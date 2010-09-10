Сообщение ivanes » Сегодня, 11:30

США пообещали разорить Турцию,если она начнет военные действия против курдов на территории Сирии. Договорились о создании демилитаризованной зоны на левом берегу Евфрата. Но в этом районе не только курды сирийские,но инструкторы коалиции во главе США.Их более 800 чел. Кроме того,в этом районе останутся склады с вооружением США. Их могут использовать против Ирана.