СИРИЯ,США и РОССИЯ

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6251
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » 28 янв 2018, 16:23

Казанский завод вертолетов продал с моей помощью 10 МИ-17МТВ. Я получил свои комиссионные.
Про Слонят рекомендую прочитать книгу А.Евстефеева " ГОЛУБЫЕ ОГНИ МИРОЗДАНИЯ".
Документальная повесть.
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2761
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение MrM » 29 янв 2018, 12:22

ivanes писал(а):Я получил свои комиссионные.

Бут тоже всего-навсего получал комиссионные. А теперь тянет четвертак на американских нарах. Зато кино про него сняли.
Изображение
Про Вас кино ещё не сняли? :lol:
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3759
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение Шварц » 29 янв 2018, 13:40

ivanes писал(а):Про Слонят рекомендую прочитать книгу А.Евстефеева " ГОЛУБЫЕ ОГНИ МИРОЗДАНИЯ".
Документальная повесть.


Ну да... у тебя, дед воспоминания закончились... :lol:

ivanes писал(а): Я бы многое мог рассказать про Слона и слонят


рассказчик ты еще тот ... аховый :roll: воробьи на лету дохнут :cry:

ivanes писал(а):Казанский завод вертолетов продал с моей помощью 10 МИ-17МТВ. Я получил свои комиссионные.


Ну, и? Всё... слонам в общак занес?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6251
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » Вчера, 16:30

Общак следователям по особо важным делам не дали поискать.
Никто не ищет главного Слона,хотя знают его адрес. Слон в это время разбирался с Тольятти. Не до меня было.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3759
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение Шварц » Сегодня, 09:36

ivanes писал(а):Общак следователям по особо важным делам не дали поискать.


А ты, дедушка? Ведь наверняка знаешь и хочешь всем рассказать :D но что-то тебя останавливает, да?

ivanes писал(а):Никто не ищет главного Слона,хотя знают его адрес. Слон в это время разбирался с Тольятти. Не до меня было.


Вот тебе и повод хороший :lol: Мол, не занес долю в общак в свое время... каешься, готов донести, доложить :mrgreen:
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