Сообщение ivanes » Сегодня, 16:23

Казанский завод вертолетов продал с моей помощью 10 МИ-17МТВ. Я получил свои комиссионные.

Про Слонят рекомендую прочитать книгу А.Евстефеева " ГОЛУБЫЕ ОГНИ МИРОЗДАНИЯ".

Документальная повесть.