Сообщение ivanes » 19 фев 2018, 12:16

UNCLE1911 писал(а): ivanes писал(а): Пока по России никто не посмеет долбануть,даже США.

Ампиратор Вовок прямо из кремля по вертушке сказал? Ампиратор Вовок прямо из кремля по вертушке сказал?

Урсула фон дер Ляйен высказалась, необходимо сделать так, «чтобы никому и мысль не пришла в голову напасть хотя бы на один квадратный сантиметр альянса».НАТО обрушит всю мощь своего оружия.Чтобы ответила госпожа министр,если министр Шойгу сказал,что в случает нападения одной страны на Россию этой страны не будет. Она обрушит всю мощь вооружения на нападавшую.ВВП скажет позже,что введут ограничения на покупку валюты юридическим и физическим лицам.Это было после дефолта в 1998г. Оплачивали только покупку оборудования и технологий. Шубы и бриллианты не оплачивались.