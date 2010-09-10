СИРИЯ,США и РОССИЯ
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Казанский завод вертолетов продал с моей помощью 10 МИ-17МТВ. Я получил свои комиссионные.
Про Слонят рекомендую прочитать книгу А.Евстефеева " ГОЛУБЫЕ ОГНИ МИРОЗДАНИЯ".
Документальная повесть.
Про Слонят рекомендую прочитать книгу А.Евстефеева " ГОЛУБЫЕ ОГНИ МИРОЗДАНИЯ".
Документальная повесть.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Я получил свои комиссионные.
Бут тоже всего-навсего получал комиссионные. А теперь тянет четвертак на американских нарах. Зато кино про него сняли.
Про Вас кино ещё не сняли?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Про Слонят рекомендую прочитать книгу А.Евстефеева " ГОЛУБЫЕ ОГНИ МИРОЗДАНИЯ".
Документальная повесть.
Ну да... у тебя, дед воспоминания закончились...
ivanes писал(а): Я бы многое мог рассказать про Слона и слонят
рассказчик ты еще тот ... аховый воробьи на лету дохнут
ivanes писал(а):Казанский завод вертолетов продал с моей помощью 10 МИ-17МТВ. Я получил свои комиссионные.
Ну, и? Всё... слонам в общак занес?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Общак следователям по особо важным делам не дали поискать.
Никто не ищет главного Слона,хотя знают его адрес. Слон в это время разбирался с Тольятти. Не до меня было.
Никто не ищет главного Слона,хотя знают его адрес. Слон в это время разбирался с Тольятти. Не до меня было.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Общак следователям по особо важным делам не дали поискать.
А ты, дедушка? Ведь наверняка знаешь и хочешь всем рассказать но что-то тебя останавливает, да?
ivanes писал(а):Никто не ищет главного Слона,хотя знают его адрес. Слон в это время разбирался с Тольятти. Не до меня было.
Вот тебе и повод хороший Мол, не занес долю в общак в свое время... каешься, готов донести, доложить
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Телеканал CNN опубликовал видеозапись авиаудара сил американской коалиции под Дэйр-эз-Зором, жертвами которого стали граждане России.
О гибели россиян, не состоящих в рядах вооруженных сил Минобороны РФ, стало известно во вторник. Об одном из них "Интерфаксу" рассказал Эдуард Лимонов.
Шварц
Вы мне напоминаете Влада Перегудова ник Водитель.
Главный Слон давно прикупил квартиру в Секешфекерваре -Венгрия. Ранее там жил один офицер ЗГВ. Потом все имущество ЗГВ Россия подарила Венгрии.
О гибели россиян, не состоящих в рядах вооруженных сил Минобороны РФ, стало известно во вторник. Об одном из них "Интерфаксу" рассказал Эдуард Лимонов.
Шварц
Вы мне напоминаете Влада Перегудова ник Водитель.
Главный Слон давно прикупил квартиру в Секешфекерваре -Венгрия. Ранее там жил один офицер ЗГВ. Потом все имущество ЗГВ Россия подарила Венгрии.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Телеканал CNN опубликовал видеозапись авиаудара сил американской коалиции под Дэйр-эз-Зором, жертвами которого стали граждане России.
Какие граждане России? Ведь "ихтамнет"? Да и войска Путин вывел даже два раза.
Мало того, МО РФ знало о готовящемся ударе США по "гражданам РФ, которых там нет". Америкосы заранее предупредили МО РФ об ударе по "неизвестным лицам, пытающимся атаковать союзных курдов". А вдруг это недобитые бармалеи из ИГ? А "мирных донецких шахтеров и трактористов" в Сирии нет и быть не может.
P.S. Весь этот маразм с "ихтамнет" - окончательный провал операции "зеленые человечки". Финальный аккорд операции - ОАР вместо РФ в Ю. Корее. Нас там тоже официально нет.
P. P. S. На примере нашего земляка из того списка "ихтамнетов" Вагнера. Сначала "зеленый человечек" в Крыму, потом "ихтамнет" в Дебальцево, затем окончательно "нет" в Сирии. Чем-то напоминает биографию знаменитых пиратов XVII века. Армию нельзя превращать в сборище "зеленых человечков". У армии должно быть знамя, официальное командование (готовое взять на себя ответственность) и знаки различия. А Бармалеев, которых "тамнет", можно безнаказано класть сотнями. Кому они нужны? Никому. Я об этом писал ещё в марте 2014 года.
