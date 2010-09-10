Сообщение MrM » 14 фев 2018, 14:46

ivanes писал(а): Телеканал CNN опубликовал видеозапись авиаудара сил американской коалиции под Дэйр-эз-Зором, жертвами которого стали граждане России.

Какие граждане России? Ведь "ихтамнет"? Да и войска Путин вывел даже два раза.Мало того, МО РФ знало о готовящемся ударе США по "гражданам РФ, которых там нет". Америкосы заранее предупредили МО РФ об ударе по "неизвестным лицам, пытающимся атаковать союзных курдов". А вдруг это недобитые бармалеи из ИГ? А "мирных донецких шахтеров и трактористов" в Сирии нет и быть не может.P.S. Весь этот маразм с "ихтамнет" - окончательный провал операции "зеленые человечки". Финальный аккорд операции - ОАР вместо РФ в Ю. Корее. Нас там тоже официально нет.P. P. S. На примере нашего земляка из того списка "ихтамнетов" Вагнера. Сначала "зеленый человечек" в Крыму, потом "ихтамнет" в Дебальцево, затем окончательно "нет" в Сирии. Чем-то напоминает биографию знаменитых пиратов XVII века. Армию нельзя превращать в сборище "зеленых человечков". У армии должно быть знамя, официальное командование (готовое взять на себя ответственность) и знаки различия. А Бармалеев, которых "тамнет", можно безнаказано класть сотнями. Кому они нужны? Никому. Я об этом писал ещё в марте 2014 года.Ответ на известную фразу Шойгу: "Если черной кошки нет в черной комнате, то комнату можно спокойно сжечь напалмом!"