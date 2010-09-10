СИРИЯ,США и РОССИЯ
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Борис Николаевич уже обеспечил дефолт 2008г. Курс доллара повысился с 6 рублей до 24 рублей. Он не поможет
Доходы Пенсионного фонда на 40% формируются из трансферта, перечисляемого из федерального бюджета. Согласно предложенным поправкам, этот трансферт в 2018 году составит около 3,28 трлн руб. За его счет финансируются увеличение пенсий (включая так называемую валоризацию пенсий и индексацию выплат), а также дополнительные функции Пенсионного фонда — социальные выплаты и доплаты к пенсии, предоставление материнского капитала.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/25/04/2018 ... f359a8cea8
Но бюджет ПФР не до получает около 3 трлн руб ежегодно. Всем известно,что доля теневой экономики в России достигает 33,7 процента ВВП. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Международного валютного фонда (МВФ), оценивающее размеры теневого сектора в 158 странах мира в 2010-2017 годах.
https://lenta.ru/news/2018/02/07/rus_imf/
Около 16 млн трудоспособного населения не имеют ИНН и не платят налоги. Святым духом сытны.
По данным Минфина, уклонение от уплаты налогов неформального сектора обходится бюджету примерно в 3 трлн руб. в год, в том числе примерно 2 трлн руб. приходится на недосборы подоходного налога.
https://1prime.ru/experts/20180301/828509325.html
При халяве всегда дефолт.
Доходы Пенсионного фонда на 40% формируются из трансферта, перечисляемого из федерального бюджета. Согласно предложенным поправкам, этот трансферт в 2018 году составит около 3,28 трлн руб. За его счет финансируются увеличение пенсий (включая так называемую валоризацию пенсий и индексацию выплат), а также дополнительные функции Пенсионного фонда — социальные выплаты и доплаты к пенсии, предоставление материнского капитала.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/25/04/2018 ... f359a8cea8
Но бюджет ПФР не до получает около 3 трлн руб ежегодно. Всем известно,что доля теневой экономики в России достигает 33,7 процента ВВП. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Международного валютного фонда (МВФ), оценивающее размеры теневого сектора в 158 странах мира в 2010-2017 годах.
https://lenta.ru/news/2018/02/07/rus_imf/
Около 16 млн трудоспособного населения не имеют ИНН и не платят налоги. Святым духом сытны.
По данным Минфина, уклонение от уплаты налогов неформального сектора обходится бюджету примерно в 3 трлн руб. в год, в том числе примерно 2 трлн руб. приходится на недосборы подоходного налога.
https://1prime.ru/experts/20180301/828509325.html
При халяве всегда дефолт.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
В последние несколько дней в СМИ идет активная дискуссия о предложении Минтруда РФ ввести налог «на тунеядство». Глава ведомства Максим Топилин назвал примерную сумму возможного налога – 20 тыс. в год. По его мнению, это «еще мало».
На прошлой неделе вице-премьер Ольга Голодец заявила в Совете Федерации, что Минтруд России готовит законопроект, который обяжет официально неработающих граждан платить за пользование поликлиниками и больницами.
Премьер-министр Дмитрий Медведев уточнил, что предлагаемый налог нельзя назвать «на тунеядство», поскольку речь идет о тех, кто уклоняется от социальных платежей.
Таких, по данным Росстата, насчитывается около 15 млн, хотя вице-премьер Ольга Голодец назвала цифру 38 млн.
http://v2018-godu.ru/nalog-za-tuneyadst ... ut-li.html
Сейчас составляется реестр плательщиков соцвзносов и в ПФР. Остальные за медпомощь платите.
Или снова в халяву или за чужой счет.
Оплатил глазной клинике более 85 тыс руб.оплатил стент 240 тыс руб,оплатил биохимический анализ крови в 3450 руб+ 700 руб за тест на антитела против кори. В Рязани еще не ввели обязательные прививки против кори-бесплатно или тест на антитела,но за 700 руб.Без этого нет допуска в стационар.
На прошлой неделе вице-премьер Ольга Голодец заявила в Совете Федерации, что Минтруд России готовит законопроект, который обяжет официально неработающих граждан платить за пользование поликлиниками и больницами.
Премьер-министр Дмитрий Медведев уточнил, что предлагаемый налог нельзя назвать «на тунеядство», поскольку речь идет о тех, кто уклоняется от социальных платежей.
Таких, по данным Росстата, насчитывается около 15 млн, хотя вице-премьер Ольга Голодец назвала цифру 38 млн.
http://v2018-godu.ru/nalog-za-tuneyadst ... ut-li.html
Сейчас составляется реестр плательщиков соцвзносов и в ПФР. Остальные за медпомощь платите.
Или снова в халяву или за чужой счет.
Оплатил глазной клинике более 85 тыс руб.оплатил стент 240 тыс руб,оплатил биохимический анализ крови в 3450 руб+ 700 руб за тест на антитела против кори. В Рязани еще не ввели обязательные прививки против кори-бесплатно или тест на антитела,но за 700 руб.Без этого нет допуска в стационар.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
За три дня до «черного понедельника» президент Борис Ельцин на камеру пообещал: «Девальвации не будет. Это я заявляю четко и твердо. И я тут не просто фантазирую, это все просчитано».