Ответ на известную фразу Шойгу: "Если черной кошки нет в черной комнате, то комнату можно спокойно сжечь напалмом!"
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Шварц
Вы мне напоминаете ...
Мне даже вас сравнить персонально не с кем ))) Разве что с чукчей, что постит одну и ту же фигню в разных темах с разницей в несколько минут
ivanes писал(а):
О гибели россиян, не состоящих в рядах вооруженных сил Минобороны РФ, стало известно во вторник. Об одном из них "Интерфаксу" рассказал Эдуард Лимонов.
Дед... а вот скажи как связаны между собой Минобороны РФ, Интерфакс, Эдуард Лимонов и ты???
ivanes писал(а):Главный Слон давно прикупил квартиру в Секешфекерваре -Венгрия.
Надо же, как ты это запомнил... Мимо проходил? Пришлось купить новые башмаки?
ivanes писал(а): Ранее там жил один офицер ЗГВ.
Рассказчик ты сильный Без переводчика тебя не понять ... Там - это где? В той нехорошей квартире?
ivanes писал(а):Потом все имущество ЗГВ Россия подарила Венгрии.
Вместе со слоном и квартирой?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Нет.Слон квартиру покупал у Венгрии. За деньги из общака.
А Вы и близко к чукчам не подходите.Вам избрали губернатора из Калуги.Перед этим был губернатором житель Подмосковья, перед этим был генерал-губернатор пришлый.
А Вы и близко к чукчам не подходите.Вам избрали губернатора из Калуги.Перед этим был губернатором житель Подмосковья, перед этим был генерал-губернатор пришлый.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):А Вы и близко к чукчам не подходите.
Хорошо, что сказали... буду осторожен с подходом
ivanes писал(а):Вам избрали губернатора из Калуги.Перед этим был губернатором житель Подмосковья, перед этим был генерал-губернатор пришлый.
А вы вообще ... родину продали
- allenatore
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- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
MrM писал(а):
Ответ на известную фразу Шойгу: "Если черной кошки нет в черной комнате, то комнату можно спокойно сжечь напалмом!"
Интересно, по отношению к каким событиям он это сказал?
английский по скайпу: euroeducation-english2
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Про эпический разгром ЧВК с ведома МО РФ, по традиции подтвердившего, что "ихтамнет".
Коалиция во главе с США применила стратегические бомбардировщики B-52 во время авиаударов по проправительственным формированиям в Сирии в ночь на 8 февраля. Об этом сообщил глава Центрального командования Военно-воздушных сил США, генерал-лейтенант Джеффри Харригян.
Он заявил, что коалиция действовала "в рамках самообороны" и совместно с Демократическими силами Сирии (SDF) отразила "неспровоцированную согласованную атаку". По словам генерал-лейтенанта, "враждебные силы" использовали артиллерию и танковые снаряды, а также реактивные системы залпового огня и минометы.
Мы сразу же связались по телефонной линии с российскими официальными лицами, чтобы предупредить их о неспровоцированной атаке на известные позиции SDF и коалиции. После этих звонков представители коалиции одобрили нанесение ударов для уничтожения враждебных сил", — приводит Пентагон слова военного.
Как рассказал Харриган, в авиаударах участвовали истребители F-15E Strike Eagle, ударные беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты-арбатареи AC-130, боевые вертолеты AH-64 Apaches, а также стратегические бомбардировщики B-52.
"Когда враждебные силы повернули на запад и отступили, мы прекратили огонь", — отметил глава Центрального командования ВВС США.
Коалиция во главе с США применила стратегические бомбардировщики B-52 во время авиаударов по проправительственным формированиям в Сирии в ночь на 8 февраля. Об этом сообщил глава Центрального командования Военно-воздушных сил США, генерал-лейтенант Джеффри Харригян.
Он заявил, что коалиция действовала "в рамках самообороны" и совместно с Демократическими силами Сирии (SDF) отразила "неспровоцированную согласованную атаку". По словам генерал-лейтенанта, "враждебные силы" использовали артиллерию и танковые снаряды, а также реактивные системы залпового огня и минометы.
Мы сразу же связались по телефонной линии с российскими официальными лицами, чтобы предупредить их о неспровоцированной атаке на известные позиции SDF и коалиции. После этих звонков представители коалиции одобрили нанесение ударов для уничтожения враждебных сил", — приводит Пентагон слова военного.
