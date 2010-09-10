Сообщение ivanes » 18 авг 2018, 19:18

Доходы Пенсионного фонда на 40% формируются из трансферта, перечисляемого из федерального бюджета. Согласно предложенным поправкам, этот трансферт в 2018 году составит около 3,28 трлн руб. За его счет финансируются увеличение пенсий (включая так называемую валоризацию пенсий и индексацию выплат), а также дополнительные функции Пенсионного фонда — социальные выплаты и доплаты к пенсии, предоставление материнского капитала.





Но бюджет ПФР не до получает около 3 трлн руб ежегодно. Всем известно,что доля теневой экономики в России достигает 33,7 процента ВВП. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Международного валютного фонда (МВФ), оценивающее размеры теневого сектора в 158 странах мира в 2010-2017 годах.

https://lenta.ru/news/2018/02/07/rus_imf/ Но бюджет ПФР не до получает около 3 трлн руб ежегодно. Всем известно,что доля теневой экономики в России достигает 33,7 процента ВВП. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Международного валютного фонда (МВФ), оценивающее размеры теневого сектора в 158 странах мира в 2010-2017 годах.

По данным Минфина, уклонение от уплаты налогов неформального сектора обходится бюджету примерно в 3 трлн руб. в год, в том числе примерно 2 трлн руб. приходится на недосборы подоходного налога.

Борис Николаевич уже обеспечил дефолт 2008г. Курс доллара повысился с 6 рублей до 24 рублей. Он не поможетПодробнее на РБК:Около 16 млн трудоспособного населения не имеют ИНН и не платят налоги. Святым духом сытны.При халяве всегда дефолт.