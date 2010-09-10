СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Борис Николаевич уже обеспечил дефолт 2008г. Курс доллара повысился с 6 рублей до 24 рублей. Он не поможет
Доходы Пенсионного фонда на 40% формируются из трансферта, перечисляемого из федерального бюджета. Согласно предложенным поправкам, этот трансферт в 2018 году составит около 3,28 трлн руб. За его счет финансируются увеличение пенсий (включая так называемую валоризацию пенсий и индексацию выплат), а также дополнительные функции Пенсионного фонда — социальные выплаты и доплаты к пенсии, предоставление материнского капитала.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/25/04/2018 ... f359a8cea8
Но бюджет ПФР не до получает около 3 трлн руб ежегодно. Всем известно,что доля теневой экономики в России достигает 33,7 процента ВВП. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Международного валютного фонда (МВФ), оценивающее размеры теневого сектора в 158 странах мира в 2010-2017 годах.
https://lenta.ru/news/2018/02/07/rus_imf/
Около 16 млн трудоспособного населения не имеют ИНН и не платят налоги. Святым духом сытны.
По данным Минфина, уклонение от уплаты налогов неформального сектора обходится бюджету примерно в 3 трлн руб. в год, в том числе примерно 2 трлн руб. приходится на недосборы подоходного налога.
https://1prime.ru/experts/20180301/828509325.html
При халяве всегда дефолт.
Доходы Пенсионного фонда на 40% формируются из трансферта, перечисляемого из федерального бюджета. Согласно предложенным поправкам, этот трансферт в 2018 году составит около 3,28 трлн руб. За его счет финансируются увеличение пенсий (включая так называемую валоризацию пенсий и индексацию выплат), а также дополнительные функции Пенсионного фонда — социальные выплаты и доплаты к пенсии, предоставление материнского капитала.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/25/04/2018 ... f359a8cea8
Но бюджет ПФР не до получает около 3 трлн руб ежегодно. Всем известно,что доля теневой экономики в России достигает 33,7 процента ВВП. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Международного валютного фонда (МВФ), оценивающее размеры теневого сектора в 158 странах мира в 2010-2017 годах.
https://lenta.ru/news/2018/02/07/rus_imf/
Около 16 млн трудоспособного населения не имеют ИНН и не платят налоги. Святым духом сытны.
По данным Минфина, уклонение от уплаты налогов неформального сектора обходится бюджету примерно в 3 трлн руб. в год, в том числе примерно 2 трлн руб. приходится на недосборы подоходного налога.
https://1prime.ru/experts/20180301/828509325.html
При халяве всегда дефолт.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
В последние несколько дней в СМИ идет активная дискуссия о предложении Минтруда РФ ввести налог «на тунеядство». Глава ведомства Максим Топилин назвал примерную сумму возможного налога – 20 тыс. в год. По его мнению, это «еще мало».
На прошлой неделе вице-премьер Ольга Голодец заявила в Совете Федерации, что Минтруд России готовит законопроект, который обяжет официально неработающих граждан платить за пользование поликлиниками и больницами.
Премьер-министр Дмитрий Медведев уточнил, что предлагаемый налог нельзя назвать «на тунеядство», поскольку речь идет о тех, кто уклоняется от социальных платежей.
Таких, по данным Росстата, насчитывается около 15 млн, хотя вице-премьер Ольга Голодец назвала цифру 38 млн.
http://v2018-godu.ru/nalog-za-tuneyadst ... ut-li.html
Сейчас составляется реестр плательщиков соцвзносов и в ПФР. Остальные за медпомощь платите.
Или снова в халяву или за чужой счет.
Оплатил глазной клинике более 85 тыс руб.оплатил стент 240 тыс руб,оплатил биохимический анализ крови в 3450 руб+ 700 руб за тест на антитела против кори. В Рязани еще не ввели обязательные прививки против кори-бесплатно или тест на антитела,но за 700 руб.Без этого нет допуска в стационар.
На прошлой неделе вице-премьер Ольга Голодец заявила в Совете Федерации, что Минтруд России готовит законопроект, который обяжет официально неработающих граждан платить за пользование поликлиниками и больницами.
Премьер-министр Дмитрий Медведев уточнил, что предлагаемый налог нельзя назвать «на тунеядство», поскольку речь идет о тех, кто уклоняется от социальных платежей.
Таких, по данным Росстата, насчитывается около 15 млн, хотя вице-премьер Ольга Голодец назвала цифру 38 млн.
http://v2018-godu.ru/nalog-za-tuneyadst ... ut-li.html
Сейчас составляется реестр плательщиков соцвзносов и в ПФР. Остальные за медпомощь платите.
Или снова в халяву или за чужой счет.
Оплатил глазной клинике более 85 тыс руб.оплатил стент 240 тыс руб,оплатил биохимический анализ крови в 3450 руб+ 700 руб за тест на антитела против кори. В Рязани еще не ввели обязательные прививки против кори-бесплатно или тест на антитела,но за 700 руб.Без этого нет допуска в стационар.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
За три дня до «черного понедельника» президент Борис Ельцин на камеру пообещал: «Девальвации не будет. Это я заявляю четко и твердо. И я тут не просто фантазирую, это все просчитано».
