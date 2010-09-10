Сообщение ivanes » 21 янв 2019, 19:43

«Мы должны быть в состоянии уничтожать любые ракеты, в любое время, в любом месте и вне зависимости от того, откуда совершен пуск», – заявляет Трамп. Почему новые планы Пентагона означают прямую угрозу ядерного нападения США на Россию? По заявлению Трампа, в оборонном бюджете США на текущий год «учтены инвестиции в космический уровень противоракетной обороны», который будет основываться на новых технологиях, а космическая ПРО составит «значительную часть» американской системы ПРО.

Мы должны уничтожить все противоракеты,пока летят из США ракеты до России. Они рядом в Польше,Румынии и Великобритании,на Аляске. Еще у РФ есть,по данным США,уничтожителя космических ударных систем и противоракет.А также военных спутников.

В сентябрепрошлого года, источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что Россия ведет работы над самолетом, известным под индексом А-60, оснащенным лазерным вооружением нового поколения. Американские военные опасаются, что в недалеком будущем Россия и Китай смогут угрожать любому космическому аппарату.