Сообщение ivanes » Сегодня, 18:20

Президент США Дональд Трамп в среду, 6 декабря, заявил, что для Вашингтона пришло время признать Иерусалим столицей государства Израиль. Этот шаг, по словам президента, не только символизирует новый подход страны к палестино-израильскому урегулированию, но и является признанием «существующей реальности»: «Иерусалим — это столица Израиля».Подробнее на РБК:Если так,то США должны признать,что Крым и Севастополь в составе России "существующая реальность". Это улучшить отношения между Украиной и Россией.Между ЕС и Россией,между США и Россией.