Технический дефолт по внешним долгам объявлен 17 августа 1998года.
После этого произошел резкий четырехкратный обвал рубля, взлетел уровень инфляции, ВВП страны сократился втрое, банковская система была практическим парализована, а россияне потеряли все свои рублевые накопления. Не только российская, но и западная пресса пестрила заголовками о крахе российской экономики и беспомощности президента Бориса Ельцина.
https://lenta.ru/articles/2018/08/18/default_1998/
В организации отметили, что экономика страны хорошо справилась с объявленными в апреле санкциями США. При этом, по мнению Fitch, вероятность дополнительных, более жестких ограничительных мер со стороны Вашингтона увеличилась. Финансовые риски сохраняются, что оказывает давление на перспективы экономического роста страны.
18 августа 2018 https://echo.msk.ru/news/2261370-echo.html
Технический дефолт по внешним долгам объявлен 17 августа 1998года.
После этого произошел резкий четырехкратный обвал рубля, взлетел уровень инфляции, ВВП страны сократился втрое, банковская система была практическим парализована, а россияне потеряли все свои рублевые накопления. Не только российская, но и западная пресса пестрила заголовками о крахе российской экономики и беспомощности президента Бориса Ельцина.
https://lenta.ru/articles/2018/08/18/default_1998/
В организации отметили, что экономика страны хорошо справилась с объявленными в апреле санкциями США. При этом, по мнению Fitch, вероятность дополнительных, более жестких ограничительных мер со стороны Вашингтона увеличилась. Финансовые риски сохраняются, что оказывает давление на перспективы экономического роста страны.
18 августа 2018 https://echo.msk.ru/news/2261370-echo.html
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Президент США Дональд Трамп назвал нелепой финансовую помощь Сирии, которую оказывал Вашингтон, и заявил, что выделять средства на восстановление САР должны "другие богатые страны".
РИА Новости https://ria.ru/syria/20180819/1526801434.html
Город Ракку сделать музеем "Действия США в Сирии".Не следует восстанавливать. Пусть туристы оценят.
РИА Новости https://ria.ru/syria/20180819/1526801434.html
Город Ракку сделать музеем "Действия США в Сирии".Не следует восстанавливать. Пусть туристы оценят.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
«Нашей задачей в Сирии остается уничтожение сил «Исламского государства» (группировка запрещена в России. — РБК), борьба с угрозой терроризма. Также мы обеспокоены присутствием в Сирии проиранских ополченцев и солдат регулярной армии этой страны», — объяснил Болтон. При этом советник президента США уклонился от ответа на вопрос, намерен ли Белый дом сохранить свое военное присутствие в Сирии.
По мнению советника Трампа, это дает Вашингтону дополнительные возможности в переговорах по поводу вывода из страны иранских военных.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/22/08/2018/ ... 69256ac75c
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о победе на боевиками «Исламского государства» (ИГИЛ, террористическая организация, запрещенная в России) в Ираке и Сирии.
https://www.znak.com/2017-12-12/tramp_o ... ii_i_irake
Так США победили боевиков ИГИЛ в Сирии и Ираке или только собираются?
Все началось после отказа США от участия в восстановлении городов в Сирии. Предложили не восстанавливать Ракку,превратив развалины в действия коалиции во главе с США. Беженцы начали перемещаться в другие населенные пункты.Ракка до сих пор не разминирована,не все труппы боевиков и мирных жителей убраны из под завалов.Советник Президента США тут же начал давление на Россию.
По мнению советника Трампа, это дает Вашингтону дополнительные возможности в переговорах по поводу вывода из страны иранских военных.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/22/08/2018/ ... 69256ac75c
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о победе на боевиками «Исламского государства» (ИГИЛ, террористическая организация, запрещенная в России) в Ираке и Сирии.
https://www.znak.com/2017-12-12/tramp_o ... ii_i_irake
Так США победили боевиков ИГИЛ в Сирии и Ираке или только собираются?
Все началось после отказа США от участия в восстановлении городов в Сирии. Предложили не восстанавливать Ракку,превратив развалины в действия коалиции во главе с США. Беженцы начали перемещаться в другие населенные пункты.Ракка до сих пор не разминирована,не все труппы боевиков и мирных жителей убраны из под завалов.Советник Президента США тут же начал давление на Россию.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Американскому школьнику Эмметту Брюэру (Emmett Brewer) удалось взломать точную копию сайта избирательной системы США и изменить результаты выборов в штате Флорида. Об этом сообщает телевизионная служба PBS.
Мальчик справился с заданием за несколько минут: он изменил данные в разделе с результатами голосования, осуществив SQL-инъекцию. Подобный трюк удалось повторить и 30 другим участникам, однако им на это потребовалось больше времени.
Организаторы дали юным хакерам 10 минут на то, чтобы те получили доступ к точным копиям сайтов избирательных систем. В мероприятии приняли участие 50 детей в возрасте от 8 до 16 лет.
