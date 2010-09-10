СИРИЯ,США и РОССИЯ

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6952
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » Сегодня, 14:36

Экс-глава МИД Польши Сикорский издан книгу о польской дипломатии.Там четко указаны причины поддержки Майдана на Украине. Все дипусилия были направлены на антироссийскую проблему и отрыв Украина от России,даже при обрушении экономике. Украина в таком положении более сговорчива с Европой. Польша не держит в секрете о финансирования долго подготовки Майдана и майданутых.
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