Технический дефолт по внешним долгам объявлен 17 августа 1998года.
После этого произошел резкий четырехкратный обвал рубля, взлетел уровень инфляции, ВВП страны сократился втрое, банковская система была практическим парализована, а россияне потеряли все свои рублевые накопления. Не только российская, но и западная пресса пестрила заголовками о крахе российской экономики и беспомощности президента Бориса Ельцина.
https://lenta.ru/articles/2018/08/18/default_1998/
В организации отметили, что экономика страны хорошо справилась с объявленными в апреле санкциями США. При этом, по мнению Fitch, вероятность дополнительных, более жестких ограничительных мер со стороны Вашингтона увеличилась. Финансовые риски сохраняются, что оказывает давление на перспективы экономического роста страны.
18 августа 2018 https://echo.msk.ru/news/2261370-echo.html
Технический дефолт по внешним долгам объявлен 17 августа 1998года.
После этого произошел резкий четырехкратный обвал рубля, взлетел уровень инфляции, ВВП страны сократился втрое, банковская система была практическим парализована, а россияне потеряли все свои рублевые накопления. Не только российская, но и западная пресса пестрила заголовками о крахе российской экономики и беспомощности президента Бориса Ельцина.
https://lenta.ru/articles/2018/08/18/default_1998/
В организации отметили, что экономика страны хорошо справилась с объявленными в апреле санкциями США. При этом, по мнению Fitch, вероятность дополнительных, более жестких ограничительных мер со стороны Вашингтона увеличилась. Финансовые риски сохраняются, что оказывает давление на перспективы экономического роста страны.
18 августа 2018 https://echo.msk.ru/news/2261370-echo.html
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Президент США Дональд Трамп назвал нелепой финансовую помощь Сирии, которую оказывал Вашингтон, и заявил, что выделять средства на восстановление САР должны "другие богатые страны".
РИА Новости https://ria.ru/syria/20180819/1526801434.html
Город Ракку сделать музеем "Действия США в Сирии".Не следует восстанавливать. Пусть туристы оценят.
РИА Новости https://ria.ru/syria/20180819/1526801434.html
Город Ракку сделать музеем "Действия США в Сирии".Не следует восстанавливать. Пусть туристы оценят.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
«Нашей задачей в Сирии остается уничтожение сил «Исламского государства» (группировка запрещена в России. — РБК), борьба с угрозой терроризма. Также мы обеспокоены присутствием в Сирии проиранских ополченцев и солдат регулярной армии этой страны», — объяснил Болтон. При этом советник президента США уклонился от ответа на вопрос, намерен ли Белый дом сохранить свое военное присутствие в Сирии.
По мнению советника Трампа, это дает Вашингтону дополнительные возможности в переговорах по поводу вывода из страны иранских военных.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/22/08/2018/ ... 69256ac75c
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о победе на боевиками «Исламского государства» (ИГИЛ, террористическая организация, запрещенная в России) в Ираке и Сирии.
https://www.znak.com/2017-12-12/tramp_o ... ii_i_irake
Так США победили боевиков ИГИЛ в Сирии и Ираке или только собираются?
Все началось после отказа США от участия в восстановлении городов в Сирии. Предложили не восстанавливать Ракку,превратив развалины в действия коалиции во главе с США. Беженцы начали перемещаться в другие населенные пункты.Ракка до сих пор не разминирована,не все труппы боевиков и мирных жителей убраны из под завалов.Советник Президента США тут же начал давление на Россию.
По мнению советника Трампа, это дает Вашингтону дополнительные возможности в переговорах по поводу вывода из страны иранских военных.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/22/08/2018/ ... 69256ac75c
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о победе на боевиками «Исламского государства» (ИГИЛ, террористическая организация, запрещенная в России) в Ираке и Сирии.
https://www.znak.com/2017-12-12/tramp_o ... ii_i_irake
Так США победили боевиков ИГИЛ в Сирии и Ираке или только собираются?
Все началось после отказа США от участия в восстановлении городов в Сирии. Предложили не восстанавливать Ракку,превратив развалины в действия коалиции во главе с США. Беженцы начали перемещаться в другие населенные пункты.Ракка до сих пор не разминирована,не все труппы боевиков и мирных жителей убраны из под завалов.Советник Президента США тут же начал давление на Россию.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Американскому школьнику Эмметту Брюэру (Emmett Brewer) удалось взломать точную копию сайта избирательной системы США и изменить результаты выборов в штате Флорида. Об этом сообщает телевизионная служба PBS.
Мальчик справился с заданием за несколько минут: он изменил данные в разделе с результатами голосования, осуществив SQL-инъекцию. Подобный трюк удалось повторить и 30 другим участникам, однако им на это потребовалось больше времени.
Организаторы дали юным хакерам 10 минут на то, чтобы те получили доступ к точным копиям сайтов избирательных систем. В мероприятии приняли участие 50 детей в возрасте от 8 до 16 лет.