В Национальной ассоциации государственных секретарей заявили, что готовы работать с победителями конкурса, чтобы усилить защиту избирательных систем от хакерских атак.
https://lenta.ru/news/2018/08/14/school/
Но спецпрокурор и прочие ищут взломщиков среди сотрудников ГРУ и вроде уже нашли. Где мальчик в 11 лет?
Мальчик справился с заданием за несколько минут: он изменил данные в разделе с результатами голосования, осуществив SQL-инъекцию. Подобный трюк удалось повторить и 30 другим участникам, однако им на это потребовалось больше времени.
Организаторы дали юным хакерам 10 минут на то, чтобы те получили доступ к точным копиям сайтов избирательных систем. В мероприятии приняли участие 50 детей в возрасте от 8 до 16 лет.
В Национальной ассоциации государственных секретарей заявили, что готовы работать с победителями конкурса, чтобы усилить защиту избирательных систем от хакерских атак.
https://lenta.ru/news/2018/08/14/school/
Но спецпрокурор и прочие ищут взломщиков среди сотрудников ГРУ и вроде уже нашли. Где мальчик в 11 лет?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Быркова Екатерина Экономист, data-журналист Введённых американцами санкций нам, вероятно, оказалось мало. Действуя по принципу “бей своих, чтобы чужие боялись”, таможенники сами закручивают гайки нашим импортерам и буквально блокируют легальные грузы из США, которые едут в Россию.
Подробнее в журнале ГРОШ: Негласные санкции: наша таможня объявила бой американским товарам.
Экономист Е.Буркова очень хочет помогать экономике США импортом,а США вводят санкции по поставкам товаров в Россию,но только через три дня.
Подробнее в журнале ГРОШ: Негласные санкции: наша таможня объявила бой американским товарам.
Экономист Е.Буркова очень хочет помогать экономике США импортом,а США вводят санкции по поставкам товаров в Россию,но только через три дня.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Скончался Джон Макккейн,сенатор Конгресса США. Царство ему небесное.
Вероятно в Социалистической республики Вьетнам скорбят по узнику.отсидевшего в тюрьме около 5,5 лет. Попал в плен в октябре 1967г и освобожден в 1973г.
Маккейн заявляет: «Я, будучи американским летчиком, виновен в преступлениях против Вьетнама и его народа. …Я получил (гуманное) обращение и еду даже несмотря на то, что я пришел сюда как агрессор… Я хочу выразить свою глубокую признательность за доброе отношение ко мне и я никогда не забуду эту проявленную ко мне доброту.»
Вероятно в Социалистической республики Вьетнам скорбят по узнику.отсидевшего в тюрьме около 5,5 лет. Попал в плен в октябре 1967г и освобожден в 1973г.
Маккейн заявляет: «Я, будучи американским летчиком, виновен в преступлениях против Вьетнама и его народа. …Я получил (гуманное) обращение и еду даже несмотря на то, что я пришел сюда как агрессор… Я хочу выразить свою глубокую признательность за доброе отношение ко мне и я никогда не забуду эту проявленную ко мне доброту.»
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
В 2011 году МакКейн нелегально посетил Сирию и сфотографировался с будущим «халифом» запрещенных в нашей стране террористов ИГИЛ аль-Багдади. Они тогда всемет обещали прогнать кровавого Асада. Вместе с Хиллари Клинтон (когда та была госсекретарем США) он снабжал оружием боевиков в Ираке и Сирии – документы об этом совсем недавно удалось раздобыть правозащитной интернет-организации «Викиликс».
http://stihiya.org/news_16532.html
Генерал Остин Ллойд отчитался в Конгрессе США об успехах на полях сражений с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). На подготовку бойцов из сирийской умеренной оппозиции выделили уже полмиллиарда, а в итоге воюют с ИГИЛ (организация запрещена в РФ) всего пять человек.
За 500 млн долларов США
http://www.ntv.ru/novosti/1525976/
Помимо развертывания американских сухопутных войск, Маккейн призвал США «вооружить курдские силы, ведущие в настоящее время борьбу с ИГИЛ; отправить им больше оружия; создать бесполетную и буферную зоны, и тем самым, успокоить своих региональных союзников, таких как Турция».
http://muslimpolitic.ru/2014/10/makkejn ... i-i-iraka/
http://stihiya.org/news_16532.html
Генерал Остин Ллойд отчитался в Конгрессе США об успехах на полях сражений с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). На подготовку бойцов из сирийской умеренной оппозиции выделили уже полмиллиарда, а в итоге воюют с ИГИЛ (организация запрещена в РФ) всего пять человек.
За 500 млн долларов США
http://www.ntv.ru/novosti/1525976/
Помимо развертывания американских сухопутных войск, Маккейн призвал США «вооружить курдские силы, ведущие в настоящее время борьбу с ИГИЛ; отправить им больше оружия; создать бесполетную и буферную зоны, и тем самым, успокоить своих региональных союзников, таких как Турция».
http://muslimpolitic.ru/2014/10/makkejn ... i-i-iraka/
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
По-этому Калифорния может хоть 50 миллионов мексиканских нелегалов легализовать и превратить в демократов, но больше чем 55 из 538 голосов им таким образом не получить.
