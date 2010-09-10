Сообщение ivanes » Сегодня, 14:36

Экс-глава МИД Польши Сикорский издан книгу о польской дипломатии.Там четко указаны причины поддержки Майдана на Украине. Все дипусилия были направлены на антироссийскую проблему и отрыв Украина от России,даже при обрушении экономике. Украина в таком положении более сговорчива с Европой. Польша не держит в секрете о финансирования долго подготовки Майдана и майданутых.