СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
После ракетного удара США по Сирии у России больше нет моральных обязательств не поставлять зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 Дамаску, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости https://ria.ru/syria/20180420/1519039254.html
РИА Новости https://ria.ru/syria/20180420/1519039254.html
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Президент США Дональд Трамп в среду, 6 декабря, заявил, что для Вашингтона пришло время признать Иерусалим столицей государства Израиль. Этот шаг, по словам президента, не только символизирует новый подход страны к палестино-израильскому урегулированию, но и является признанием «существующей реальности»: «Иерусалим — это столица Израиля».
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/07/12/2017/ ... 788c58e683
Если так,то США должны признать,что Крым и Севастополь в составе России "существующая реальность". Это улучшить отношения между Украиной и Россией.Между ЕС и Россией,между США и Россией.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/07/12/2017/ ... 788c58e683
Если так,то США должны признать,что Крым и Севастополь в составе России "существующая реальность". Это улучшить отношения между Украиной и Россией.Между ЕС и Россией,между США и Россией.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Конгресс США продлил запрет на военное сотрудничество с Россией.
Россия в отчете названа конкурентом США. Информация о ней содержится в разделе о «новых угрозах».
Для «противодействия» России планируется «обеспечить гибкость стратегическим партнерам и союзникам для перехода от использования российского вооружений к американскому», запретить американскому правительству признавать воссоединение Крыма с Россией, а также направить 250 млн долларов для поставки Киеву летального вооружения.
Еще 150 млн долларов выделяется на противодействие российским и китайским разработкам гиперзвукового оружия.
Объем проекта бюджета Пентагона составил 717 млрд долларов.
При этом главе Госдепа Майклу Помпео по просьбе министра обороны США Джеймса Мэттиса хотят разрешить выводить некоторых покупателей российских вооружений из-под санкций.
https://www.kommersant.ru/amp/3695078
Хотят иметь новинки российского вооружения.
Россия в отчете названа конкурентом США. Информация о ней содержится в разделе о «новых угрозах».
Для «противодействия» России планируется «обеспечить гибкость стратегическим партнерам и союзникам для перехода от использования российского вооружений к американскому», запретить американскому правительству признавать воссоединение Крыма с Россией, а также направить 250 млн долларов для поставки Киеву летального вооружения.
Еще 150 млн долларов выделяется на противодействие российским и китайским разработкам гиперзвукового оружия.
Объем проекта бюджета Пентагона составил 717 млрд долларов.
При этом главе Госдепа Майклу Помпео по просьбе министра обороны США Джеймса Мэттиса хотят разрешить выводить некоторых покупателей российских вооружений из-под санкций.
https://www.kommersant.ru/amp/3695078
Хотят иметь новинки российского вооружения.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Президент США Дональд Трамп предупредил о возможном вмешательстве России в предстоящие выборы в американский Конгресс в 2018 году.
«Я очень обеспокоен тем, что Россия предпримет все усилия, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Так как ни один другой президент не столь жесток по отношению к России, как я, они будут изо всех сил подталкивать демократов. Они точно не хотят Трампа!» — написал Трамп в своем твиттере.
Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в начале ноября 2018 года. В рамках голосования планируется переизбрать всех членов Палаты представителей, треть сенаторов и большинство губернаторов штатов страны.
https://www.novayagazeta.ru/news/2018/0 ... gress-ssha
До чего наивен Трамп и все его окружение.
Человек тебе плюет в лицо ,но требует поцелуя. У медведя очень большие когти на лапах и довольно большие зубы.
«Я очень обеспокоен тем, что Россия предпримет все усилия, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Так как ни один другой президент не столь жесток по отношению к России, как я, они будут изо всех сил подталкивать демократов. Они точно не хотят Трампа!» — написал Трамп в своем твиттере.
Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в начале ноября 2018 года. В рамках голосования планируется переизбрать всех членов Палаты представителей, треть сенаторов и большинство губернаторов штатов страны.
https://www.novayagazeta.ru/news/2018/0 ... gress-ssha
До чего наивен Трамп и все его окружение.
Человек тебе плюет в лицо ,но требует поцелуя. У медведя очень большие когти на лапах и довольно большие зубы.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Американские сенаторы от Республиканской и Демократической партий внесли законопроект, ужесточающий санкции против России. Об этом заявили в сенатском комитете по иностранным делам.
Суть законопроекта
В частности, документ предусматривает "ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России", ее "олигархов и государственных предприятий", применение "санкций в отношении российского суверенного долга".