От форума RUSUSA.Com
От форума RUSUSA.Com
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
США запросили в ВТО консультации с РФ по вопросу о повышении Россией ряда импортных пошлин на американские товары, говорится в сообщении на сайте ВТО. Запрос консультаций является первым шагом судебной процедуре ВТО, если консультации ни к чему не приведут, второй этап - формирование третейской группы.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Как рассказали в центре, утром 1 сентября в 36 км юго-восточнее Пальмиры произошло столкновение сирийских войск с группой боевиков, пытавшихся прорваться в направлении города. В результате двое террористов были убиты, еще двух взяли в плен.
«Пленный террорист сообщил, что для совершения акции в подготовке их группы принимали участие и американские инструкторы, а также с американской базы поставлялось оружие и боеприпасы.
«Пленный террорист сообщил, что для совершения акции в подготовке их группы принимали участие и американские инструкторы, а также с американской базы поставлялось оружие и боеприпасы.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Варшава убеждает Вашингтон использовать санкции против «Северного потока-2» и близка к успеху. Однако Польше придется заплатить за это и очень дорого.
Сейчас в Польше происходит несколько крупных разбирательств между польскими компаниями и компаниями с американским капиталом и в США ожидают, что Варшава примет решение в пользу последних. Издание Rzeczpospolita приводит пример спора Invenergy и Polish Energa. Первая является американской группой и построила в Польше 11 ветряных электростанций, подписав с польскими государственными энергокомпаниями долгосрочные контракты по закупке электроэнергии по фиксированной цене. Позже, как утверждают в Invenergy, по указанию правительства польские энергокомпании разорвали контракты и американцы понесли убытки в $ 700 млн, которые и требуют возместить.
http://allpravda.info/ssha-trebuyut-upo ... 69075.html
Сейчас в Польше происходит несколько крупных разбирательств между польскими компаниями и компаниями с американским капиталом и в США ожидают, что Варшава примет решение в пользу последних. Издание Rzeczpospolita приводит пример спора Invenergy и Polish Energa. Первая является американской группой и построила в Польше 11 ветряных электростанций, подписав с польскими государственными энергокомпаниями долгосрочные контракты по закупке электроэнергии по фиксированной цене. Позже, как утверждают в Invenergy, по указанию правительства польские энергокомпании разорвали контракты и американцы понесли убытки в $ 700 млн, которые и требуют возместить.
http://allpravda.info/ssha-trebuyut-upo ... 69075.html
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ТАСС, 6 сентября. Американский сенатор законодательной ассамблеи (парламента) штата Вирджиния Ричард Блэк утверждает, что обладает данными о подготовке британскими спецслужбами химатаки в Сирии. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Аль-Маядин".
"Британская разведка начала работу над подготовкой химической атаки, чтобы обвинить [за использование химоружия] сирийское правительство и возложить на него ответственность, а также использовать это в интересах спасения террористических группировок", - цитирует Блэка агентство. Он также отметил, что получил сведения о соответствующей работе британской разведки "несколько недель назад".
https://peopleglob.ru/analitika/54959-a ... sirii.html
"Британская разведка начала работу над подготовкой химической атаки, чтобы обвинить [за использование химоружия] сирийское правительство и возложить на него ответственность, а также использовать это в интересах спасения террористических группировок", - цитирует Блэка агентство. Он также отметил, что получил сведения о соответствующей работе британской разведки "несколько недель назад".
https://peopleglob.ru/analitika/54959-a ... sirii.html
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Какие документы требуются для заполнения анкеты
-Загранпаспорт. Это источник основной персональной информации. Этот документ требуется у каждого, кто выезжает в Англию.
-Если вас сопровождают дети, для них требуются либо паспорта, либо свидетельство о рождении.
-Копия трудовой, вам нужно будет вписать как данные, касающиеся вас лично, так и те, что характеризуют вашего работодателя.
-Данные о составе семьи.
-Документы о размере ваших доходов.
-имя и фамилию;
-время рождения (путем выбора из электронного календаря);
-пол (путем выбора из предложенного);
-страну вашего гражданства;
-второй, дополнительный язык (в вашей ситуации это русский);
-адрес электронной почты;
-телефон;
-место жительства и т. п.
Чтобы исключить неточности, адрес почты набрать дважды.
[Виза в Великобританию - визовый центр Великобритании в Москве]
Визовая служба UK Embassy
Оформление визы
+7 (495) 055-1587
Эл. почта: visa@uk-embassy.ru
м. Октябрьская
119049, Москва, Ленинский пр-т, 2А
с 09:00 до 19:00 пн-пт
Для Вашего удобства мы подготовили файлы Word с вопросами анкеты на русском языке
На гостевую / туристическую визу [Word, 216Кб]
На деловую визу [Word, 229Кб]
На студенческую визу [Word, 294Кб]
В стоимость наших услуг включено отслеживание записи, оформление анкеты и полное сопровождение до получения визы.
