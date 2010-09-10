Сообщение ivanes » Вчера, 18:53

Великобритания построила в свое время химзаводы в Ираке и Сирии. В Ираке все запасы химоружия израсходовали во время войны с Ираном.Часть уничтожили американцы после оккупации в 2003г.

В Сирии по договору лаборатории и заводы после вывоза и утилизации ОВ разрушили. Но часть-остатки сохранили военные разогнанной армии Ирака и принесли ИГИЛ. Оно попало в Ливии и др.государства Востока и Африки.

Но инспекторы ОЗХО отказались приезжать в Сирию,якобы им запретил Асад. По факту они испугались ракетных ударов.

Швейцарские специалисты получили образцы для исследования из Солсбери и образцы от Портон Даун. Нашли ОВ BZ и много компанентов-субстанций бинарного ОВ А-234. Сам Мирзаянов утверждает,что А-234-Новичок не стойкое вещество и через пару суток оно перестанет быть ОВ,на него влияет влажность.

Прошло более двух недель и были забраны пробы швейцарскими специалистами. Субстанции сохранились и в большем кол-ве.



Но Россия импортную пилюлю от США,Великобритании и Франции проглотила.Пора запивать водой из Ефрата.

Или нанести удар по Идлибу,где сосредоточено более 30 тыс боевиков разных мастей и иностранных инструкторов. Турция,по видимому,не хочет решать вопрос с ее зоной ответственности.Эрдоган не хочет иметь Сирию с Асадом.