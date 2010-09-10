СИРИЯ,США и РОССИЯ

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6313
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » 16 фев 2018, 17:19

США помогают власти Украины Джавилинами,помогают оппозиционным вооруженным формированиям в Сирии.
России помогать оппозиционным вооруженным формированиям в ДЛНР нельзя?
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2005
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение Raider » 16 фев 2018, 21:19

ivanes писал(а):будут снабжены Стингерами или Иглами
ну дед ты и пукнул...18 год на дворе...ты еще ППШа вручи им..
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6313
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » 16 фев 2018, 22:08

Могу и Тор-м вручить. С поражением на высотах до 15 км. С 16-ю ракетами земля-воздух.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6313
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » 17 фев 2018, 10:44

США опубликовали список российских хакеров из 13 фамилий,которые оказали такое влияние на американских избирателей,что они избрали Трампа Президентом США. В это верит и спецпрокурор Мюллер.
Грош цена избирателю и спецпроекурору.
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2767
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение MrM » 17 фев 2018, 13:03

ivanes писал(а):Могу и Тор-м вручить. С поражением на высотах до 15 км. С 16-ю ракетами земля-воздух.

"Бук" уже дали. А результат? С Тором такая же фигня будет, если не похлеще. Могут и по территории РФ долбануть "по ошибке".
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6313
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » 17 фев 2018, 14:00

Пока по России никто не посмеет долбануть,даже США.
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allenatore
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение allenatore » 17 фев 2018, 14:16

Шварц писал(а):
Walker писал(а):

Источник, близкий к группе Вагнера, сказал, что силы, попавшие под удар коалиции, состояли в основном из российских частных военных специалистов...
По его словам, ...

- целью было проверить, как на это отреагирует коалиция. По его словам, силы приблизились к позициям СДС и американцев на расстояние менее 5 километров.



Один лётчик, помнится, тоже проверял, на замке ли граница Турции. Оказалось, что на замке. А лётчик до сих пор понять не может, куда же это он так долго летит, да ещё и без самолёта...
английский по скайпу: euroeducation-english2
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6313
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » 17 фев 2018, 14:39

Пока никто (Украина и Польша) в гибели в Донбассе польских добровольцев,грузинских и прибалтийских снайперов.
Наложено табу на информацию.
США заявили,что военные не уйдут из Сирии,они будут помогать курдам и сирийской оппозиции. Прямо стало ясно о ранних заявлениях США об образовании Великого Курдистана.Это грозит отъёму части Сирии,Турции,Ирана и Ирака.
Война на ближнем востоке неизбежна.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11238
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение UNCLE1911 » 18 фев 2018, 20:15

ivanes писал(а):Пока по России никто не посмеет долбануть,даже США.

Ампиратор Вовок прямо из кремля по вертушке сказал?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3773
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение Шварц » 18 фев 2018, 22:20

allenatore писал(а):... помнится...
английский по скайпу: euroeducation-english2
Английский по скайпу (Skype) в школе иностранных языков «Европейское Образование» (Киев, Украина)


Для строптивого кота.jpg


cat carrier.jpg
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6313
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » Вчера, 12:16

UNCLE1911 писал(а):
ivanes писал(а):Пока по России никто не посмеет долбануть,даже США.

Ампиратор Вовок прямо из кремля по вертушке сказал?


Урсула фон дер Ляйен высказалась, необходимо сделать так, «чтобы никому и мысль не пришла в голову напасть хотя бы на один квадратный сантиметр альянса».НАТО обрушит всю мощь своего оружия.
Чтобы ответила госпожа министр,если министр Шойгу сказал,что в случает нападения одной страны на Россию этой страны не будет. Она обрушит всю мощь вооружения на нападавшую.
ВВП скажет позже,что введут ограничения на покупку валюты юридическим и физическим лицам.Это было после дефолта в 1998г. Оплачивали только покупку оборудования и технологий. Шубы и бриллианты не оплачивались.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11238
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение UNCLE1911 » Вчера, 20:49

Мудрун. Слова летят впереди мысли. )
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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