В любом случае, без привязки к возрасту, заявители вносят консульский сбор Великобританию, это порядка 130
долларов.
Анкета оформляется исключительно по-английски и онлайн.
Какие документы требуются для заполнения анкеты
-Загранпаспорт. Это источник основной персональной информации. Этот документ требуется у каждого, кто выезжает в Англию.
-Если вас сопровождают дети, для них требуются либо паспорта, либо свидетельство о рождении.
-Копия трудовой, вам нужно будет вписать как данные, касающиеся вас лично, так и те, что характеризуют вашего работодателя.
-Данные о составе семьи.
-Документы о размере ваших доходов.
Пример справки о доходах можно тоже посмотреть на сайте визового центра.
Подойти к оформлению визовой анкеты нужно предельно серьезно — любая ошибка может обернуться лишними расходами, отказом и потерей времени.
Как вносить личные и контактные сведения в анкету
Если речь о номере телефона, то для пользователей российской сети он начинается с цифры «7», для тех, кто зарегистрирован в Украине — с «38», без ввода начального плюса. Адрес нужно внести по европейскому шаблону: вначале идет улица и номер здания.
Все документы должны быть только подлинными, не фиктивными! Если обнаружат фикцию, вас лишат возможности посещения страны сроком на десять лет.
Известны ситуации, когда тех, кто пытался проехать в Англию по «липовым» бумагам, арестовывали на два года.
При оформлении анкеты лично для себя вам следует использовать опцию Apply For Myself.
Главные разделы анкеты:
Сведения из загранпаспорта (нужно внести максимально идентично).
Сведения о путешествии (здесь приводятся сроки вашего пребывания, наличие сопровождающих и данные о них и т. п.).
Личная информация о вас.
Данные о предшествующих выездах за границу.
Семейный статус.
Сведения об отце и матери.
Сведения о детях (включая тех, кто на вашем иждивении, а также достигших совершеннолетия).
Информация о работе.
Сведения о размере доходов.
Данные о членах семьи и дружеских связях.
После этого следует внести данные в такие подразделы бланка:
Информация, касающаяся медицинского обслуживания (имеется в виду в Англии, если в ходе предыдущих поездок вы обращались за медицинской помощью). Если этот пункт заполняется подробно, нужно будет оформить еще один дополнительный документ.
Иная информация, которую вы считаете нужным сообщить консульским работникам.
Очень важно иметь перед глазами образец заполнения анкеты на визу в Англию в момент заполнения вами бланка — это поможет избежать ряда ошибок. Оптимально будет скачать его на каком-либо сайте визового центра, заранее вписать ваши данные, чтобы потом использовать в качестве вашего личного образца.
Так намного легче заполнить чистовой вариант онлайн.
Важные детали:
Чаще всего с начальным подразделом никаких сложностей не возникает. Если вам удалось заранее скачать и заполнить анкету на визу в Англию, или, возможно, у вас свободное владение английским, вам нужно просто перенести сведения из паспорта в бланк анкеты. Помните: использовать можно только латиницу!
Далее идет пункт, посвященный срокам вашего пребывания в Англии, сопровождающим (если есть), месту предполагаемого жительства и т. п. При наличии билетов в обе стороны и брони отеля, заполнить этот подраздел вовсе не сложно.
В личных данных следует привести не только место прописки, но и срок вашего проживания по указанному адресу. В случае проживания не по месту регистрации, вам будут предложены дополнительные вопросы. Если вы часто выезжаете за рубеж, вам нужно будет привести данные о факте визита в Содружество наций либо на так называемые Заморские территории Великобритании.
Скрупулезно исследуйте список, чтобы не исказить информацию — это интерпретируется как сокрытие фактов. Важно давать только правдивые ответы, даже если вы считаете, что они не представляют вас в выгодном свете.
Любые данные можно объяснить, а вот ложь окажется неисправимой — вам могут на 10 лет отказать в визе. Возможно, какие-то вопросы вызовут и у вас скепсис — неважно, просто дайте ответ. На все вопросы о ваших взглядах, индивидуальной оценке насилия, нужно давать «правильные», ожидаемые ответы, и они — отрицательные.
Вопросы, касающиеся вашего выезда
На информацию о родне вам не придется потратить много времени. В вопросе о детях, если у вас их несколько, нужно будет воспользоваться опцией Add. Подробные ответы нужны даже тогда, когда дети не сопровождают вас в поездке.
В сведениях о работе, если вы были трудоустроены в некоторых службах, предусмотренных перечнем, после утвердительного ответа вам необходимо внести данные в дополнительные ячейки. Приводя данные о месте работы, вы должны указать название организации, где вы работаете, время поступления на работу, месячный доход (допустимо с небольшим округлением).
Если его параметры до 40 000 рублей, лучше подстраховаться и найти тех, кто выступит в роли спонсоров. И в этом случае желательно, если анкета была бы подкреплена банковской выпиской.
