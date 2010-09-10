СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
США помогают власти Украины Джавилинами,помогают оппозиционным вооруженным формированиям в Сирии.
России помогать оппозиционным вооруженным формированиям в ДЛНР нельзя?
России помогать оппозиционным вооруженным формированиям в ДЛНР нельзя?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ну дед ты и пукнул...18 год на дворе...ты еще ППШа вручи им..ivanes писал(а):будут снабжены Стингерами или Иглами
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Могу и Тор-м вручить. С поражением на высотах до 15 км. С 16-ю ракетами земля-воздух.
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