В Национальной ассоциации государственных секретарей заявили, что готовы работать с победителями конкурса, чтобы усилить защиту избирательных систем от хакерских атак.
https://lenta.ru/news/2018/08/14/school/
Но спецпрокурор и прочие ищут взломщиков среди сотрудников ГРУ и вроде уже нашли. Где мальчик в 11 лет?
Мальчик справился с заданием за несколько минут: он изменил данные в разделе с результатами голосования, осуществив SQL-инъекцию. Подобный трюк удалось повторить и 30 другим участникам, однако им на это потребовалось больше времени.
Организаторы дали юным хакерам 10 минут на то, чтобы те получили доступ к точным копиям сайтов избирательных систем. В мероприятии приняли участие 50 детей в возрасте от 8 до 16 лет.
В Национальной ассоциации государственных секретарей заявили, что готовы работать с победителями конкурса, чтобы усилить защиту избирательных систем от хакерских атак.
https://lenta.ru/news/2018/08/14/school/
Но спецпрокурор и прочие ищут взломщиков среди сотрудников ГРУ и вроде уже нашли. Где мальчик в 11 лет?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Быркова Екатерина Экономист, data-журналист Введённых американцами санкций нам, вероятно, оказалось мало. Действуя по принципу “бей своих, чтобы чужие боялись”, таможенники сами закручивают гайки нашим импортерам и буквально блокируют легальные грузы из США, которые едут в Россию.
Подробнее в журнале ГРОШ: Негласные санкции: наша таможня объявила бой американским товарам.
Экономист Е.Буркова очень хочет помогать экономике США импортом,а США вводят санкции по поставкам товаров в Россию,но только через три дня.
Подробнее в журнале ГРОШ: Негласные санкции: наша таможня объявила бой американским товарам.
Экономист Е.Буркова очень хочет помогать экономике США импортом,а США вводят санкции по поставкам товаров в Россию,но только через три дня.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Скончался Джон Макккейн,сенатор Конгресса США. Царство ему небесное.
Вероятно в Социалистической республики Вьетнам скорбят по узнику.отсидевшего в тюрьме около 5,5 лет. Попал в плен в октябре 1967г и освобожден в 1973г.
Маккейн заявляет: «Я, будучи американским летчиком, виновен в преступлениях против Вьетнама и его народа. …Я получил (гуманное) обращение и еду даже несмотря на то, что я пришел сюда как агрессор… Я хочу выразить свою глубокую признательность за доброе отношение ко мне и я никогда не забуду эту проявленную ко мне доброту.»
Вероятно в Социалистической республики Вьетнам скорбят по узнику.отсидевшего в тюрьме около 5,5 лет. Попал в плен в октябре 1967г и освобожден в 1973г.
Маккейн заявляет: «Я, будучи американским летчиком, виновен в преступлениях против Вьетнама и его народа. …Я получил (гуманное) обращение и еду даже несмотря на то, что я пришел сюда как агрессор… Я хочу выразить свою глубокую признательность за доброе отношение ко мне и я никогда не забуду эту проявленную ко мне доброту.»
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
В 2011 году МакКейн нелегально посетил Сирию и сфотографировался с будущим «халифом» запрещенных в нашей стране террористов ИГИЛ аль-Багдади. Они тогда всемет обещали прогнать кровавого Асада. Вместе с Хиллари Клинтон (когда та была госсекретарем США) он снабжал оружием боевиков в Ираке и Сирии – документы об этом совсем недавно удалось раздобыть правозащитной интернет-организации «Викиликс».
http://stihiya.org/news_16532.html
Генерал Остин Ллойд отчитался в Конгрессе США об успехах на полях сражений с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). На подготовку бойцов из сирийской умеренной оппозиции выделили уже полмиллиарда, а в итоге воюют с ИГИЛ (организация запрещена в РФ) всего пять человек.
За 500 млн долларов США
http://www.ntv.ru/novosti/1525976/
Помимо развертывания американских сухопутных войск, Маккейн призвал США «вооружить курдские силы, ведущие в настоящее время борьбу с ИГИЛ; отправить им больше оружия; создать бесполетную и буферную зоны, и тем самым, успокоить своих региональных союзников, таких как Турция».
http://muslimpolitic.ru/2014/10/makkejn ... i-i-iraka/
http://stihiya.org/news_16532.html
Генерал Остин Ллойд отчитался в Конгрессе США об успехах на полях сражений с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). На подготовку бойцов из сирийской умеренной оппозиции выделили уже полмиллиарда, а в итоге воюют с ИГИЛ (организация запрещена в РФ) всего пять человек.
За 500 млн долларов США
http://www.ntv.ru/novosti/1525976/
Помимо развертывания американских сухопутных войск, Маккейн призвал США «вооружить курдские силы, ведущие в настоящее время борьбу с ИГИЛ; отправить им больше оружия; создать бесполетную и буферную зоны, и тем самым, успокоить своих региональных союзников, таких как Турция».
http://muslimpolitic.ru/2014/10/makkejn ... i-i-iraka/
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