СИРИЯ,США и РОССИЯ
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Казанский завод вертолетов продал с моей помощью 10 МИ-17МТВ. Я получил свои комиссионные.
Про Слонят рекомендую прочитать книгу А.Евстефеева " ГОЛУБЫЕ ОГНИ МИРОЗДАНИЯ".
Документальная повесть.
Про Слонят рекомендую прочитать книгу А.Евстефеева " ГОЛУБЫЕ ОГНИ МИРОЗДАНИЯ".
Документальная повесть.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Я получил свои комиссионные.
Бут тоже всего-навсего получал комиссионные. А теперь тянет четвертак на американских нарах. Зато кино про него сняли.
Про Вас кино ещё не сняли?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Про Слонят рекомендую прочитать книгу А.Евстефеева " ГОЛУБЫЕ ОГНИ МИРОЗДАНИЯ".
Документальная повесть.
Ну да... у тебя, дед воспоминания закончились...
ivanes писал(а): Я бы многое мог рассказать про Слона и слонят
рассказчик ты еще тот ... аховый воробьи на лету дохнут
ivanes писал(а):Казанский завод вертолетов продал с моей помощью 10 МИ-17МТВ. Я получил свои комиссионные.
Ну, и? Всё... слонам в общак занес?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Общак следователям по особо важным делам не дали поискать.
Никто не ищет главного Слона,хотя знают его адрес. Слон в это время разбирался с Тольятти. Не до меня было.
Никто не ищет главного Слона,хотя знают его адрес. Слон в это время разбирался с Тольятти. Не до меня было.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Общак следователям по особо важным делам не дали поискать.
А ты, дедушка? Ведь наверняка знаешь и хочешь всем рассказать но что-то тебя останавливает, да?
ivanes писал(а):Никто не ищет главного Слона,хотя знают его адрес. Слон в это время разбирался с Тольятти. Не до меня было.
Вот тебе и повод хороший Мол, не занес долю в общак в свое время... каешься, готов донести, доложить
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