Вам нужно будет детально давать ответы на вопросы о ваших накоплениях и собственности. Да, это несколько странно: так въедливо спрашивать человека о том, что обычно не афишируется. Но таковы англичане. Суммы на счете в банке следует приводить в фунтах.
Оформляя анкету на визу онлайн, вам нужно будет запастись недюжинным терпением — все-таки процедура довольно долгая. Самое лучшее — внимательно ознакомиться с образцом и скрупулезно и дотошно внести все требуемые сведения. К сожалению, это необходимо, чтобы вы выехали в Англию.
© 2013 UK Embassy Center
119049, Москва, Ленинский пр-т, 2А
-Загранпаспорт. Это источник основной персональной информации. Этот документ требуется у каждого, кто выезжает в Англию.
-Если вас сопровождают дети, для них требуются либо паспорта, либо свидетельство о рождении.
-Копия трудовой, вам нужно будет вписать как данные, касающиеся вас лично, так и те, что характеризуют вашего работодателя.
-Данные о составе семьи.
-Документы о размере ваших доходов.
-имя и фамилию;
-время рождения (путем выбора из электронного календаря);
-пол (путем выбора из предложенного);
-страну вашего гражданства;
-второй, дополнительный язык (в вашей ситуации это русский);
-адрес электронной почты;
-телефон;
-место жительства и т. п.
Чтобы исключить неточности, адрес почты набрать дважды.
[Виза в Великобританию - визовый центр Великобритании в Москве]
Визовая служба UK Embassy
Оформление визы
+7 (495) 055-1587
Эл. почта: visa@uk-embassy.ru
м. Октябрьская
119049, Москва, Ленинский пр-т, 2А
с 09:00 до 19:00 пн-пт
Для Вашего удобства мы подготовили файлы Word с вопросами анкеты на русском языке
На гостевую / туристическую визу [Word, 216Кб]
На деловую визу [Word, 229Кб]
На студенческую визу [Word, 294Кб]
В стоимость наших услуг включено отслеживание записи, оформление анкеты и полное сопровождение до получения визы.
В любом случае, без привязки к возрасту, заявители вносят консульский сбор Великобританию, это порядка 130
долларов.
Анкета оформляется исключительно по-английски и онлайн.
Какие документы требуются для заполнения анкеты
-Загранпаспорт. Это источник основной персональной информации. Этот документ требуется у каждого, кто выезжает в Англию.
-Если вас сопровождают дети, для них требуются либо паспорта, либо свидетельство о рождении.
-Копия трудовой, вам нужно будет вписать как данные, касающиеся вас лично, так и те, что характеризуют вашего работодателя.
-Данные о составе семьи.
-Документы о размере ваших доходов.
Пример справки о доходах можно тоже посмотреть на сайте визового центра.
Подойти к оформлению визовой анкеты нужно предельно серьезно — любая ошибка может обернуться лишними расходами, отказом и потерей времени.
Как вносить личные и контактные сведения в анкету
Если речь о номере телефона, то для пользователей российской сети он начинается с цифры «7», для тех, кто зарегистрирован в Украине — с «38», без ввода начального плюса. Адрес нужно внести по европейскому шаблону: вначале идет улица и номер здания.
Все документы должны быть только подлинными, не фиктивными! Если обнаружат фикцию, вас лишат возможности посещения страны сроком на десять лет.
Известны ситуации, когда тех, кто пытался проехать в Англию по «липовым» бумагам, арестовывали на два года.
При оформлении анкеты лично для себя вам следует использовать опцию Apply For Myself.
Главные разделы анкеты:
Сведения из загранпаспорта (нужно внести максимально идентично).
Сведения о путешествии (здесь приводятся сроки вашего пребывания, наличие сопровождающих и данные о них и т. п.).
Личная информация о вас.
Данные о предшествующих выездах за границу.
Семейный статус.
Сведения об отце и матери.
Сведения о детях (включая тех, кто на вашем иждивении, а также достигших совершеннолетия).
Информация о работе.
Сведения о размере доходов.
Данные о членах семьи и дружеских связях.
После этого следует внести данные в такие подразделы бланка:
Информация, касающаяся медицинского обслуживания (имеется в виду в Англии, если в ходе предыдущих поездок вы обращались за медицинской помощью). Если этот пункт заполняется подробно, нужно будет оформить еще один дополнительный документ.
Иная информация, которую вы считаете нужным сообщить консульским работникам.
Очень важно иметь перед глазами образец заполнения анкеты на визу в Англию в момент заполнения вами бланка — это поможет избежать ряда ошибок. Оптимально будет скачать его на каком-либо сайте визового центра, заранее вписать ваши данные, чтобы потом использовать в качестве вашего личного образца.
Так намного легче заполнить чистовой вариант онлайн.
Важные детали:
Чаще всего с начальным подразделом никаких сложностей не возникает. Если вам удалось заранее скачать и заполнить анкету на визу в Англию, или, возможно, у вас свободное владение английским, вам нужно просто перенести сведения из паспорта в бланк анкеты. Помните: использовать можно только латиницу!
