Сообщение ivanes » Вчера, 10:21

Я благодарен России за помощь против Демократов. Хочется верить что в конкчном итоге Левые будут остановленны.



Трамп жизнью обязан Путину?



Россия помогала Северу США в 1861-65. Тех Демократов разбили. Хочется верить что и у нынешних будет поражен

Акакий, вот уж чего чего, а педопарады явно в России никогда проводить не будут. Это опасно для самих педиков.





так это ведь хорошие новости для переезжающих, если в россии начнут проводить такие парады, то могут расстроиться что зря переехали Smile

InternetniyZhitel Viewотправлено 2 Авг 2018 6:25:13 PMBy DeepForestBy Русский оккупант