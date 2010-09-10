СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
США помогают власти Украины Джавилинами,помогают оппозиционным вооруженным формированиям в Сирии.
России помогать оппозиционным вооруженным формированиям в ДЛНР нельзя?
России помогать оппозиционным вооруженным формированиям в ДЛНР нельзя?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ну дед ты и пукнул...18 год на дворе...ты еще ППШа вручи им..ivanes писал(а):будут снабжены Стингерами или Иглами
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Могу и Тор-м вручить. С поражением на высотах до 15 км. С 16-ю ракетами земля-воздух.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
США опубликовали список российских хакеров из 13 фамилий,которые оказали такое влияние на американских избирателей,что они избрали Трампа Президентом США. В это верит и спецпрокурор Мюллер.
Грош цена избирателю и спецпроекурору.
Грош цена избирателю и спецпроекурору.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Могу и Тор-м вручить. С поражением на высотах до 15 км. С 16-ю ракетами земля-воздух.
"Бук" уже дали. А результат? С Тором такая же фигня будет, если не похлеще. Могут и по территории РФ долбануть "по ошибке".
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Пока по России никто не посмеет долбануть,даже США.
- allenatore
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- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Шварц писал(а):Walker писал(а):Источник, близкий к группе Вагнера, сказал, что силы, попавшие под удар коалиции, состояли в основном из российских частных военных специалистов...
По его словам, ...
- целью было проверить, как на это отреагирует коалиция. По его словам, силы приблизились к позициям СДС и американцев на расстояние менее 5 километров.
Один лётчик, помнится, тоже проверял, на замке ли граница Турции. Оказалось, что на замке. А лётчик до сих пор понять не может, куда же это он так долго летит, да ещё и без самолёта...
английский по скайпу: euroeducation-english2
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Пока никто (Украина и Польша) в гибели в Донбассе польских добровольцев,грузинских и прибалтийских снайперов.
Наложено табу на информацию.
США заявили,что военные не уйдут из Сирии,они будут помогать курдам и сирийской оппозиции. Прямо стало ясно о ранних заявлениях США об образовании Великого Курдистана.Это грозит отъёму части Сирии,Турции,Ирана и Ирака.
Война на ближнем востоке неизбежна.
Наложено табу на информацию.
США заявили,что военные не уйдут из Сирии,они будут помогать курдам и сирийской оппозиции. Прямо стало ясно о ранних заявлениях США об образовании Великого Курдистана.Это грозит отъёму части Сирии,Турции,Ирана и Ирака.
Война на ближнем востоке неизбежна.
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