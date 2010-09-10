Сообщение Шварц » Сегодня, 09:36

ivanes писал(а): Общак следователям по особо важным делам не дали поискать.



ivanes писал(а): Никто не ищет главного Слона,хотя знают его адрес. Слон в это время разбирался с Тольятти. Не до меня было.

А ты, дедушка? Ведь наверняка знаешь и хочешь всем рассказатьно что-то тебя останавливает, да?Вот тебе и повод хорошийМол, не занес долю в общак в свое время... каешься, готов донести, доложить