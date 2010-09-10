СИРИЯ,США и РОССИЯ
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Экс-глава МИД Польши Сикорский издан книгу о польской дипломатии.Там четко указаны причины поддержки Майдана на Украине. Все дипусилия были направлены на антироссийскую проблему и отрыв Украина от России,даже при обрушении экономике. Украина в таком положении более сговорчива с Европой. Польша не держит в секрете о финансирования долго подготовки Майдана и майданутых.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
США пообещали разорить Турцию,если она начнет военные действия против курдов на территории Сирии. Договорились о создании демилитаризованной зоны на левом берегу Евфрата. Но в этом районе не только курды сирийские,но инструкторы коалиции во главе США.Их более 800 чел. Кроме того,в этом районе останутся склады с вооружением США. Их могут использовать против Ирана.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
«Мы должны быть в состоянии уничтожать любые ракеты, в любое время, в любом месте и вне зависимости от того, откуда совершен пуск», – заявляет Трамп. Почему новые планы Пентагона означают прямую угрозу ядерного нападения США на Россию? По заявлению Трампа, в оборонном бюджете США на текущий год «учтены инвестиции в космический уровень противоракетной обороны», который будет основываться на новых технологиях, а космическая ПРО составит «значительную часть» американской системы ПРО.
Мы должны уничтожить все противоракеты,пока летят из США ракеты до России. Они рядом в Польше,Румынии и Великобритании,на Аляске. Еще у РФ есть,по данным США,уничтожителя космических ударных систем и противоракет.А также военных спутников.
В сентябрепрошлого года, источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что Россия ведет работы над самолетом, известным под индексом А-60, оснащенным лазерным вооружением нового поколения. Американские военные опасаются, что в недалеком будущем Россия и Китай смогут угрожать любому космическому аппарату.
Мы должны уничтожить все противоракеты,пока летят из США ракеты до России. Они рядом в Польше,Румынии и Великобритании,на Аляске. Еще у РФ есть,по данным США,уничтожителя космических ударных систем и противоракет.А также военных спутников.
В сентябрепрошлого года, источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что Россия ведет работы над самолетом, известным под индексом А-60, оснащенным лазерным вооружением нового поколения. Американские военные опасаются, что в недалеком будущем Россия и Китай смогут угрожать любому космическому аппарату.
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