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5424216
Они санкции,а Россия поставляет в США РД-180 для основной ступени ракеты «Атлас-5». Предназначена для запуска различных космических аппаратов, в том числе военного назначения (около 70% запусков - правительственные заказы).
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/info/2852304
Пентагон уже запросил Конгресс разрешение на покупку РД-180 до 2026г.
Суть законопроекта
В частности, документ предусматривает "ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России", ее "олигархов и государственных предприятий", применение "санкций в отношении российского суверенного долга".
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5424216
Они санкции,а Россия поставляет в США РД-180 для основной ступени ракеты «Атлас-5». Предназначена для запуска различных космических аппаратов, в том числе военного назначения (около 70% запусков - правительственные заказы).
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/info/2852304
Пентагон уже запросил Конгресс разрешение на покупку РД-180 до 2026г.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
InternetniyZhitel View
отправлено 2 Авг 2018 6:25:13 PM
Я благодарен России за помощь против Демократов. Хочется верить что в конкчном итоге Левые будут остановленны.
By DeepForest
Трамп жизнью обязан Путину?
Россия помогала Северу США в 1861-65. Тех Демократов разбили. Хочется верить что и у нынешних будет поражен
By Русский оккупант
Акакий, вот уж чего чего, а педопарады явно в России никогда проводить не будут. Это опасно для самих педиков.
так это ведь хорошие новости для переезжающих, если в россии начнут проводить такие парады, то могут расстроиться что зря переехали Smile
http://www.rususa.com/forum/
отправлено 2 Авг 2018 6:25:13 PM
Я благодарен России за помощь против Демократов. Хочется верить что в конкчном итоге Левые будут остановленны.
By DeepForest
Трамп жизнью обязан Путину?
Россия помогала Северу США в 1861-65. Тех Демократов разбили. Хочется верить что и у нынешних будет поражен
By Русский оккупант
Акакий, вот уж чего чего, а педопарады явно в России никогда проводить не будут. Это опасно для самих педиков.
так это ведь хорошие новости для переезжающих, если в россии начнут проводить такие парады, то могут расстроиться что зря переехали Smile
http://www.rususa.com/forum/
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):
InternetniyZhitel View
By DeepForest
By Русский оккупант
Smile
http://www.rususa.com/forum/
На Америку переключился... Варшавских форумчан жизни праведной уже всех обучил
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Певец Эмин Агаларов не планирует ехать в США, чтобы отвечать на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера о встрече сына президента Дональда Трампа - младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке.
"Ничего такого [сенсационного] в этом нет. Мы общаемся с командой Мюллера в течение месяцев и не смогли прийти к общему знаменателю относительно условий предполагаемой дачи показаний", - информировал адвокат.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/5425185
Чуть выше вмешательства США во избирательные компании и внутреннюю политику России. Через оппозиционных деятелей.
"Ничего такого [сенсационного] в этом нет. Мы общаемся с командой Мюллера в течение месяцев и не смогли прийти к общему знаменателю относительно условий предполагаемой дачи показаний", - информировал адвокат.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/5425185
Чуть выше вмешательства США во избирательные компании и внутреннюю политику России. Через оппозиционных деятелей.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
У меня в закладках есть американский,польский,немецкий,севастопольских и крымский форумы.
Два раздолбал,скоро закроют еще пару.Места в сервере закончатся.
На Рязанском Вы и я.Троллим друг друга. Сервер не так велик.
Вот это рязанская новость.Прокуратура потребовала закрыть сайты, продающие карты техосмотра. Прокуратура направила иски в суд, чтобы оба ресурса заблокировали.
Два раздолбал,скоро закроют еще пару.Места в сервере закончатся.
На Рязанском Вы и я.Троллим друг друга. Сервер не так велик.
Вот это рязанская новость.Прокуратура потребовала закрыть сайты, продающие карты техосмотра. Прокуратура направила иски в суд, чтобы оба ресурса заблокировали.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):У меня в закладках есть американский,польский,немецкий,севастопольских и крымский форумы.
Два раздолбал,скоро закроют еще пару.Места в сервере закончатся.
Ну так...продолжай в том же духе, в смысле раздолбайствовать Спроси строго с америкашек...
Вынеси им там остатки мозга и узнай заодно, не тяжело ли им там с пьяными и болтливыми бабами воевать
Россиянку Бутину задержали из-за ее «пьяных откровений»
Поводом для подозрения россиянки Марии Бутиной в США в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства стали ее собственные высказывания. Об этом сообщает CNN.