Далее идет пункт, посвященный срокам вашего пребывания в Англии, сопровождающим (если есть), месту предполагаемого жительства и т. п. При наличии билетов в обе стороны и брони отеля, заполнить этот подраздел вовсе не сложно.
В личных данных следует привести не только место прописки, но и срок вашего проживания по указанному адресу. В случае проживания не по месту регистрации, вам будут предложены дополнительные вопросы. Если вы часто выезжаете за рубеж, вам нужно будет привести данные о факте визита в Содружество наций либо на так называемые Заморские территории Великобритании.
Скрупулезно исследуйте список, чтобы не исказить информацию — это интерпретируется как сокрытие фактов. Важно давать только правдивые ответы, даже если вы считаете, что они не представляют вас в выгодном свете.
Любые данные можно объяснить, а вот ложь окажется неисправимой — вам могут на 10 лет отказать в визе. Возможно, какие-то вопросы вызовут и у вас скепсис — неважно, просто дайте ответ. На все вопросы о ваших взглядах, индивидуальной оценке насилия, нужно давать «правильные», ожидаемые ответы, и они — отрицательные.
Вопросы, касающиеся вашего выезда
На информацию о родне вам не придется потратить много времени. В вопросе о детях, если у вас их несколько, нужно будет воспользоваться опцией Add. Подробные ответы нужны даже тогда, когда дети не сопровождают вас в поездке.
В сведениях о работе, если вы были трудоустроены в некоторых службах, предусмотренных перечнем, после утвердительного ответа вам необходимо внести данные в дополнительные ячейки. Приводя данные о месте работы, вы должны указать название организации, где вы работаете, время поступления на работу, месячный доход (допустимо с небольшим округлением).
Если его параметры до 40 000 рублей, лучше подстраховаться и найти тех, кто выступит в роли спонсоров. И в этом случае желательно, если анкета была бы подкреплена банковской выпиской.
Вам нужно будет детально давать ответы на вопросы о ваших накоплениях и собственности. Да, это несколько странно: так въедливо спрашивать человека о том, что обычно не афишируется. Но таковы англичане. Суммы на счете в банке следует приводить в фунтах.
Оформляя анкету на визу онлайн, вам нужно будет запастись недюжинным терпением — все-таки процедура довольно долгая. Самое лучшее — внимательно ознакомиться с образцом и скрупулезно и дотошно внести все требуемые сведения. К сожалению, это необходимо, чтобы вы выехали в Англию.
© 2013 UK Embassy Center
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Выступая в понедельник с речью, озаглавленной "Защита американского конституционализма и суверенитета от международных угроз", Болтон заявил, что американское правительство введет санкции в отношении МУС и его сотрудников, если тот будет проводить расследования в отношении США и Израиля.
"Суд был создан в соответствии с Римским статутом как инструмент для привлечения к ответственности за преступления, потрясающие сознание человечества, - отметили в инстанции. - Суд является независимым и беспристрастным органом. При этом юрисдикция суда является вторичной по отношению к юрисдикции самих государств по расследованию и привлечению к ответственности за такие преступления, а также восстановлению справедливости по отношению к пострадавшим сообществам.
Международный уголовный суд (МУС) продолжит свою работу в соответствии с установленными принципами и глобальной идеей верховенства права.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panoram ... um=desktop
"Суд был создан в соответствии с Римским статутом как инструмент для привлечения к ответственности за преступления, потрясающие сознание человечества, - отметили в инстанции. - Суд является независимым и беспристрастным органом. При этом юрисдикция суда является вторичной по отношению к юрисдикции самих государств по расследованию и привлечению к ответственности за такие преступления, а также восстановлению справедливости по отношению к пострадавшим сообществам.
Международный уголовный суд (МУС) продолжит свою работу в соответствии с установленными принципами и глобальной идеей верховенства права.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panoram ... um=desktop
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Из американского форума.
Наивный юноша в этой теме ещё молод и глуп, и не понимает как работают в разных странах судебные системы.
В США, например, есть такая концепция как "Landmark Case" (прецедент) - это дело которое может кардинально изменить существующие реакции всех судей.
Поскольку в США корпоративная судебная система (Commercial Law), то корпорации и их лоера очень внимательно следят чтобы нигде Landmark Case не случился против их, корпоративных интересов. Все дела, которые могут изменить существующую интерпретацию судьями или адвокатами законов, обычно не доходят до суда и Settle (обосновать), т.е. стороны достигают "соглашения". Например, нашкодившая корпорация может иметь десятки или даже сотни таких кейсов, которые они втихаря settle, договариваются и выплачивают какую-то компенсацию или штраф.
Периодически появляются камикадзе которые решают, что они супер крутые и не будут иметь дело с компанией settle, дело то выигрышное. И выигрыш кажется таким близким.
И вот тогда корпорации запускают в дело следующий уровень "договоров". Подумайте над тем, как это выглядит в стране где все носят оружие.
