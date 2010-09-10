СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
После ракетного удара США по Сирии у России больше нет моральных обязательств не поставлять зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 Дамаску, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости https://ria.ru/syria/20180420/1519039254.html
РИА Новости https://ria.ru/syria/20180420/1519039254.html
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Президент США Дональд Трамп в среду, 6 декабря, заявил, что для Вашингтона пришло время признать Иерусалим столицей государства Израиль. Этот шаг, по словам президента, не только символизирует новый подход страны к палестино-израильскому урегулированию, но и является признанием «существующей реальности»: «Иерусалим — это столица Израиля».
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/07/12/2017/ ... 788c58e683
Если так,то США должны признать,что Крым и Севастополь в составе России "существующая реальность". Это улучшить отношения между Украиной и Россией.Между ЕС и Россией,между США и Россией.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/07/12/2017/ ... 788c58e683
Если так,то США должны признать,что Крым и Севастополь в составе России "существующая реальность". Это улучшить отношения между Украиной и Россией.Между ЕС и Россией,между США и Россией.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Конгресс США продлил запрет на военное сотрудничество с Россией.
Россия в отчете названа конкурентом США. Информация о ней содержится в разделе о «новых угрозах».
Для «противодействия» России планируется «обеспечить гибкость стратегическим партнерам и союзникам для перехода от использования российского вооружений к американскому», запретить американскому правительству признавать воссоединение Крыма с Россией, а также направить 250 млн долларов для поставки Киеву летального вооружения.
Еще 150 млн долларов выделяется на противодействие российским и китайским разработкам гиперзвукового оружия.
Объем проекта бюджета Пентагона составил 717 млрд долларов.
При этом главе Госдепа Майклу Помпео по просьбе министра обороны США Джеймса Мэттиса хотят разрешить выводить некоторых покупателей российских вооружений из-под санкций.
https://www.kommersant.ru/amp/3695078
Хотят иметь новинки российского вооружения.
Россия в отчете названа конкурентом США. Информация о ней содержится в разделе о «новых угрозах».
Для «противодействия» России планируется «обеспечить гибкость стратегическим партнерам и союзникам для перехода от использования российского вооружений к американскому», запретить американскому правительству признавать воссоединение Крыма с Россией, а также направить 250 млн долларов для поставки Киеву летального вооружения.
Еще 150 млн долларов выделяется на противодействие российским и китайским разработкам гиперзвукового оружия.
Объем проекта бюджета Пентагона составил 717 млрд долларов.
При этом главе Госдепа Майклу Помпео по просьбе министра обороны США Джеймса Мэттиса хотят разрешить выводить некоторых покупателей российских вооружений из-под санкций.
https://www.kommersant.ru/amp/3695078
Хотят иметь новинки российского вооружения.
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость