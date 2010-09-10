Сообщение ivanes » 53 минуты назад

США опубликовали список российских хакеров из 13 фамилий,которые оказали такое влияние на американских избирателей,что они избрали Трампа Президентом США. В это верит и спецпрокурор Мюллер.

Грош цена избирателю и спецпроекурору.