По утверждению источников телеканала, Бутина как минимум два раза в пьяном виде откровенничала со своими однокурсниками в Американском университете в Вашингтоне, рассказывая о своих контактах в российском правительстве. Также она признавала, что представители российских разведывательных служб были включены в ее организацию по легализации короткоствольного оружия в стране.
Ее комментарии были настолько тревожными, что ее однокурсники дважды обращались в правоохранительные органы.
Выходит, что Маша-то... рыба наша пила (с)
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):У меня в закладках есть американский,польский,немецкий,севастопольских и крымский форумы.
А не боишься за внука-программиста? Форумного дедушку-троля можно записать в разыскиваемые товарищем Мюллером русские боты, проплаченные Кремлем. Как известно, у Вашингтона длинные руки. Запросто воруют людей из Тайланда, Либерии, Мальдив и Литвы.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
На форуме RUSUSA.Com поливают Трампа с Мюллером мигранты из СССР.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Сенатор Конгресса США Рэнд Пол в понедельник в Москве сообщил о подготовке встречи членов комитетов по международным делам российского Совета Федерации и американского Сената. Она может пройти осенью в Вашингтоне или нейтральной стране.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5434341
Он встречался с членами Комитета СФ по международным вопросам.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5434341
Он встречался с членами Комитета СФ по международным вопросам.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Санкции обязуют Россию:
• Не применять химическое или биологическое оружие (в том числе против своих граждан).
Россия предоставит протокол об уничтожении химоружия,подписанного ОЗХО.Россия должна потребовать инспектирования запасов химоружия в США и объяснения причин переноса срока на 6 лет.С 2017 до 2023 г
• Представить "убедительные заверения в том, что она больше не будет нарушать" положения международного права.
США должна предоставить "убедительные заверения" в том,что США не будут нарушать и передовать другим странам имеющееся в наличии химоружие,указанного в международных конвенциях
• Допустить "проведение инспекций на местах ООН и международными независимыми наблюдателями с тем, чтобы гарантировать, что правительство не применяет химическое оружие.
США должные предоставить допуск для проведения инспекций ОЗХО ООН и другим независимым наблюдателям
• Не применять химическое или биологическое оружие (в том числе против своих граждан).
Россия предоставит протокол об уничтожении химоружия,подписанного ОЗХО.Россия должна потребовать инспектирования запасов химоружия в США и объяснения причин переноса срока на 6 лет.С 2017 до 2023 г
• Представить "убедительные заверения в том, что она больше не будет нарушать" положения международного права.
США должна предоставить "убедительные заверения" в том,что США не будут нарушать и передовать другим странам имеющееся в наличии химоружие,указанного в международных конвенциях
• Допустить "проведение инспекций на местах ООН и международными независимыми наблюдателями с тем, чтобы гарантировать, что правительство не применяет химическое оружие.
США должные предоставить допуск для проведения инспекций ОЗХО ООН и другим независимым наблюдателям
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Вторая часть санкций предусматривает:
1) Понижение уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку.
Сегодня дипотношения понижены до минимума. Такого не было даже во времена холодной войны
2) Фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров, за исключением продовольствия.
Запрет коснется продукции APPLE, MOTOROLA и др. Продовольствие туда же
3) Запрет импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты.
Пора прекратить поставку сжиженного газа в холодные времена года.Торговлю вести за юани и евро с ЕС и КНР
4) Лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России (в первую очередь это ограничение может коснуться "Аэрофлота").
Что будет,если Россия закроет свое воздушное пространство для американских авиакомпаний?
5) Блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.
США должны помнить,что в России работают заводы Форда и Шеврале.Введение повышенных пошлин на металлы для них приведет к удорожанию автомобилей этих марок.
6) Запрет на выдачу кредитов от американских банков
Россия прекратит продажу акций российских компаний американским или начнет их скупать по дешевки
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5442392
1) Понижение уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку.
Сегодня дипотношения понижены до минимума. Такого не было даже во времена холодной войны
2) Фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров, за исключением продовольствия.
Запрет коснется продукции APPLE, MOTOROLA и др. Продовольствие туда же
3) Запрет импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты.
Пора прекратить поставку сжиженного газа в холодные времена года.Торговлю вести за юани и евро с ЕС и КНР
4) Лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России (в первую очередь это ограничение может коснуться "Аэрофлота").
