Сообщение ivanes » Сегодня, 10:36

Президент США Дональд Трамп предупредил о возможном вмешательстве России в предстоящие выборы в американский Конгресс в 2018 году.​«Я очень обеспокоен тем, что Россия предпримет все усилия, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Так как ни один другой президент не столь жесток по отношению к России, как я, они будут изо всех сил подталкивать демократов. Они точно не хотят Трампа!» — написал Трамп в своем твиттере.Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в начале ноября 2018 года. В рамках голосования планируется переизбрать всех членов Палаты представителей, треть сенаторов и большинство губернаторов штатов страны.До чего наивен Трамп и все его окружение.Человек тебе плюет в лицо ,но требует поцелуя. У медведя очень большие когти на лапах и довольно большие зубы.