Как рассказал Харриган, в авиаударах участвовали истребители F-15E Strike Eagle, ударные беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты-арбатареи AC-130, боевые вертолеты AH-64 Apaches, а также стратегические бомбардировщики B-52.
"Когда враждебные силы повернули на запад и отступили, мы прекратили огонь", — отметил глава Центрального командования ВВС США.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
MrM писал(а):Про эпический разгром ЧВК с ведома МО РФ, по традиции подтвердившего, что "ихтамнет".
Что вы так разволновались? У них там своя кухня, свои традиции... сочтутся
MrM писал(а):Как рассказал Харриган, в авиаударах участвовали истребители F-15E Strike Eagle, ударные беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты-арбатареи AC-130, боевые вертолеты AH-64 Apaches, а также стратегические бомбардировщики B-52.
Прямо рок-н ролл какой-то... просто море огня
MrM писал(а):"Когда враждебные силы повернули на запад и отступили, мы прекратили огонь", — отметил глава Центрального командования ВВС США.
Неужели там еще кто-то выжил??? А потом еще и отступил на запад...
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2458
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Шварц писал(а):Прямо рок-н ролл какой-то... просто море огняMrM писал(а):"Когда враждебные силы повернули на запад и отступили, мы прекратили огонь", — отметил глава Центрального командования ВВС США.
Неужели там еще кто-то выжил??? А потом еще и отступил на запад...
Российский военный врач сказал, что около 100 человек погибли, а источник, который знает нескольких бойцов, сказал, что число жертв превысило 80.
Источник…Российские власти сообщили о возможной гибели пяти граждан, не имеющих отношения к вооруженным силам…
Мария Захарова, представитель российского министерства иностранных дел, сказала в четверг, что согласно предварительной информации, в районе боя могли погибнуть пять граждан России, но они не были военнослужащими.…
Министерство обороны РФ не ответило на вопросы Рейтер о потерях в Сирии.
Если допустить, что источники глаголют правду, то путем простых вычислений на логарифмической линейке получается, что самое меньшее 76 человек имеют (точнее имели) отношение к ВС
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Рейтер сообщил о 300-х погибших граждан России из числа частных компаний.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Walker писал(а):Шварц писал(а):Прямо рок-н ролл какой-то... просто море огня
Если допустить, что источники глаголют правду...
Что-то с трудом верится...
Источник, близкий к группе Вагнера, сказал, что силы, попавшие под удар коалиции, состояли в основном из российских частных военных специалистов...
По его словам, ...
- целью было проверить, как на это отреагирует коалиция. По его словам, силы приблизились к позициям СДС и американцев на расстояние менее 5 километров.
- частные специалисты не отвечали на огонь, чтобы не спровоцировать новые удары со стороны коалиции.
и тогда следуя логике, цель достигнута?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
если судить по радиусу сплошного поражения-там должна остаться утрамбованная пустыня. впрочем счас дед внесет свои пять рублей...MrM писал(а):Как рассказал Харриган, в авиаударах участвовали истребители F-15E Strike Eagle, ударные беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты-арбатареи AC-130, боевые вертолеты AH-64 Apaches, а также стратегические бомбардировщики B-52.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Регулярная армия Асада и добровольцы будут снабжены Стингерами или Иглами для борьбы с авиацией коалиции. У Асада есть и Торы.
Курды,вооруженные США, и армия САР объединились для борьбы с турками в районе Африн. Тут не обошлось без США
Курды,вооруженные США, и армия САР объединились для борьбы с турками в районе Африн. Тут не обошлось без США
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Русскоязычные общины США
Азербайджанская община
Армянская община
Грузинская община
Молдавская община
Горская община
Украинская община
Литва, Латвия, Эстония
Иммиграция до 1920 года
Белорусская община
Восток
https://forum.rusrek.com/archive/index.php
Все общины отнесены к русским. Есть и национальные общины российских автономий.
Азербайджанская община
Армянская община
Грузинская община
Молдавская община
Горская община
Украинская община
Литва, Латвия, Эстония
Иммиграция до 1920 года
Белорусская община
Восток
https://forum.rusrek.com/archive/index.php
Все общины отнесены к русским. Есть и национальные общины российских автономий.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Raider писал(а):... впрочем счас дед внесет свои пять рублей...
Дык... развязки ждать недолго
Вот тут он жути нагнал, почти всю пензию свою потратил в Военторге на закупки... на молоко чуток оставил
ivanes писал(а):Регулярная армия Асада и добровольцы будут снабжены Стингерами или Иглами для борьбы с авиацией коалиции.
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