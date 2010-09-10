СИРИЯ,США и РОССИЯ

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6303
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » Вчера, 17:19

США помогают власти Украины Джавилинами,помогают оппозиционным вооруженным формированиям в Сирии.
России помогать оппозиционным вооруженным формированиям в ДЛНР нельзя?
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2005
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение Raider » Вчера, 21:19

ivanes писал(а):будут снабжены Стингерами или Иглами
ну дед ты и пукнул...18 год на дворе...ты еще ППШа вручи им..
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6303
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » Вчера, 22:08

Могу и Тор-м вручить. С поражением на высотах до 15 км. С 16-ю ракетами земля-воздух.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6303
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » 53 минуты назад

США опубликовали список российских хакеров из 13 фамилий,которые оказали такое влияние на американских избирателей,что они избрали Трампа Президентом США. В это верит и спецпрокурор Мюллер.
Грош цена избирателю и спецпроекурору.
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