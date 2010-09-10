СИРИЯ,США и РОССИЯ

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6564
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » 20 апр 2018, 15:00

После ракетного удара США по Сирии у России больше нет моральных обязательств не поставлять зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 Дамаску, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

РИА Новости https://ria.ru/syria/20180420/1519039254.html
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6564
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » Сегодня, 18:20

Президент США Дональд Трамп в среду, 6 декабря, заявил, что для Вашингтона пришло время признать Иерусалим столицей государства Израиль. Этот шаг, по словам президента, не только символизирует новый подход страны к палестино-израильскому урегулированию, но и является признанием «существующей реальности»: «Иерусалим — это столица Израиля».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/07/12/2017/ ... 788c58e683
Если так,то США должны признать,что Крым и Севастополь в составе России "существующая реальность". Это улучшить отношения между Украиной и Россией.Между ЕС и Россией,между США и Россией.
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