СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Экс-глава МИД Польши Сикорский издан книгу о польской дипломатии.Там четко указаны причины поддержки Майдана на Украине. Все дипусилия были направлены на антироссийскую проблему и отрыв Украина от России,даже при обрушении экономике. Украина в таком положении более сговорчива с Европой. Польша не держит в секрете о финансирования долго подготовки Майдана и майданутых.
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