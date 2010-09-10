Лишусь девственности с хорошей девушкой

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Gordons
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:54

Лишусь девственности с хорошей девушкой

Сообщение Gordons » 05 окт 2016, 17:03

Здравствуйте! Мне 26 лет, а я всё ещё девственник. Надоело, хочу, очень хочу девушку. О себе: я очень даже симпатичный парень худощавого телосложения, целоваться- целовался, но до интимных отношений дело не доходило. Курю. Не пью вообще. Откликнитесь пожалуйста.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Лишусь девственности с хорошей девушкой

Сообщение listen10 » 05 окт 2016, 17:14

https://www.youtube.com/watch?v=L4Jsij6eLsA
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11146
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Лишусь девственности с хорошей девушкой

Сообщение UNCLE1911 » 05 окт 2016, 23:36

Gordons писал(а):Здравствуйте! Мне 26 лет, а я всё ещё девственник. Надоело, хочу, очень хочу девушку. О себе: я очень даже симпатичный парень худощавого телосложения, целоваться- целовался, но до интимных отношений дело не доходило. Курю. Не пью вообще. Откликнитесь пожалуйста.

Бросай курить, вставай на лыжи.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Lisenochek
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 окт 2016, 13:59

Re: Лишусь девственности с хорошей девушкой

Сообщение Lisenochek » 14 окт 2016, 14:07

Если до 26-ти не было ничего, то есть большие проблемы у вас...
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Ledi MacBeth
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вчера, 15:33

Re: Лишусь девственности с хорошей девушкой

Сообщение Ledi MacBeth » Сегодня, 10:22

Проститутку сними и не мучайся.
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