Это , конечно, кроме того что Департамент "Правосудия" засекретил более 50 ТЫСЯЧ кейсов, направленных против правящей элиты и политиков. Такого "правосудия" нет , наверное ни в одной стране мира.
Наивный юноша в этой теме ещё молод и глуп, и не понимает как работают в разных странах судебные системы.
В США, например, есть такая концепция как "Landmark Case" (прецедент) - это дело которое может кардинально изменить существующие реакции всех судей.
Поскольку в США корпоративная судебная система (Commercial Law), то корпорации и их лоера очень внимательно следят чтобы нигде Landmark Case не случился против их, корпоративных интересов. Все дела, которые могут изменить существующую интерпретацию судьями или адвокатами законов, обычно не доходят до суда и Settle (обосновать), т.е. стороны достигают "соглашения". Например, нашкодившая корпорация может иметь десятки или даже сотни таких кейсов, которые они втихаря settle, договариваются и выплачивают какую-то компенсацию или штраф.
Периодически появляются камикадзе которые решают, что они супер крутые и не будут иметь дело с компанией settle, дело то выигрышное. И выигрыш кажется таким близким.
И вот тогда корпорации запускают в дело следующий уровень "договоров". Подумайте над тем, как это выглядит в стране где все носят оружие.
Это , конечно, кроме того что Департамент "Правосудия" засекретил более 50 ТЫСЯЧ кейсов, направленных против правящей элиты и политиков. Такого "правосудия" нет , наверное ни в одной стране мира.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Экс-министр госбезопасности Грузии опубликовал документы по лаборатории Логар в пригороде Тбилиси.
Среди есть:
— Патент на боеприпас «с токсичным содержимым для проведения диверсионных операций». Предназначение — распространение смертельных заболеваний на территории противника;
— Патент на полый боеприпас для капсул с токсичным содержимым. В его описании указана возможность снаряжения капсул различными вирусами для заражения личного состава войск противника;
— Патент на беспилотный летательный аппарат, «способный распылять химические и биологические вещества над районами, занятыми противником».
Среди есть:
— Патент на боеприпас «с токсичным содержимым для проведения диверсионных операций». Предназначение — распространение смертельных заболеваний на территории противника;
— Патент на полый боеприпас для капсул с токсичным содержимым. В его описании указана возможность снаряжения капсул различными вирусами для заражения личного состава войск противника;
— Патент на беспилотный летательный аппарат, «способный распылять химические и биологические вещества над районами, занятыми противником».
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
США не будут вводить санкции против Саудовской Аравии за убийства саудовского журналиста, сотрудника
газеты WP. США не хотят терять 110 миллиардный оружейный контракт. Хотя стало известно,что журналист был убит на территории Консульства СА в Турции. Всем стало известно,что Королевство призналось в убийстве. Глава Госдепа побывал в Саудовской Аравии и ,по версии журналистом,порекомендовал выход из ситуации. Саудовская Аравия не Россия.Дело Скрипалей не требует доказательств.Просто всем известно без доказательств,что Скрипалей отравило ГРУ.
После того,как США обвинили в наличии ракет малой и средней дальности,якобы для мишеней,тут же США начали процедуру выхода из Договора по ракетам средней и малой дальности.Советник Трампа приезжает в Москву для ,якобы,вручения письма о выходе из договора. В 1987-1990г СССР уничтожил более 1800 ракет,США- около 800шт. Но у США было значительно больше подобных ракет морского базирования,СССР такого пока не было.
США не нашли денег для уничтожения 33 тонн оружейного плутония,более 3 тыс тонн химических отравляющих веществ типа VX.
Сейчас прояснились подробности "уничтожения" ядерных боеголовок США. Система автоматики инициирования взрыва и высоты взрыва сняты и положены на хранение. Сами ядерные материалы не уничтожены,а закатаны в бетон и складированы в подземных хранилищах.
газеты WP. США не хотят терять 110 миллиардный оружейный контракт. Хотя стало известно,что журналист был убит на территории Консульства СА в Турции. Всем стало известно,что Королевство призналось в убийстве. Глава Госдепа побывал в Саудовской Аравии и ,по версии журналистом,порекомендовал выход из ситуации. Саудовская Аравия не Россия.Дело Скрипалей не требует доказательств.Просто всем известно без доказательств,что Скрипалей отравило ГРУ.
После того,как США обвинили в наличии ракет малой и средней дальности,якобы для мишеней,тут же США начали процедуру выхода из Договора по ракетам средней и малой дальности.Советник Трампа приезжает в Москву для ,якобы,вручения письма о выходе из договора. В 1987-1990г СССР уничтожил более 1800 ракет,США- около 800шт. Но у США было значительно больше подобных ракет морского базирования,СССР такого пока не было.
США не нашли денег для уничтожения 33 тонн оружейного плутония,более 3 тыс тонн химических отравляющих веществ типа VX.
Сейчас прояснились подробности "уничтожения" ядерных боеголовок США. Система автоматики инициирования взрыва и высоты взрыва сняты и положены на хранение. Сами ядерные материалы не уничтожены,а закатаны в бетон и складированы в подземных хранилищах.
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