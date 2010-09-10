Сообщение Шварц » Сегодня, 13:40

ivanes писал(а): Про Слонят рекомендую прочитать книгу А.Евстефеева " ГОЛУБЫЕ ОГНИ МИРОЗДАНИЯ".

Документальная повесть.

ivanes писал(а): Я бы многое мог рассказать про Слона и слонят

ivanes писал(а): Казанский завод вертолетов продал с моей помощью 10 МИ-17МТВ. Я получил свои комиссионные.



Ну да... у тебя, дед воспоминания закончились...рассказчик ты еще тот ... аховыйворобьи на лету дохнутНу, и? Всё... слонам в общак занес?