Что будет,если Россия закроет свое воздушное пространство для американских авиакомпаний?
5) Блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.
США должны помнить,что в России работают заводы Форда и Шеврале.Введение повышенных пошлин на металлы для них приведет к удорожанию автомобилей этих марок.
6) Запрет на выдачу кредитов от американских банков
Россия прекратит продажу акций российских компаний американским или начнет их скупать по дешевки
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5442392
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Конгресс США опубликовал законопроект, предусматривающий введение санкций против семи банков и госдолга России. Текст законопроекта есть на сайте Конгресса.
Санкции предлагается ввести в отношении Внешэкономбанка (ВЭБ), Сбербанка, ВТБ банка, Газпробанка, Банка Москвы, Россельхозбанка и Промсвязьбанка. В частности, американским гражданам в случае принятия законопроекта будет запрещено совершать сделки, которые смогут как-либо повлиять на госдолг России. Также банки, обозначенные в документе, не смогут проводить различные долларовые расчеты в банках США через корреспондентские счета.
США толкают Россию и др.страны выйти из долларовой зоны.Турция готова проводить торговые операции по продаже нефти на другие валюты.Китай пока осторожно,но готов проводить торговые расчеты в национальных валютах. Пока медлит ЕС. Но расчеты за газ и нефть ЕС готов проводить в евро,
ОЗХО будет обязана проверить хранилища химоружия в США и сферу деятельности лаборатории Портон Даун в Великобритании.Российские банки будут вынуждены сократить объем торговли долларами.Банки будут вынуждены оплачивать значимые для российской экономики проекты .Кол-во отдыхающих на зарубежных курортах резко сократиться с теми странами,которые не согласны производить расчеты в национальных валютах. Сократиться объем продаж продукции Apple ,Motorola и др. Сократиться объем продаж в России американских автомобилей.
Санкции предлагается ввести в отношении Внешэкономбанка (ВЭБ), Сбербанка, ВТБ банка, Газпробанка, Банка Москвы, Россельхозбанка и Промсвязьбанка. В частности, американским гражданам в случае принятия законопроекта будет запрещено совершать сделки, которые смогут как-либо повлиять на госдолг России. Также банки, обозначенные в документе, не смогут проводить различные долларовые расчеты в банках США через корреспондентские счета.
США толкают Россию и др.страны выйти из долларовой зоны.Турция готова проводить торговые операции по продаже нефти на другие валюты.Китай пока осторожно,но готов проводить торговые расчеты в национальных валютах. Пока медлит ЕС. Но расчеты за газ и нефть ЕС готов проводить в евро,
ОЗХО будет обязана проверить хранилища химоружия в США и сферу деятельности лаборатории Портон Даун в Великобритании.Российские банки будут вынуждены сократить объем торговли долларами.Банки будут вынуждены оплачивать значимые для российской экономики проекты .Кол-во отдыхающих на зарубежных курортах резко сократиться с теми странами,которые не согласны производить расчеты в национальных валютах. Сократиться объем продаж продукции Apple ,Motorola и др. Сократиться объем продаж в России американских автомобилей.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Пункт 1242 утвержденного конгрессом США и подписанного президентом Дональдом Трампом бюджета Пентагона предусматривает отказ от выделения денег на финансирование Договора по открытому небу. Ответственность за замораживание соглашения американская сторона возложила на Россию.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/14/08/2018/ ... 7c9d8cbd3d
Пока Россия будет думать над закрытием своего воздушного пространства для американских авиакомпаний.Потеря денег у России,но бОльший ущерб для американцев. Украина потеряла,но нанесла ущерб и европейским авиакомпаниям. Рейсы из Турции,Италии,Кипра облетают территорию Украины. Идут на Ростов,Грецию,Чехию и Польшу.Далее на Москву или др.города.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах бойкотировать электронную продукцию производства США.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/5454854
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/14/08/2018/ ... 7c9d8cbd3d
Пока Россия будет думать над закрытием своего воздушного пространства для американских авиакомпаний.Потеря денег у России,но бОльший ущерб для американцев. Украина потеряла,но нанесла ущерб и европейским авиакомпаниям. Рейсы из Турции,Италии,Кипра облетают территорию Украины. Идут на Ростов,Грецию,Чехию и Польшу.Далее на Москву или др.города.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах бойкотировать электронную продукцию производства США.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/5454854
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