Сообщение ivanes » 20 сен 2018, 19:34

Из американского форума.

Наивный юноша в этой теме ещё молод и глуп, и не понимает как работают в разных странах судебные системы.



В США, например, есть такая концепция как "Landmark Case" (прецедент) - это дело которое может кардинально изменить существующие реакции всех судей.



Поскольку в США корпоративная судебная система (Commercial Law), то корпорации и их лоера очень внимательно следят чтобы нигде Landmark Case не случился против их, корпоративных интересов. Все дела, которые могут изменить существующую интерпретацию судьями или адвокатами законов, обычно не доходят до суда и Settle (обосновать), т.е. стороны достигают "соглашения". Например, нашкодившая корпорация может иметь десятки или даже сотни таких кейсов, которые они втихаря settle, договариваются и выплачивают какую-то компенсацию или штраф.



Периодически появляются камикадзе которые решают, что они супер крутые и не будут иметь дело с компанией settle, дело то выигрышное. И выигрыш кажется таким близким.

И вот тогда корпорации запускают в дело следующий уровень "договоров". Подумайте над тем, как это выглядит в стране где все носят оружие.



Это , конечно, кроме того что Департамент "Правосудия" засекретил более 50 ТЫСЯЧ кейсов, направленных против правящей элиты и политиков. Такого "правосудия" нет , наверное ни в одной стране мира.