫЕ ОГНИ МИРОЗДАНИЯ".
Документальная повесть.
Про Слонят рекомендую прочитать книгу А.Евстефеева " ГОЛУБЫЕ ОГНИ МИРОЗДАНИЯ".
Документальная повесть.
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