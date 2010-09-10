Сообщение allenatore » Сегодня, 14:16

Шварц писал(а): Walker писал(а):



Источник, близкий к группе Вагнера, сказал, что силы, попавшие под удар коалиции, состояли в основном из российских частных военных специалистов...

По его словам, ...



- целью было проверить, как на это отреагирует коалиция. По его словам, силы приблизились к позициям СДС и американцев на расстояние менее 5 километров.







Один лётчик, помнится, тоже проверял, на замке ли граница Турции. Оказалось, что на замке. А лётчик до сих пор понять не может, куда же это он так долго летит, да ещё и без самолёта...