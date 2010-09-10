СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Борис Николаевич уже обеспечил дефолт 2008г. Курс доллара повысился с 6 рублей до 24 рублей. Он не поможет
Доходы Пенсионного фонда на 40% формируются из трансферта, перечисляемого из федерального бюджета. Согласно предложенным поправкам, этот трансферт в 2018 году составит около 3,28 трлн руб. За его счет финансируются увеличение пенсий (включая так называемую валоризацию пенсий и индексацию выплат), а также дополнительные функции Пенсионного фонда — социальные выплаты и доплаты к пенсии, предоставление материнского капитала.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/25/04/2018 ... f359a8cea8
Но бюджет ПФР не до получает около 3 трлн руб ежегодно. Всем известно,что доля теневой экономики в России достигает 33,7 процента ВВП. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Международного валютного фонда (МВФ), оценивающее размеры теневого сектора в 158 странах мира в 2010-2017 годах.
https://lenta.ru/news/2018/02/07/rus_imf/
Около 16 млн трудоспособного населения не имеют ИНН и не платят налоги. Святым духом сытны.
По данным Минфина, уклонение от уплаты налогов неформального сектора обходится бюджету примерно в 3 трлн руб. в год, в том числе примерно 2 трлн руб. приходится на недосборы подоходного налога.
https://1prime.ru/experts/20180301/828509325.html
При халяве всегда дефолт.
Доходы Пенсионного фонда на 40% формируются из трансферта, перечисляемого из федерального бюджета. Согласно предложенным поправкам, этот трансферт в 2018 году составит около 3,28 трлн руб. За его счет финансируются увеличение пенсий (включая так называемую валоризацию пенсий и индексацию выплат), а также дополнительные функции Пенсионного фонда — социальные выплаты и доплаты к пенсии, предоставление материнского капитала.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/25/04/2018 ... f359a8cea8
Но бюджет ПФР не до получает около 3 трлн руб ежегодно. Всем известно,что доля теневой экономики в России достигает 33,7 процента ВВП. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Международного валютного фонда (МВФ), оценивающее размеры теневого сектора в 158 странах мира в 2010-2017 годах.
https://lenta.ru/news/2018/02/07/rus_imf/
Около 16 млн трудоспособного населения не имеют ИНН и не платят налоги. Святым духом сытны.
По данным Минфина, уклонение от уплаты налогов неформального сектора обходится бюджету примерно в 3 трлн руб. в год, в том числе примерно 2 трлн руб. приходится на недосборы подоходного налога.
https://1prime.ru/experts/20180301/828509325.html
При халяве всегда дефолт.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
В последние несколько дней в СМИ идет активная дискуссия о предложении Минтруда РФ ввести налог «на тунеядство». Глава ведомства Максим Топилин назвал примерную сумму возможного налога – 20 тыс. в год. По его мнению, это «еще мало».
На прошлой неделе вице-премьер Ольга Голодец заявила в Совете Федерации, что Минтруд России готовит законопроект, который обяжет официально неработающих граждан платить за пользование поликлиниками и больницами.
Премьер-министр Дмитрий Медведев уточнил, что предлагаемый налог нельзя назвать «на тунеядство», поскольку речь идет о тех, кто уклоняется от социальных платежей.
Таких, по данным Росстата, насчитывается около 15 млн, хотя вице-премьер Ольга Голодец назвала цифру 38 млн.
http://v2018-godu.ru/nalog-za-tuneyadst ... ut-li.html
Сейчас составляется реестр плательщиков соцвзносов и в ПФР. Остальные за медпомощь платите.
Или снова в халяву или за чужой счет.
Оплатил глазной клинике более 85 тыс руб.оплатил стент 240 тыс руб,оплатил биохимический анализ крови в 3450 руб+ 700 руб за тест на антитела против кори. В Рязани еще не ввели обязательные прививки против кори-бесплатно или тест на антитела,но за 700 руб.Без этого нет допуска в стационар.
На прошлой неделе вице-премьер Ольга Голодец заявила в Совете Федерации, что Минтруд России готовит законопроект, который обяжет официально неработающих граждан платить за пользование поликлиниками и больницами.
Премьер-министр Дмитрий Медведев уточнил, что предлагаемый налог нельзя назвать «на тунеядство», поскольку речь идет о тех, кто уклоняется от социальных платежей.
Таких, по данным Росстата, насчитывается около 15 млн, хотя вице-премьер Ольга Голодец назвала цифру 38 млн.
http://v2018-godu.ru/nalog-za-tuneyadst ... ut-li.html
Сейчас составляется реестр плательщиков соцвзносов и в ПФР. Остальные за медпомощь платите.
Или снова в халяву или за чужой счет.
Оплатил глазной клинике более 85 тыс руб.оплатил стент 240 тыс руб,оплатил биохимический анализ крови в 3450 руб+ 700 руб за тест на антитела против кори. В Рязани еще не ввели обязательные прививки против кори-бесплатно или тест на антитела,но за 700 руб.Без этого нет допуска в стационар.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
За три дня до «черного понедельника» президент Борис Ельцин на камеру пообещал: «Девальвации не будет. Это я заявляю четко и твердо. И я тут не просто фантазирую, это все просчитано».
Технический дефолт по внешним долгам объявлен 17 августа 1998года.
После этого произошел резкий четырехкратный обвал рубля, взлетел уровень инфляции, ВВП страны сократился втрое, банковская система была практическим парализована, а россияне потеряли все свои рублевые накопления. Не только российская, но и западная пресса пестрила заголовками о крахе российской экономики и беспомощности президента Бориса Ельцина.
https://lenta.ru/articles/2018/08/18/default_1998/
В организации отметили, что экономика страны хорошо справилась с объявленными в апреле санкциями США. При этом, по мнению Fitch, вероятность дополнительных, более жестких ограничительных мер со стороны Вашингтона увеличилась. Финансовые риски сохраняются, что оказывает давление на перспективы экономического роста страны.
18 августа 2018 https://echo.msk.ru/news/2261370-echo.html
Технический дефолт по внешним долгам объявлен 17 августа 1998года.
После этого произошел резкий четырехкратный обвал рубля, взлетел уровень инфляции, ВВП страны сократился втрое, банковская система была практическим парализована, а россияне потеряли все свои рублевые накопления. Не только российская, но и западная пресса пестрила заголовками о крахе российской экономики и беспомощности президента Бориса Ельцина.
https://lenta.ru/articles/2018/08/18/default_1998/
В организации отметили, что экономика страны хорошо справилась с объявленными в апреле санкциями США. При этом, по мнению Fitch, вероятность дополнительных, более жестких ограничительных мер со стороны Вашингтона увеличилась. Финансовые риски сохраняются, что оказывает давление на перспективы экономического роста страны.
18 августа 2018 https://echo.msk.ru/news/2261370-echo.html
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